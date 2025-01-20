Arkadaş cinayeti sanığı: Öldürmedim, intihar etti

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ANTALYA'da arkadaşı Tuncay Okudan'ı (34) öldürdüğü suçlamasıyla ilk kez hakim karşısına çıkan tutuklu sanık İsmail Oran (28), "Tuncay intihar etti. Cesedini Aksu Çayı'nın kenarına bıraktım ve üstünü bez gibi bir şeyle örttüm. Ben öldürmedim dedi.

Olay, 11 Şubat saat 19.00 sıralarında Aksu ilçesi Murtana Mahallesi'nde meydana geldi. Aksu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde çalışan Tuncay Okudan, 9 Şubat'ta, kokoreç satışıyla uğraşan arkadaşı İsmail Oran ile minibüste satış yapmak için ortak oldu. İki gün sonra Okudan, babasına ait kamyonetle arkadaşı Oran ile buluştu. Bir süre Serik Caddesi'nde seyir halinde olan kamyonette, taraflar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre yanında bulundurduğu tabanca ile Tuncay Okudan'ı başından vurup öldüren İsmail Oran, cesedi Aksu Çayı yakınlarına götürerek attı. İsmail Oran, Okudan'ın cesedinin bulunmaması için üzerini çalılarla kapattı. Olay yerinden ayrılan Oran, arkadaşının babasına ait kamyoneti Serik Caddesi'nde kilitli halde bırakıp kaçtı.

AYAKKABI, KAN VE BEYNE AİT DOKU BULUNDU

Tuncay Okudan'dan haber alamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine ekiplerin yaptığı çalışmada kamyonet bulundu. Polis ekiplerinin araçta yaptıkları incelemede, Okudan'a ait ayakkabısının teki, kan ve beyne ait doku parçasının yanı sıra, 2 boş kovan bulundu.

100 GÜVENLİK KAMERASI, 300 SAATE YAKIN GÖRÜNTÜ İZLENDİ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Tuncay Okudan'ın en son İsmail Oran ile görüştüğünü belirleyerek takibe başladı. Ekipler, Aksu ilçesinde 5 mahallede 100'e yakın güvenlik kamerasıyla 300 saate yakın görüntü izledi. Ekipler, yaptıkları çalışmaların ardından cinayeti işlediği şüphesiyle İsmail Oran'ı gözaltına aldı. Cinayet aleti tabanca ise Murtuna Mahallesi'ndeki bir depoya yakın noktada ekipler tarafından bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Oran, tutuklandı.

KÖPEK ÇAY KENARINDA BİR ŞEYLER KOKLADI

Bu sırada ailesi de uzun süre haber alamadıkları Tuncay Okudan'ın cesedini ilçenin farklı noktalarında aradı, ancak herhangi bir sonuca ulaşamadı. 24 Şubat günü sabah saatlerinde ördek avlamak için Aksu Çayı'nın kenarına gelen Orhan Kaya, köpeğinin su kenarında bir şeyler kokladığını görünce yanına gitti. Kaya, burada cesetle karşılaşınca durumu jandarma ve polise bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bütünlüğü bozulan ve çürüyen cesedin, yapılan incelemede Tuncay Okudan'a ait olduğu belirlendi.

SANIK İLK KEZ HAKİM KARŞISINDA

İsmail Oran hakkında 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Oran, davanın ilk duruşmasında hakim karşısına çıktı. Taraflar ve avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu. Savunmasında olay günü Tuncay Okudan'la birlikte kokoreç aracı için köfte almaya gittiklerini belirten İsmail Oran, "Birlikte uyuşturucu madde kullandık. Sonra köfteleri alıp kokoreç aracına koyacaktık. Fakat aracın aküsü bitmişti. Tuncay araçta kaldı. Ben de depoya gittim. Tuncay o esnada eşi ile konuşuyordu. Depodayken silah sesi duydum. Tuncay'ın sıktığını düşündüm çünkü yanında silah vardı. Araca geldiğimde Tuncay'ın başını sola doğru yatmış vaziyette gördüm. Kafasına dokunduğumda elim kan oldu. Şoka girdim ve korktum. Tuncay'ı sağ ön koltuğa çekerek yatırdım. Gökdere tarafına gittim. Sonra ne olduğunu hatırlamıyorum. Tuncay intihar etti. Ben öldürmedim dedi.

'CESEDİN ÜSTÜNÜ BEZ GİBİ BİR ŞEYLE ÖRTTÜM'

Maktulün durumu ile ilgili neden kimseye haber vermediğini soran mahkeme heyetine yanıt veren Oran, "Ailem Tuncay ile görüşmemi istemiyordu. Böyle bir olayın içinde bulunmak istememiştim. Bu nedenle kimseye haber vermedim. Bir dere kenarında durduğumu hatırlıyorum. Tuncay'ın yaşayıp yaşamadığını kontrol ettim. Araçtan aşağı çektim. Kendisini kaldıramadığım için Aksu Çayı'nın kenarına bıraktım. Cesedin üstünü bez gibi bir şeyle örttüm. Aracı dere kenarına bırakıp Aksu'ya yaya olarak geldim. Sonra evine gittim. Tuncay'ın eşi çıktı. Ne diyeceğimi bilemediğim için korktum ve 'Tuncay köfteleri bastı mı' diye sordum dedi. İsmail Oran, şüpheleri üzerine çekmemek için Tuncay Okudan'a mesaj attığını da kaydetti.

'SOĞUKKANLI KONUŞUYORDU'

Tuncay Okudan'ın eşi Ayşenur Okudan, sanık İsmail Oran'ın soğukkanlı davrandığını belirterek, "Olayın ardından sanık saat 21.30 ile 22.00 arasında bize geldi ve Tuncay'ı sordu. 'Siz dükkanda birlikte değil misiniz' diye sordum. Bana, 'Tuncay'ı Antalya'dan birisi aradı. Onun yanına gitti. Tuncay geldiğinde köfteleri bassın, arıyorum kendisine ulaşamıyorum' dedi. Kendisi çok sakin duruyordu ifadelerini kullandı.

Tuncay Okudan'ın babası Ahmet Okudan ise "Sanık yalan söylüyor. Olay sebebiyle kendisinden şikayetçiyim. Olay sonrası oğlumun üzerinden telefonu ve bazı eşyaları çıkmadı dedi. Mahkeme heyeti, 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapsi istenen sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

Haber İrem GÜNEYBAZ ANTALYA,