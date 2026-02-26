Arnavutköy\'de Çinli İş İnsanı Cinayeti

ARNAVUTKÖY'de öldürüldükten sonra elleri, ayakları ve ağzı koli bandıyla bağlanarak tarlaya gömülen Çinli iş insanı Yong Wang (38) cinayetinin şüphelilerinin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, 4 şüphelinin kullandığı aracın GPS sinyalleri ve cinayetin ardından oteldeki görüntüleri yer aldı.

Edinilen bilgiye göre, Çin vatandaşı Yong Wang'ın avukatı tarafından 24 Ocak'ta İstanbul Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp müracaatında bulunuldu. Yapılan çalışmalar sonucunda Çinli iş insanının kullandığı aracın GPRS sinyalleri incelemeye alındı. Aracın en son Arnavutköy Baklalı Mahallesinde bir tarlada görüldüğü tespit edildi. Ekiplerin tarlada yaptığı aramada kazma ve kürekler bulundu. Detaylı çalışmanın ardından ise Yong Wang'ın cesedi tarlada gömülü halde bulundu. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan incelemede, Wang'ın el, ayak ve ağzı koli bandıyla bağlı şekilde toprağa gömüldüğü tespit edildi. Yapılan soruşturma kapsamında maktulün iş insanı olduğu ve parasını gasbetmek amacıyla öldürüldüğü tespit edildi. Olayla ilgili olarak Gaziosmanpaşa Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde şüpheli olarak belirlenen 1'i kadın 9'u erkek toplam 10 kişi hakkında Interpol üzerinden yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerin Çin'de yakalandığı öğrenildi.Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Wang'ın Çin'de kendilerini dolandırdığını öne süren kişilerin İstanbul'a geldiği öğrenildi. Şüphelilerin Wang'ı tanıyan bir kadından yerini öğrendikleri, başına sert bir cisimle vurarak öldürdükleri, üzerindeki soğuk cüzdanı alıp kaçtıkları belirtildi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, Yong Wang'ın yanındaki kadının kaçırma öncesin de sürekli telefonuyla mesaj gönderdiğini, kaçırma sırasında ise yere çömelerek sanki olaydan haberi yokmuş gibi davrandığı tespit etti. İşadamını kaçıran şüphelilerden birinin kadını Aksaray'a bıraktığı, kadının hemen ardından önce oteline ardından havalimanına giderek aynı gün içinde Çin'e döndüğünü tespit etti. Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan cenaze yapılan ilk incelemenin ardından hazırlanan ön raporda Yong Wang'ın boğularak ölmüş olduğu belirtildi. Rapora göre Çinli işadamının başına sert bir cisimle vurularak bayıltıldıktan sonra elleri ayakları ve ağzı bantlanarak gömüldüğü ve boğularak hayatını kaybetmiş olasılığının yüksek olduğu belirtildi. Öte yandan öldürülen işadamının avukatı, iş insanının kripto hesabından yüksek miktarda eksilme olduğunu kaçırma ve öldürme olayının bu nedenle gerçekleştirilmiş olabileceğini söylediği belirtildi.

4 ŞÜPHELİ CESEDİ GÖMÜP PEKİN'E KAÇMIŞ

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturmada olayla ilgili isimleri tespit edilen Choao Wen, Zhavangyuan Wang, Zhenin Qın ve Chaodong Wang'ın 21 Ocak 2026 tarihinde İstanbul Havalimanından uçağa binerek Çin'in Pekin kentine gittikleri tespit edildi.

GPS KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Cinayete ilişkin soruşturma başlatan polis ekipleri tarafından şüphelilerin kullandıkları aracın GPS sinyalleri ve cinayetin ardından otele gelen kadın şüphelinin görüntüleri ortaya çıktı.