Arıkan: Ekonomi Yıkıcı, Aile Yapısı Tehdit Altında

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(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin Zonguldak 7.Olağan Kongresi'nde konuştu. Gazze'deki ateşkesi değerlendirerek başlayan Arıkan açıklamasının devamında hükümeti ekonomi üzerinden eleştirdi. Arıkan, "Ortadoğu'daki gelişmeler ne kadar yıkıcıysa ülkemizde de ekonomi o kadar yıkıcı vaziyette" dedi.

Saadet Partisi Zonguldak 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Genel Başkan Mahmut Arıkan gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri değerlendiren Arıkan "Biz ateşkesin yanındayız. Gazze'ye inecek bombaların durmasını canı gönülden istiyoruz" dedi.

Arıkan'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Hem bölgemiz hem de ülkemiz kritik zamanlardan ve zor süreçlerden geçiyor. Bir gözümüz Gazze'de, Suriye'de, Irak'ta. Bir gözümüz asgari ücrette, emekli zammında, enflasyonda, şiddet olaylarında. Evet, zor zamanlardan geçiyoruz. Ama daha konuşmamın başında ilan ediyorum: Sakın ha yeise kapılmayın. Biz hep cümlelerimize Gazze ile başlarız. Zulüm bitene, Gazze özgür olana dek de bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Gazze bugün hala adaletsizliğin ve zulmün hüküm sürdüğü ve insanlık onurunun sınandığı yer olmaya devam ediyor. Şunu da ifade edeyim Siyonist İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Sadece bizim, sadece bu toprakların değil tüm insanlığın da sınavıdır. Bırakın 1,27 cent komisyonla petrol göndermeyi, suskun kalmak bile bu suça ortak olmak demektir. 470 gündür zulüm devam ediyor. 470 gündür İsrail insanlık suçu işliyor. Bu süreçte, İsrail Gazze'yi yıktı geçti. Biz Türkiye olarak maalesef üzerimize düşeni yeterince yerine getiremedik. Şimdi bugün ateşkes gündemi var. Biz ateşkesin yanındayız. Gazze'ye inecek bombaların durmasını canı gönülden istiyoruz."

"Bu ülkenin ekonomisi iyiyse biz niçin her geçen gün fakirleşiyoruz?"

Ekonomi üzerinden iktidarı eleştiren Arıkan, Türkiye'nin ailesiz bir toplum tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı. Arıkan şöyle dedi:

"Ortadoğu'daki gelişmeler ne kadar yıkıcıysa ülkemizde de ekonomi o kadar yıkıcı vaziyette. Biz fakir bir ülke değiliz, kaynaksız bir ülke hiç değiliz. Bizi iktidarın uyguladığı faiz, rant ve yolsuzluk temelli ekonomi anlayışı bu hale getirdi. Biz meclis kürsüsündede, kongrelerimizde de, teşkilat çalışmalarımızda da doğru yolu gösteriyoruz ama yine bildiklerini okuyorlar. Yanlış kararları aldıkça çocuklar okula aç gidiyor, emekli geçinemiyor, asgari ücretli kirasını ödeyemiyor, gençler işsiz kalıyor, ülkemiz çöküşe gidiyor diyoruz. Bu ülkenin ekonomisi iyiyse biz niçin her geçen gün fakirleşiyoruz? Neden ülkede 22 milyon icra dosyası var? Neden 4 çocuktan 1'i okula aç gidiyor? Biz hayat pahalı diyoruz, fahiş fiyatlarla mücadele edeceğiz diyorlar marketleri suçlu gösteriyorlar.

"Türk aile yapısı hiçbir zaman bu kadar tehdit altında kalmamıştı"

Geleceği olmayan bir toplum da çökmeye mahkumdur. Şimdi bu toplumun geleceği ile ilgili en önemli hususa değinmek istiyorum Türkiye'yi bekleyen en büyük tehlike hiç şüphesi ailesiz bir toplumdur. Doğrusu, binlerce yıllık Türk aile yapısı hiçbir zaman bu kadar tehdit altında kalmamıştı. Ekonomik sebepler bir tarafa sosyal sebepler daha büyük bir çöküşe sebep oluyor. Batıdan ihraç edilen türlü ahlaksızlar normalleştirilmeye çalışılıyor. Sosyal medya içerikleri ve dijital platformlarda topluma sürekli olarak bunların propagandasını yapılıyor. Fıtratı yok sayan, Allah'ın nizamını yerle bir etmeye çalışan bu anlayış ne yazık ki ülkemizde de kendine yer bulmaya başladı. Bu toplumun intiharıdır. Geleceğimiz dediğimiz gençlerimiz işsiz. Evlerine tıkılıp kaldılar. Gençlerimizden çalışanlar ise geçinemiyor. Gençlerimiz evlenemiyor. Gençlerimiz okuyamıyor. Gençlerimiz uyuşturucu ve kumarın pençesinde."