Arnavutköy'de kardeşini bıçaklayarak öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Arnavutköy'de kardeşini bıçaklayarak öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi

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Arnavutköy'de yaşanan olayda, Seyfi Taşdemir adlı şüpheli, babalarına alacakları çamaşır makinesi için para vermek istemeyen ağabeyini bıçaklayarak öldürdü. Yakalanan şüpheli, polise verdiği ifadesinde suçunu itiraf etti. Olayın sebebi, kardeşlerin babalarına para toplama konusunda anlaşmazlık yaşamasıydı. Şüpheli, adliyeye sevk edildi.

04.06.2024 15:40
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Ali AKSOYER/İSTANBUL,Arnavutköy'de kardeşleri ile birlikte babalarına alacakları çamaşır makinesi için para vermek istemeyen ağabeyini bıçakla öldüren şüpheli Seyfi Taşdemir adliyeye sevk edildi. Olaydan sonra kaçtığı Bilecik'te yakalanan şüphelinin poliste verdiği ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

Arnavutköy, Merkez Mahallesinde 1 Haziran Cumartesi günü meydana gelen olayda Cemil Taşdemir(41) ile kardeşi Seyfi Taşdemir(33) arasında kavga çıktı. Parkta yaşanan kavga sırasında Seyfi Taşdemir, ağabeyini bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Cemil Taşdemir, çevreden yetişenler tarafından hastaneye kaldırıldı. İki gün boyunca yaşam mücadelesi veren Cemil Taşdemir hayatını kaybetti.

BİLECİK'TE YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada iki kardeşin babalarına alacakları çamaşır makinesi parası için kavga ettikleri belirlendi. Polis soruşturmasına göre kardeşleriyle birlikte aralarında babasına çamaşır makinesi almak için para toplayan Seyfi Taşdemir'in para vermek istemeyen Cemil Taşdemir'le önce tartıştığı daha sonra kavga ettiği belirlendi. Polis olaydan sonra Bilecik'e kaçtığı belirlenen şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenledi. Bir arkadaşının evinde saklanan şüpheli yakalanarak İstanbul'a getirildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelinin suçunu itiraf ettiği ve yaptığından pişman olduğunu söylediği öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Arnavutköy\'de kardeşini bıçaklayarak öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi
Kaynak: DHA

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