Antalya Diplomasi Forumu\'nda Göç Sınamalarına Karşı Sürdürülebilir Politikalar Paneli Düzenlendi

Antalya Diplomasi Forumu'nda düzenlenen "Göç Sınamalarına Karşı Sürdürülebilir Politikalar" başlıklı panelde, dünyada artan göç sorunu ve buna ilişkin çözümler tartışıldı.
Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Antalya Diplomasi Forumu 2024'te, moderatörlüğünü TRT World Sunucusu Jaffar Hasnain'in üstlendiği "Göç Sınamalarına Karşı Sürdürülebilir Politikalar" paneli düzenlendi.
Panele, Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi Genel Direktörü Michael Spindelegger, Akdeniz için Birlik (AiB) Genel Sekreteri Nasser Kamel, Kolombiya Dışişleri Bakan Yardımcısı Francisco Jose Coy Granados, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Mültecilerden Sorumlu Yüksek Komiser Yardımcısı Raouf Mazou ve Uluslararası Göç Teşkilatı (ICPMD) Yönetim ve Reformdan Sorumlu Geçici Genel Direktör Yardımcısı Irena Vojackova-Sollorano katıldı.
Spindelegger, dünya nüfusunun yüzde 3,6'sının göç halinde olduğunu ve bunun artmakta olduğunu, yerinden edilenlerin ve mültecilerin sayısının yükseldiğini vurguladı.
Filistin, Suriye, Sudan ve Ukrayna gibi yerlerdeki çatışmalara işaret eden Spindelegger, bunların daima mülteci krizlerini tetiklediğini söyledi.
Spindelegger, siyasi partilerin göçle ilgili farklı yaklaşımlarının ortaya çıktığını belirterek, Avrupa'da göçle ilgili katı kurallar içinde ilerleyen tartışmalar olduğunu dile getirdi.
Çalışan göçmenlerin daha kolay entegre olduğunu vurgulayan Spindelegger, göçmenlerin gittikleri ülkeye ekonomik olarak katkıda bulunduğunun altını çizdi.
"Göç sorunu artacak"
Kamel, Akdeniz'in göç konusunda en sıcak noktalardan biri olduğuna vurgu yaparak, Suriye, Yemen ve Filistin'deki çatışmaların, göçün sebepleri arasında yer aldığına işaret etti.
İklim değişikliğinin de Akdeniz'deki göç trafiğini tetiklediğine dikkati çeken Kamel, "Akdeniz çevresinde yaşayan 250 milyon kişi, BM'nin belirlemiş olduğu su ihtiyacı standartlarının altında suya erişime sahip." dedi.
Kamel, göç sorununun 20 yıl boyunca artacağını belirterek, bunu önlemenin tek yolunun yeni politikalar belirlemek olduğunu vurguladı.
Özellikle Avrupa'da siyasi kampanyalarda göçmen karşıtı söylemlerle karşılaşıldığına dikkati çeken Kamel, "Bu bağlamda göçmenlerin getirebileceği faydaları göz ardı etmiş oluyorlar." ifadesini kullandı.
Kamel, rüzgar ve güneş enerjisi gibi fırsatların istihdam sağlayabileceğine işaret ederek, bunun güneyden göçmen akışını azaltabileceğini belirtti.
Dünyada artan yabancı düşmanlığıyla ilgili konuşan Kamel, "Göç, artık bir enstrümana dönüştürülmüş ve çeşitli siyasi organların siyasetinin bir parçası haline gelmiştir. Bununla beraber, İslam karşıtlığı ve diğer tür ayrımcılık örnekleri artmaktadır." diye konuştu.
"Göç sorunun çözümünde beraber hareket edilmeli"
Granados, Latin Amerika'da, güneyden kuzeye doğru çok büyük göç yaşandığına işaret ederek, 2018'den beri komşu ülkelerden milyonlarca kişinin siyasi ve iktisadi sorunlardan ötürü Kolombiya'ya göç ettiğini anımsattı.
Ülkesine gelen göçmenlerin ABD'ye gitmeye çalıştığını gözlemlediklerini belirten Granados, bunun çok tehlikeli bir geçiş bölgesi olduğunu söyledi.
Granados, göç sorununun çözümüyle ilgili çalışmalar yürüttüklerini aktararak, krizin çözümünde beraber hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.
Göçün daha düzenli şekilde ele alınabileceği değerlendirmesinde bulunan Granados, ülkesinde pek çok entegrasyon merkezi olduğunu kaydetti.
Savaşlar ve iklim değişikliği, göçü tetikliyor
Mazou, 117 milyon kişinin yerinden olduğunu aktararak, "Ülkelerinden ayrılma sebepleri sadece çatışmalardan kaynaklanmıyor, aynı zamanda doğrudan ve dolaylı olarak iklim değişikliği ve hoşgörüsüzlükten kaynaklanıyor." diye konuştu.
Göçmenlerin, gittikleri ülkelerde, topluma entegre olmasını sağlamanın gerekliliğine dikkati çeken Mazou, onların, gittikleri ülkede ekonomiye katkıda bulunmasının önemine vurgu yaptı.
Mazou, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Sudan'daki çatışmalara işaret ederek, savaştan kaçanların komşu ülkeler tarafından cömertçe kabul edildiğini belirtti.
Herkesin bir gün evini mecburen terk etme ihtimali bulunduğunu kaydeden Mazou, bu yüzden göç konusunda dayanışmanın gerekli olduğunun altını çizdi.
Göç konusunda yasal çerçeve vurgusu
Vojackova-Sollorano, insanoğlu yürümeye başladığından bu yana göç meselesinin var olduğunu ifade ederek, "Göç, son derece doğal bir süreç. İnsanlar, fırsatlar arıyorlar ve bu fırsatlarla beraber yeni alanlar keşfediyorlar. Günümüz dünyasında, oldukça global ve birbiriyle bağlantılı bu dünyada, bütün bunların bir karmasını görüyoruz." ifadelerini kullandı.
Göçü durdurmanın bir illüzyon olduğu değerlendirmesinde bulunan Vojackova-Sollorano, göç meselesinin gerçekçi şekilde yönetilmesi gerektiğine işaret etti.
Vojackova-Sollorano, her ülkenin göçmenler için daha şeffaf ve yasal çerçeveler çizmesinin önemli olduğunu söyleyerek, toplumun, göçmenlerin entegrasyonu konusunda açık görüşlü olması gerektiğini kaydetti.
Son Dakika › Güncel › Antalya Diplomasi Forumu'nda Göç Sınamalarına Karşı Sürdürülebilir Politikalar Paneli Düzenlendi - Son Dakika
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