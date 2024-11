Antika Aşkı Esnaf Lokantasında Yaşatılıyor

Güncel

Malatyalı koleksiyoner Bülent Barman, uzun yıllardır biriktirdiği antika eserleri, sahibi olduğu esnaf lokantasında sergiliyor.

Barman'ın Başakşehir'deki lokantasında sergilediği 500'ün üzerindeki eser arasında, farklı mekanizmalara sahip çeşitli radyolar, pikap ve müzik aletleri yer alıyor.

Lokantasını adeta müzeye çeviren Barman, gelecekte kapsamlı bir müze açmak istiyor.

"Yaklaşık 25 yıldır gramofon, saat topluyorum"

Doğup, büyüdüğü Malatya'dan askerlik için ayrıldıktan sonra İstanbul'a yerleşen Barman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İstanbul'da pide, lahmacun işine başladım. İşimi çok seviyorum. İşimle beraber bu antika sevgisi başladı. Yaklaşık 25 yıldır gramofon, saat topluyorum." dedi.

Bülent Barman, lokantasında 400'e yakın radyo ile 120 gramofonu gelenlerin beğenisine sunduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Malatya'dayken rahmetli dedemin, amcalarımın eski radyoları vardı. Onlarla oynardım. Bu sevgi de oradan kalma. Radyoları çok seviyordum. İstanbul'a gelince de 'Toplayayım.' dedim. Bayağı da topladım ama bir yangın geçirdik. 300'e yakın radyomuz yandı. Kalanları sergileyip, hala almaya, biriktirmeye devam ediyorum. İyi malzemeler çıkınca antikacılar beni arıyor. Dünyanın birçok ülkesinden, Türkiye'nin her yerinden güzel bir parça çıkarsa hemen beni ararlar."

"İstanbul'da bir müze oluşturarak, insanlara hediye etmek istiyorum"

Her hafta Balat'taki antikacıları gezdiğini anlatan Barman, " Kütahya, Bursa, Eskişehir'in yanı sıra Kadıköy ve Esenler'deki antikacılar olmak üzere her hafta bir yerdeyim. Ailem de benim sayemde artık antika seviyor." diye konuştu.

Bülent Barman, ilk olarak antika eserleri toplamaya evde başladığını söyleyerek, "Baktım evde bu iş olmuyor. Depo tuttuk, depo da dolunca 'bunları sergileyeyim' dedim. Daha sonra dükkanda sergilemeye başladık. Seyrettikçe eserleri keyif alıyorum." ifadelerini kullandı.

Lokantasının artık bir aile ortamı gibi olduğunu ve müşterilerin de kendisini tanıyıp eserler için sürekli mekana geldiklerine işaret eden Barman, şu bilgileri verdi:

"Gelen müşterimiz resim çekiyor. Merak ettiği radyoları, objeleri soruyor. 'Nereden gelmiştir, menşei nedir? onlara anlatıyorum. Tüm eserler hakkında bilgim var. Hepsi nereden gelmiş, kaç paraya mal olmuş, menşei nedir biliyorum. Bunları belli bir zamana kadar topladıktan sonra İstanbul'da bir müze oluşturarak, insanlara hediye etmek istiyorum."