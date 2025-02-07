Arap Ülkeleri, Filistin'den Yerinden Etme Planını Reddetti - Son Dakika
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Arap Ülkeleri, Filistin'den Yerinden Etme Planını Reddetti

12 Arap ülkesinin dışişleri bakanları, Filistinlilerin yerinden edilme planını uluslararası hukuku ihlal olarak gördü.

07.02.2025 22:16
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Aralarında Mısır ve Suudi Arabistan'ın bulunduğu 12 Arap ülkesinin dışişleri bakanları, Filistinlileri topraklarından zorla yerinden etme planlarının, uluslararası hukukun "açık bir ihlali" ve bölgenin istikrarına yönelik bir "tehdit" teşkil ettiğini vurgulayarak reddetti.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Abdulati, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt, Umman, Bahreyn, Ürdün, Irak, Cezayir, Tunus, Moritanya ve Sudan'daki mevkidaşlarıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Filistinlileri yerinden etme ve Gazze Şeridi'ni ele geçirme planını" ele alan dışişleri bakanları, bunun uluslararası hukukun "açık bir ihlali" ve bölgenin istikrarına yönelik bir "tehdit" teşkil etmesi nedeniyle reddettiği kaydedildi.

Filistin meselesine ilişkin Arap tutumunun değişmediği vurgulanarak, Filistinlilerin haklarının ihlali, bölgedeki güvenlik ve istikrara yönelik bir tehdidin yanı sıra halklar arasında barış ve bir arada yaşama fırsatlarını baltaladığına değinilen görüşmede, Filistin- İsrail meselesine ilişkin iki devletli çözümün barış ve istikrara kalıcı bir çözüm bulmanın garantisi olduğu yönündeki tutum teyit edildi.

Trump'ın, Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planı

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını da iddia etmişti.

ABD Başkanı Trump, ayrıca, "Gazze'yi, Orta Doğu'nun Rivierası'na dönüştürme" isteğini ifade etmişti.

Kaynak: AA

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