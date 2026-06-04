Antalya, Uluslararası Etkinliklere Hazırlanıyor - Son Dakika
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Antalya, Uluslararası Etkinliklere Hazırlanıyor

Antalya, Uluslararası Etkinliklere Hazırlanıyor
04.06.2026 09:56
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Antalya, Ekim ve Kasım'da Uzay Kongresi ve COP31'e ev sahipliği yapacak, 100 binden fazla katılımcı bekleniyor.

SON yıllarda birçok büyük uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapan Antalya'da, bu yıl ekim ve kasım aylarında Uluslararası Uzay Kongresi ve COP31 için altyapı hazırlıkları sürüyor. AK Parti İl Başkanı Ali Çetin, COP31 için 100 binden fazla katılımcının ağırlanacağını açıkladı.

Dünyanın en büyük uluslararası organizasyonları G20 Liderler Zirvesi, Expo, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'nın yanı sıra, son 5 yıldır diplomaside öne çıkan Antalya Diplomasi Forumu gibi uluslararası büyük organizasyonlara ev sahipliği yapan Antalya için 2026 yılı büyük önem taşıyor. Nisan ayında 150'den fazla ülkeden devlet başkanları, bakanlar ve üst düzey yöneticilerin katılım sağladığı Antalya Diplomasi Forumu'nun ardından ekim ve kasım aylarında iki büyük uluslararası organizasyonun hazırlıkları sürüyor. 5-9 Ekim tarihleri arasında 77'nci Uluslararası Uzay Kongresi yapılacak. 2026 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı, yaygın olarak kullanılan adıyla COP31 ise 9-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek.

TÜRKİYE'NİN TURİZM MERKEZİ

AK Parti İl Başkanı Ali Çetin, uluslararası organizasyonların düzenleneceği Aksu ve Serik ilçelerindeki altyapı çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Antalya'nın Türkiye'nin turizm merkezi ve göz bebeği olduğunu belirten Çetin, "Antalya'nın vizyonunu daha farklı noktalara ulaştırmak adına hükümetimiz ciddi çalışmalar yürütüyor. Daha önce Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun gayretleriyle Antalya Diplomasi Forumu'nu, Antalya'ya kazandırmıştık ve beşincisine bu sene Antalyalılar olarak ev sahipliği yaptık. 150'ye yakın ülkenin devlet başkanları, bakanları ve üst düzey temsil manasında katılım sağladığı bir organizasyon oldu. Büyüyerek, güçlenerek devam ediyor. Antalya, siyasetin ve diplomasinin merkezi olmaya devam ediyor" dedi.

TÜRKİYE'NİN İMAJINA KATKI

Ekim ayında Dünya Uluslararası Uzay Kongresi'nin de Antalya için ciddi bir kazanım olduğunu belirten Çetin, "Bu uluslararası kongrelerin Antalya'da yapılması Türkiye'nin imajını, Antalya'nın turizme katkısını daha da artırıyor. Dolayısıyla şehrimizde dönen ticareti artırıyor. Otellerin konaklama, ağırlama, bu noktadaki altyapısının müsait olmasıyla beraber esnafa yansıması ve çalışanlara yansıması olarak artıyor. Netice itibarıyla bu tür büyük organizasyonlar şehre ciddi katma değer sağlıyor. Hem istihdam hem işveren manasında hem de şehirde yaşayan vatandaşlar, bu tip büyük organizasyonlar vesilesiyle şehre gelen yatırımlardan faydalanıyor. Bu organizasyon için de 150'ye yakın ülkeden katılımcı Antalya'da olacak. Dolayısıyla altyapınızı da buna göre hazırlıyorsunuz. Toplantılarınızı buna göre organize ediyorsunuz. Karşılama ve ağırlama manasında en iyi şekilde hizmetlerin yürümesi adına bir sistem kuruyorsunuz. Bu sebeple o bölgedeki yollarımızda genişletme çalışmaları yapıyoruz" diye konuştu.

'YAPTIĞIMIZ İŞLER KALICI'

Kasımda düzenlenecek COP31'in dünyadaki en büyük etkinliklerden biri olduğuna dikkati çeken Ali Çetin, "100 binden fazla misafiri ağırlayacağımız bir organizasyon olacak. 100 binden fazla bir sayının burada ağırlanması çok katkı koyacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız, başkanlık ediyor. Expo alanımızda da ciddi çalışmalar başladı. Orada bir yerleşke kuruluyor. Kurulan yerleşke ile ilgili milletvekillerimizle, bakanımızla bu kurulan yerleşkenin Expo alanında kalıcı olmasıyla alakalı görüş ve düşüncelerimizi belirtmiştik. Yaptığımız işler sök-yap, yap-sök tarzında değil de kalıcı. Bu zirvenin ardından Antalyalıların hizmetine sunulacak bir fuar alanı olabilir diye planlama olsun istemiştik. Bakanımız da bu noktada bir gayret sarf ediyor. Şu anda uygun gördüler. İnşallah oraya yapılan pavilyonların, görüşmelerin, toplantıların gerçekleşeceği alanların bir kısmı kalıcı olup, Antalyalıların sonrasında da istifade edeceği bir şekilde yapılıyor. Yan yolları hizmete açılıyor. Kaldırımları yenileniyor. Genişlemesi gereken yollar bu vesileyle genişliyor. COP31 vesilesiyle yatırımların hızla hayata geçiriliyor olması, Antalyalıların trafik manasındaki çilesini de azaltmak noktasında fayda sağlıyor" dedi.

Kaynak: DHA

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