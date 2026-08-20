Tartıştığı kadına dakikalarca kabusu yaşatan saldırgan gözaltına alındı - Son Dakika
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Tartıştığı kadına dakikalarca kabusu yaşatan saldırgan gözaltına alındı

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Adana'da bir kişi, tartıştığı kadını apartman bahçesinde tekme ve yumruklarla saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, şüpheli gözaltına alındı.

Adana’nın Sarıçam ilçesinde bir şahıs, apartman bahçesinde tartıştığı kadını sokak ortasında acımasızca darbetti. Çevredekilerin araya girmesiyle son bulan dehşet anları cep telefonu kamerasına yansırken, hastaneye kaldırılan kadının tedavisi sürüyor. Polis ekipleri saldırganı gözaltına aldı.

TARTIŞTIĞI KADINA SALDIRDI

Olay, Sarıçam ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir apartmanın bahçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İsmi öğrenilemeyen erkek şahıs, tartıştığı kadına saldırdı.

Tartıştığı kadına dakikalarca kabusu yaşatan saldırgan gözaltına alındı

KAÇMAYA ÇALIŞTI AMA KURTULAMADI

Saldırganın elinden kurtularak sokağa doğru kaçmaya çalışan kadın, kısa süre sonra şüpheli tarafından yakalandı. Öfkeli şahıs, yere düşen kadını tekme ve yumruklarla darbetmeye devam etti. Kadının çığlıklarını duyan mahalle sakinleri duruma müdahale ederek saldırganı güçlükle uzaklaştırdı.

Tartıştığı kadına dakikalarca kabusu yaşatan saldırgan gözaltına alındı

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kanlar içinde kalan kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüpheli ise polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan, yaşanan dehşet anları çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.

Tartıştığı kadına dakikalarca kabusu yaşatan saldırgan gözaltına alındı
Kaynak: DHA

Cep Telefonu, Güvenlik, Şiddet, Güncel, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tartıştığı kadına dakikalarca kabusu yaşatan saldırgan gözaltına alındı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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