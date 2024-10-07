Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da AK Parti İl Başkanlıklarından İsrail'e tepki - Son Dakika
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Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da AK Parti İl Başkanlıklarından İsrail'e tepki

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da AK Parti İl Başkanlıkları tarafından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının 1. yılı dolayısıyla kınama açıklaması yapıldı.

07.10.2024 18:17
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Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da AK Parti İl Başkanlıkları tarafından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının 1. yılı dolayısıyla kınama açıklaması yapıldı.

AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, il başkanlığı önünde yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını kınadıklarını ve Filistin davasını savunmaya devam edeceklerini söyledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında savunmasız sivilleri hedef aldığını belirten Çetin, "İsrail, uluslararası hukuku hiçe sayarak büyük bir insanlık suçuna imza atmıştır. İşlediği soykırım suçunun üzerini örtmek için de 7 Ekim'i bahane etmektedir. 7 Ekim esasında İsrail katliam ve soykırım makinesinin hız ve şiddetinin daha da artmasıdır." dedi.

77 yıldır bölgede katliamların, zulümlerin ve işgalin devam ettiğini aktaran Çetin, Türkiye olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Filistin'in haklı davasını her zaman ve her platformda savunduklarını, savunmaya da devam edeceklerini vurguladı.

Muğla

AK Parti Muğla İl Başkanı Gültekin Akça, parti binası önünde yaptığı açıklamada, 365 gündür zulme maruz kalan insanların sorumluluğunun herkesin üzerinde olduğunu söyledi.

İsrail'in saldırılarına dünyada her düzeyde tepkiler yağdığını ifade eden Akça, "Adeta küresel vicdan ayağa kalktı. Gazze soykırımının etkileri, nesiller boyunca ne yazık ki silinmeyecek. Katil İsrail, yaralar açmaya daha ne kadar devam edecek?" diye konuştu.

İsrail'in uzun yıllardır sistemli şekilde nüfus artış politikası izlediğini ifade eden Akça, şunları söyledi:

"Filistinlilere yapılan tüm saldırıların temel hedefinin kadın ve çocuklar olması da bunun apaçık bir soykırım olduğunun bir göstergesi. Türkiye Cumhuriyeti ve AK Parti olarak her zaman olduğu gibi bu süreçte Filistinlilerin yanında yer alıyoruz, İsrail'in gerçekleştirdiği soykırımı en açık ve şiddetli şekilde lanetliyoruz."

Isparta

AK Parti Isparta İl Başkanı Furkan Cem Er, yaptığı yazılı açıklamada, Filistin davasını savunmaya devam edeceklerini belirtti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının Filistinli savunmasız sivilleri hedef aldığını anlatan Er, şunları kaydetti:

"Bir yılın içinde 17 bin çocuk, 11 bin kadın olmak üzere 47 bin Filistinli şehit edildi. 77 yıllık bir işgal, zulüm ve katliam tarihinden bahsediyoruz. Topraklarından edilmiş, öldürülmüş, malları gasbedilmiş milyonlardan bahsediyoruz. Böyle bir gasp ve hırsızlığın üstüne kurularak uluslararası hamilerinden yüz bulan bu suç şebekesinden zaten ne hak ne hukuk ne adalet beklenir. Uluslararası hiçbir kurum yeterli bir çaba sarf etmemiş, insan haklarını ağzından düşürmeyen bazı Batı devletler İsrail'i kınama cesareti bile gösterememiştir."

Burdur

AK Parti Burdur İl Başkanı Mustafa Özboyacı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Filistin'e yönelik başlattığı insanlık dışı saldırının birinci yılında Filistin halkının maruz kaldığı zulmü bir kez daha güçlü bir şekilde kabul etmediklerini ve Filistin davasını savunmaya devam edeceklerini tüm dünyaya ilan ettiklerini belirtti.

Stratejik tüm hazırlıklarını yapan bir ülkenin öz güvenini taşıdıklarını vurgulayan Özboyacı, şu değerlendirmede bulundu:

"Vatandaşlarımızı ülkemizin karşılaşabileceği uluslararası tehditler konusunda siyasi ve ideolojik tutumlarından bağımsız olarak tek bir cephede birleşmeye davet ediyoruz. Bu nedenle Cumhurbaşkanı'mızın yıllardır tekrar ettiği 'Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep beraber Türkiye olacağız.' şiarını bir ahitleşme olarak görüyoruz. Filistin, tüm insanlığın vicdan davasıdır. İsrail'in işgal politikalarına, Filistin halkına uyguladığı zulme ve insan hakları ihlallerine karşı mücadelemiz Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devam edecektir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da AK Parti İl Başkanlıklarından İsrail'e tepki - Son Dakika

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