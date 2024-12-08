Aranan Hırsız Şüpheli, 63 Suç Kaydı ile Tutuklandı - Son Dakika
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Aranan Hırsız Şüpheli, 63 Suç Kaydı ile Tutuklandı

Aranan Hırsız Şüpheli, 63 Suç Kaydı ile Tutuklandı

Beyoğlu'nda otelde cep telefonu çalan ve 25 hırsızlık olayından aranan Arzu Y., 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile tutuklandı. Şüphelinin birçok hırsızlık olayına karıştığı ve polis tarafından çiğ köftecide yakalandığı öğrenildi.

08.12.2024 11:20  Güncelleme: 11:25
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25 hırsızlık olayından aranan şüphelinin 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı

Doğan Can CESUR/ - BEYOĞLU'nda kadın şüpheli, sevgilisiyle geldiği otelde yer bulamayınca önce çalışanla tartıştı ardından da resepsiyondaki cep telefonunu çaldı. İstanbul'un birçok ilçesinde çok sayıda hırsızlık olayına karıştığı belirlenen şüpheli Arzu Y., Çağlayan Suç Araştırma Büro ekipleri tarafından yakalandı. 63 suç kaydı, 25 olaydan aranması ve 4 yıl 2 ay kesilmiş hapis cezası olduğu ortaya çıkan Arzu Y. tutuklandı.

Olay 3 Eylül Salı günü Taksim Kocatepe Mahallesi'nde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Sevgilisiyle otele gelen kadın, 'Toprağım boş yerin var mı' diyerek çalışandan oda istedi. Boş oda olmadığını duyan kadın ardından resepsiyondaki masada duran cep telefonuna yöneldi. İlk hamlesinde telefonu alamayan kadın bir süre dışarıya çıktı. Birkaç dakika sonra çalışanın resepsiyondan ayrıldığını gören kadın, geri dönerek masadaki cep telefonunu çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

ÇAĞLAYAN SUÇ ARAŞTIRMA POLİSİ YAKALADI

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin Şişli, Beyoğlu, Kağıthane, Fatih ve Güngören'de hırsızlık olaylarına karışan Arzu Y. (25) olduğunu tespit etti. Şüpheli Arzu Y.'nin Kağıthane Hürriyet, Çağlayan ve Gürsel Mahallelerinde de birçok olaya karıştığı belirlendi. Şüphelinin Hürriyet Mahallesi'nde olduğu bilgisine ulaşan Çağlayan Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma Büro ekipleri, Arzu Y.'yi çiğ köftecide yakaladı.

63 SUÇ KAYDI OLAN ŞÜPHELİNİN 25 OLAYDAN DA ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Emniyette Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusu yapılan Arzu Y.'nin poliste 63 suç kaydı olduğu, 25 olaydan arandığı ve 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. İşlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Arzu Y., çıkarıldığı mahkemede 'Yağma', 'Evden hırsızlık', 'İş yerinden hırsızlık' ve 'Açıktan hırsızlık' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EVİNE GİRDİĞİ KADINLA ARBEDE YAŞADI

Gözaltına alınan Arzu Y.'nin karıştığı hırsızlık olaylarının görüntüleri de ortaya çıktı. Şüphelinin Hürriyet Mahallesi'nde üstünü değiştirme amaçlı girdiği bir iş yerinde çalışanların çantalarını karıştırarak cep telefonu çaldığı ve iş yerinden çıkarken çalışan tarafından fark edilerek aralarında arbede yaşandığı ardından kaçtığı anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.Bir başka olayda ise, bir binanın alt katındaki eve girmeye çalışan şüphelinin, evdeki kadın tarafından fark edilince kaçmaya çalıştığı ve kadınla arasında yaşanan arbede de güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Bir diğer olayda ise eve giren şüphelinin hırsızlık yaptıktan sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştığı anlar görülüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Aranan Hırsız Şüpheli, 63 Suç Kaydı ile Tutuklandı - Son Dakika

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