Muhittin Böcek ve oğlunun Serik'teki fuhuş ve uyuşturucu soruşturmasında şüpheli olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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Muhittin Böcek ve oğlunun Serik'teki fuhuş ve uyuşturucu soruşturmasında şüpheli olduğu ortaya çıktı

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Muhittin Böcek ve oğlunun Serik\'teki fuhuş ve uyuşturucu soruşturmasında şüpheli olduğu ortaya çıktı
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Serik merkezli soruşturmada otel ve teknelerde uyuşturucu ve fuhuş amaçlı organizasyonlar düzenlendiği öne sürüldü. Dosyadaki şüpheliler arasında Muhittin Böcek ile oğlu Mustafa Gökhan Böcek, eski büyükşehir yöneticileri ve farklı sektörlerden iş insanlarının bulunduğu aktarıldı. Şüphelilerden alınacak kan, idrar ve saç örnekleri Adli Tıp Kurumu'nda incelenecek.

Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve fuhuş operasyonu ile ilgili detaylar ortaya çıktı. Şüpheliler arasında; Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in yanı sıra, eski Antalya Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ile turizm, otomotiv, inşaat ve farklı sektörlerde faaliyet gösteren iş insanlarının da bulunduğu belirtildi.

OTEL VE TEKNELERDE ORGANİZASYON İDDİASI

Soruşturma dosyasında birbiriyle kesişen birden fazla olay zinciri bulunduğu, otel ve teknelerde uyuşturucu ve fuhuş amaçlı organizasyonlar düzenlendiği kaydedildi.

UYUŞTURUCU TESTİ YAPILACAK

Operasyon kapsamında şüphelilerin uyuşturucu madde kullanıp kullanmadıklarının tespiti amacıyla kan, idrar ve saç örneklerinin alınmak üzere Adli Tıp Kurumu'na sevk edilecekleri belirtildi. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin evinde yapılan aramada; 'Hırsızlık ve dolandırıcılık' suçlarından toplam 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Cemre B.'nin de yakalandığı kaydedildi.

TÜM BAĞLANTILAR ARAŞTIRILIYOR

Soruşturma kapsamındaki beyanların teknik ve kriminal delillerle doğrulanması, uyuşturucu maddelerin kimler tarafından temin edildiğinin belirlenmesi, fuhuş amaçlı organizasyonları düzenleyen veya aracılık eden kişilerin tespiti ve şüpheliler arasındaki bağlantıların tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasına yönelik adli işlemlerin devam ettiği ifade edildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Muhittin Böcek ve oğlunun Serik'teki fuhuş ve uyuşturucu soruşturmasında şüpheli olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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