Arap Ülkeleri, Moskova'daki Terör Saldırısını Kınadı

Arap ülkeleri, Rusya'nın başkenti Moskova'da dün bir konser salonuna yapılan terör saldırısını kınadı.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, aşırılığın her türlüsü ve terörizmle mücadele edilmesinin önemi vurgulandı.
Açıklamada, ölenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dileklerinde bulunuldu.
BAE Dışişleri Bakanlığının açıklamasında da "terörist" saldırının şiddetle kınandığı ifade edildi ve saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dilendi.
Libya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Libya'nın sivilleri hedef alan her türlü terör eylemini reddettiği kaydedildi.
Açıklamada, terör saldırısında yaşamını yitirenlerin yakınlarına, Rus halkı ve hükümetine taziye sunuldu.
Cezayir, Bahreyn, Katar, Kuveyt, Umman, Mısır, Ürdün, Filistin, Lübnan, Tunus ve Fas dışişleri bakanlıklarından yapılan yazılı açıklamalarda da Moskova'daki saldırı kınandı, dayanışma mesajları verildi.
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha ise yaptığı yazılı açıklamayla saldırıyı şiddetle kınadı ve terörün her türlüsünü reddettiklerini vurguladı.
Moskova'da konser salonuna düzenlenen terör saldırısı
Rusya'nın başkenti Moskova'da Crocus City Hall adlı konser salonuna 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmiş, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü.
Konser salonunun bulunduğu binanın çatısında da yangın çıkmış, çatı bir süre sonra çökmüştü.
Rusya Soruşturma Komitesi saldırıda 115 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
Moskova'da hafta sonu tüm halka açık etkinlikler iptal edilmiş, terör saldırısını ele almak için bir görev gücünün kurulduğu açıklanmıştı.
Kremlin, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov'un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Moskova'daki terör saldırısına doğrudan karışan 4 terörist dahil 11 kişinin yakalandığını rapor ettiğini bildirmişti.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşerek, Moskova'daki terör saldırısı nedeniyle duyduğu üzüntüyü ve taziye dileklerini iletti. Erdoğan, saldırının bölgedeki krizlere bir an önce barışçıl şekilde son verilmesi ihtiyacını ortaya koyduğunu ve Türkiye'nin terörle mücadelede Rusya ile iş birliğini geliştirmeye hazır olduğunu belirtti.
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