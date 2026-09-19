Antalya'daki 3 dev zirvede uzay, iklim ve toprak konuşulacak - Son Dakika
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Antalya'daki 3 dev zirvede uzay, iklim ve toprak konuşulacak

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Antalya\'daki 3 dev zirvede uzay, iklim ve toprak konuşulacak
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ANTALYA, 5-9 Ekim'de 77’nci Uluslararası Uzay Kongresi, 9-20 Kasım'da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) ve 1-5 Aralık'ta Uluslararası Asya Tohumculuk Kongresi'ne ev sahipliği yapacak.

ANTALYA, 5-9 Ekim'de 77'nci Uluslararası Uzay Kongresi, 9-20 Kasım'da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) ve 1-5 Aralık'ta Uluslararası Asya Tohumculuk Kongresi'ne ev sahipliği yapacak.

Antalya, bu yılın son 3 ayında uluslararası üç büyük etkinliğe ev sahipliği yapacak. 5-9 Ekim tarihlerindeki 77'nci Uluslararası Uzay Kongresi (IAC 2026 Antalya), ilk kez Türkiye'de düzenlenecek. Dünyanın en kapsamlı ve prestijli uzay etkinliklerinden biri olan kongre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ev sahipliğinde ve SAHA İstanbul'un eş ev sahipliğinde, Antalya NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

9-20 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na (COP31) 100'e yakın devlet ve hükümet başkanı, 400'ün üzerinde bakan, devlet görevlileri, uluslararası sivil toplum örgütleri temsilcileri gibi 196 ülkeden 80 ile 120 bin arasında ziyaretçi katılması bekleniyor. Zirvenin, toplamda 2 milyar dolarlık ekonomik hareketlilik oluşturması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da COP31'e katılmak için 11-12 Kasım tarihlerinde Antalya'da olacak.

Yine Türkiye'de ilk kez düzenlenecek Uluslararası Asya Tohumculuk Kongresi (Asian Seed Congress 2026) ise 1-5 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Asya Pasifik Tohumcular Birliği (APSA) tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı himayesinde düzenlenecek etkinlik; ulusal ve uluslararası sektör temsilcilerini, kamu kurumlarını, araştırmacıları ve alanında uzman 1500 paydaşı buluşturacak.

'TÜM ZAMANLARIN EN BÜYÜK COP'U'

3 zirveye ilişkin bilgi veren Antalya Valisi Hulusi Şahin, COP31 etkinliğinin ilk iki gününde devlet başkanları programlarının ağırlıklı olduğunu söyledi. Vali Şahin, "100'e yaklaşacağını düşündüğümüz devlet, hükümet başkanı geleceğini değerlendiriyoruz. Toplam katılım 130 bin civarında söyleniyor. Bu; 31'incisi yapılan COP'ların en büyüğü olacak. Tüm zamanların en büyüğü" dedi.

77'nci Uluslararası Uzay Kongresi ve COP31'in Antalya'ya kazanımlarını değerlendiren Vali Şahin, "Bu organizasyonlar, Antalya'nın turizm sezonunu uzatacak" diye konuştu.

Vali Şahin, Asya Tohum Kongresi'ne de ev sahipli yapacaklarını belirterek, "Dünya tohumculuk sektöründe Antalya'nın önemli yeri var. Özellikle sebze tohumlarında Antalya dünyada söz sahibi bir şehir. Türkiye de çok önemli bir tohum üretim ülkesi. Sektörün tüm temsilcileri, Asya Pasifik Tohum Kongresi için aralık ayında Antalya'da olacak" dedi.

BELEK'E YENİ DUBLE YOL

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başkanlığında tüm kurumların COP31 hazırlıklarını koordineli sürdürdüğünü belirten Vali Şahin, "İnşaat faaliyetleri son sürat devam ediyor ve belirlenen takvimin önündeler. Gayet iyi çalışıyorlar. Ayrıca şehirde hazırlıklar var. Yine TOKİ marifetiyle Belek bölgesinde yol genişleme çalışması yapıldı. Böylece Belek'in aslında önemli bir problemi olan o yol genişletildi, 18 metreye çıkarıldı. Böylece 2x2 hale geldi. Yine Belek bölgesindeki asfaltlar da yenilendi" dedi.

ŞEHİR HER YÖNÜYLE HAZIRLANIYOR

Kundu bölgesinde de yol yenileme çalışmaları olduğunu ahlatan Vali Şahin, "Büyükşehir Belediyesi yine 3 kilometrelik bir çalışma yapıyor, zamanında bitirilecek inşallah. Böylece şehir her yönüyle hazırlanıyor" diye konuştu.

TURİZMCİLER HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkan Yardımcısı Ercan Çek, Uzay Kongresi'nin düzenleneceği NEST Kongre Merkezi'nin bulunduğu Belek ve çevresindeki otellerde bir yığılma, yoğunluk olacağını belirterek, "Uzay Kongresi için 10 bin kişiye kadar beklentimiz var. Orada uzay, teknoloji konuşulacak. Şu anda görünen Belek'e büyük katkısı olacak. Dolulukların da hayli yüksek olacağı bir dönem olacak" dedi.

OTELLER SATIŞLARI KAPATTI

COP31 dönemi için Antalya'da otellerin çok ciddi hazırlık içerisinde olduğunu belirten Ercan Çek, "Bakanlıklar, yerel yönetimler, özel sektör, ciddi yatırımlar ve hazırlıklar yaptı. Hatta 9-20 Kasım tarihleri için birçok tesis satışını kapattı veya fiyatlamasını satılamayacak hale getirdi. Kongrenin gerçekleşeceği yer COP31 alanı, eski tabiriyle Antalya Expo 2016 alanı olduğu ve dünyanın her yerinden 100 bine yakın kişi geleceği için konaklama dağılıyor. İlk etapta gördüğümüz şu; Antalya merkezde konaklamalar yoğun şekilde yapılmış durumda. Bu birçok katılımcı açısından mantıklı, gün içerisinde toplantı, akşam ise şehri yaşama mantığıyla oralarda ciddi rezervasyonlar yapıldı. Onun peşinden Lara-Kundu bölgesi yakınlığı ve ulaşımının kolay olması anlamında tercih ediliyor" dedi. 'COP31, TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK ORGANİZASYONU OLACAK'

COP31'e gelecek devlet başkanları, liderlerin Belek'teki otellerde konaklayacaklarını dile getiren Çek, "Liderler için ayrılan dönemde özellikle Belek'te ciddi yoğunluk olacak. Rezervasyonların ne kadarı yapıldı COP31 ile derseniz, bunu yapan bakanlığımızın yetkilendirdiği bir acente var. Ondan aldığımız bilgiye göre henüz ciddi boyutlarda rezervasyon gitmemiş durumda. Birkaç hafta içerisinde çok ciddi hızlanmasını bekliyoruz. Çünkü 80-100 bin gibi bir konaklama gerçekten ciddi bir konaklama. Binlerce insan burada olacak. Ayrıca bu organizasyonu yapmak için de bakanlıklardan sağlık ekiplerinden ulaşıma kadar birçok görevli burada olacak. COP31 Türkiye'nin gelmiş geçmiş bana göre en büyük organizasyonu olacak" diye konuştu.

'ANTALYA'DA İKLİMİ, TOPRAĞI VE UZAYI KONUŞACAĞIZ'

Aralık ayında düzenlenecek Asya Tohumculuk Kongresi'ne de 1500 civarında uluslararası katılımcı beklendiğini belirten Ercan Çek, "COP31 ve Uzay Kongresi'ne göre katılımcı sayısı az ve Belek bölgesinde bu sayıdaki organizasyonlar zaten sürekli gerçekleşiyor. Ama tarih aralığına baktığımız zaman 1-5 Aralık'ta. İki büyük organizasyondan sonra devamı gelen ve hem sezonu uzatan hem de bölgeye katma değer katacak önemli bir organizasyon olacak. Uluslararası iş birlikleri açısından da önemli bir organizasyon. Ama tabi şöyle bakarsak olaya, güzel bir mesaj çıkıyor; Antalya'da herhalde 3 ayda iklimi, toprağı ve uzayı konuşacağız" dedi.

Kaynak: DHA
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