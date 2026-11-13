Antalya\'daki Voyage Kundu Hotel, COP31\'de ödül kazanan 9 binadan biri oldu

Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında, dünyanın farklı ülkelerinden enerji tasarrufu ve çevreci teknolojileriyle öne çıkan 9 bina, uluslararası ödüle layık görüldü. Ödül alan yapılar arasında Antalya'daki Voyage Kundu Hotel de yer aldı. Otelde uygulanan gölgelendirme sistemleri, bitkilendirilmiş çatılar ve enerji verimli ekipmanlarla yaklaşık yüzde 30 oranında enerji tasarrufu sağlanmasının öngörüldüğü açıklandı.

Antalya'da 9-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında, Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) bünyesindeki Küresel Binalar ve İnşaat İttifakı (GlobalABC) ile COP31 Türkiye Başkanlığı iş birliğinde Uluslararası Sürdürülebilir Binalar Yarışması düzenlendi. 12 Kasım'da gerçekleştirilen ödül töreninde, Avrupa, Asya ve Orta Doğu'dan sürdürülebilir tasarım, enerji verimliliği ve karbon emisyonlarının azaltılması alanlarında öne çıkan 9 bina ödüllendirildi.

ANTALYA'DAKİ OTEL

Türkiye'nin ilk YeS Onur Ödülleri kapsamında ödül kazanan 6 yapıdan biri, Antalya'daki Voyage Kundu Hotel oldu. UNEP'in açıklamasına göre; otelin farklı bina bloklarında gölgelendirme sistemleri, bitkilendirilmiş çatılar ve enerji verimli ekipmanlar kullanıldı. Bu uygulamalar sayesinde yaklaşık yüzde 30 oranında enerji tasarrufu sağlanabileceği hesaplandı. Antalya'daki otel, sürdürülebilir turizm yapılarının enerji tüketimini azaltmaya yönelik uygulamalarıyla uluslararası alanda örnek gösterildi.

9 BİNAYA ÖDÜL

Uluslararası Sürdürülebilir Binalar Yarışması kapsamında 6 yapı YeS Onur Ödülü, 3 yapı ise Dünya Enerji Tasarrufu Şampiyonası ödülü kazandı. YeS Onur Ödülleri'nde Antalya'daki Voyage Kundu Hotel'in yanı sıra Yunanistan'dan Tavros Konut Projesi, Japonya'dan Okayama Belediye Binası, Monako'dan Villa Carmelha, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al Shera'a-DEWA Genel Merkezi ve İngiltere'den Cambridge Merkez Camisi ödüllendirildi.

YÜZDE 78 AZALMA

Dünya Enerji Tasarrufu Şampiyonası kapsamında ise İrlanda'nın Dublin kentindeki Royal College of Surgeons'a ait 26 York Street binası, Bangladeş'in Gazipur kentindeki HAMS Garments tekstil fabrikası ve Çin'in Guangzhou kentindeki CCFED Bilim ve Teknoloji İnovasyon Binası ödül kazandı. İrlanda'daki üniversite binasında yüzde 40,5 oranında doğrulanmış enerji tasarrufu sağlanırken, Bangladeş'teki tekstil fabrikasında işletme kaynaklı karbondioksit emisyonlarının yüzde 78 azaltıldığı açıklandı.

ENERJİ TASARRUFU

İrlanda'daki 26 York Street binasında ısıtma, soğutma ve kontrol sistemlerinde yapılan iyileştirmelerle yaklaşık 876 megavatsaat enerji tasarrufu elde edildi. Bangladeş'teki tekstil fabrikasında ise verimlilik uygulamaları, çalışanların eğitimi ve güneş enerjisi kullanımıyla 2 bin 420 megavatsaat enerji tasarrufu sağlandı. Çin'deki ödüllü binada da verimli sistemler, güneş enerjisi ve doğal havalandırma uygulamalarıyla enerji tüketimi azaltıldı.

ÇEVRECİ TEKNOLOJİLER

Ödül kazanan yapılarda farklı çevreci teknolojiler öne çıktı. Yunanistan'daki Tavros Projesi'nde mevcut konutlar, sakinleri evlerinden taşınmadan yalıtım, ısı geri kazanımlı havalandırma ve güneş enerjisi sistemleriyle yenilendi. Japonya'daki Okayama Belediye Binası'nın tasarımında, güneş enerjisi üretimi de dahil olmak üzere ulusal referans değerlere göre yüzde 53 daha düşük birincil enerji tüketimi hesaplandı. Monako'daki Villa Carmelha'da deniz suyu kaynaklı ısıtma ve soğutma sistemleri, Dubai'deki Al Shera'a binasında yıllık tüketiminden daha fazla enerjiyi yerinde üretmeyi hedefleyen tasarım uygulandı. İngiltere'deki Cambridge Merkez Camisi'nde sürdürülebilir kaynaklardan elde edilen ahşap, doğal havalandırma, ısı pompaları ve güneş panelleri kullanıldı.

KÜRESEL HEDEF

UNEP İklim Değişikliği Bölümü Direktörü Martin Krause, binaların küresel enerji talebinin ve sera gazı emisyonlarının üçte birinden fazlasından sorumlu olduğunu belirterek, ödül kazanan projelerin mevcut teknolojilerle enerji tüketiminin azaltılabileceğini gösterdiğini söyledi. COP31 kapsamında desteklenen Enerji Verimli Binalar için Antalya Mutabakatı ile binaların işletme aşamasındaki enerji yoğunluğunun 2035 yılına kadar yüzde 25 azaltılması hedefleniyor.