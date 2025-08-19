Antalya Gençleri Yaz Kamplarına Katılacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen Ulusal Yaz Gençlik Kampları kapsamında Antalya'lı gençler, Rize ve Mersin'de gerçekleştirilecek kamplara katılacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Antalya'daki uğurlama programına Vali Yardımcısı Tahsin Aksu ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan katıldı.

Ulusal Yaz Gençlik Kampları, 23 Haziran-20 Eylül tarihleri arasında Osmaniye, İstanbul, Manisa, Aydın, Afyonkarahisar, Gaziantep, Hatay, Trabzon, Bitlis, Kastamonu, Kırşehir ve Bursa gibi illerde gerçekleştirilecek.

Kamplarda atölye çalışmaları, spor ve kültürel etkinliklerle gençlerin sosyal becerilerini geliştirmesi, yeni arkadaşlıklar edinmesi ve özgüven kazanmaları amaçlanıyor.