Arap Birliği'nden BMGK'ya Gazze çağrısı - Son Dakika
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Arap Birliği'nden BMGK'ya Gazze çağrısı

22.07.2025 21:05
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Arap Birliği, İsrail'in Gazze ablukasını kaldırması için BMGK'dan acil karar talep etti.

Arap Birliği, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) olağanüstü toplanarak İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı kaldırması için bir karar almasını talep etti.

Arap Birliği, Filistin'in talebi üzerine Mısır'ın başkenti Kahire'deki merkezinde daimi temsilciler düzeyinde gerçekleştirilen olağanüstü toplantının ardından yazılı açıklama yayımladı.

Toplantıda, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistin halkına karşı bir silah olarak kullandığı 'açlığın' önüne geçmek için diplomatik ve siyasi adımların ele alındığı, İsrail yönetiminin Gazze'de dayattığı açlık krizinin ise kınandığı belirtildi.

Açıklamada, Tel Aviv yönetiminin Gazze'deki Filistin halkını ölümcül bir açlığa maruz bıraktığı hatırlatılarak "İsrail, Gazze'deki açlık krizini bir savaş silahı olarak kullanmanın yanı sıra Filistin halkına karşı sürdürdüğü soykırımın yöntemlerinden biri olarak da kullanıyor." ifadelerine yer verildi.

Uluslararası toplumun Gazze Şeridi'ndeki açlık felaketini artık kabul etmesi ve İsrail saldırılarını durdurmak için derhal harekete geçmesi talep edilen açıklamada, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı kaldırarak insani yardımların bölgeye ulaşmasının sağlanması ve İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarıyla ilgili yargılama mekanizmalarının oluşturulması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, BMGK'nin geçici üyeleri olan Cezayir ve Somali'ye, olağanüstü toplantı için çalışmalarını sürdürme talimatı verildiği belirtilerek bu toplantıda Gazze'ye yönelik ablukayı kaldırma ve insani yardımların önünü açma konusunda İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulunuldu.

Başta ABD olmak üzere uluslararası toplumdan, Gazze Şeridi'ne acil insani yardımlar ve tıbbi malzemelerin girişine olanak tanıyacak sınır kapılarının açılması için İsrail'e baskı yapılması istenen açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'deki Filistin halkına karşı işlediği soykırım suçlarının derhal ve ön koşulsuz olarak durdurulması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, sivil toplum kuruluşlarının Gazze Şeridi'ne yönelik ablukayı kırma çabalarının takdir edildiği belirtilerek uluslararası toplumdan da bu ablukayı kaldırmaya yönelik çalışmalarını sürdürmeleri talep edildi.

Ayrıca İsrail'in, Gazze Şeridi'nde sözde insani yardım adı altında açlıkla mücadele eden sivilleri ölüm tuzaklarına çeken her türlü projesinin uluslararası toplum tarafından reddedilmesi istendi.

Arap Birliğinin, BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese'yla dayanışmasına vurgu yapılan açıklamada, İsrail'in soykırım suçlarına maruz kalan Filistin halkının yanında duran BM yetkililerinin birtakım kısıtlama ve baskılarla karşılaşabildikleri belirtildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in açlığa sürüklediği Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 4'ü çocuk 15 kişinin daha açlıktan hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan ölenlerin sayısının 80'i çocuk olmak üzere 101'e yükseldiği bildirilmişti.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde, hijyen malzemelerinin eksikliğinde, lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.???????

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arap Birliği'nden BMGK'ya Gazze çağrısı - Son Dakika

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