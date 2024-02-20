Arnavutluk Başbakanı: Türkiye\'nin Arnavutluk\'taki yatırım potansiyeli daha yüksek

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Türkiye'nin Arnavutluk'ta yaklaşık 3,7 milyar avroluk bir yatırımı olduğunu belirterek, "Bizim potansiyelimiz çok daha yüksektir. Ayrıca ticaret hacmi konusunda, onu da 1 milyarın üzerine çıkartmamız gerekecektir." ifadesini kullandı.
Rama, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da yaptıkları görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
Türkiye ve Arnavutluk arasındaki ilişkinin özel bir dostluk olduğunu söyleyen Rama, Türkiye'ye misafirperverliği dolayısıyla teşekkür etti.
Rama, Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesinin Türkiye'nin yapmış olduğu en iyi yatırım olduğunu vurgulayarak, iki ülke arasındaki ilişkilerin önemine değindi.
Söz konusu hastanenin, Arnavutluk halkı için en çok tercih edilen sağlık merkezlerinden biri olduğunu kaydeden Rama, "Bu bizim devam eden işbirliğimizin göstergesidir." dedi.
Rama, hastanede hem Arnavut hem Türk hekimlerin görev aldığını hatırlattı.
Arnavutluk halkının Türkiye'nin desteğini hiçbir zaman unutamayacağını söyleyen Rama, Arnavutluk deprem ile sarsıldığında Türkiye'nin yardıma koşan ilk ülke olduğunu belirtti.
Rama, dünyanın Kovid-19 salgını ile mücadele ettiği dönemde Türkiye'nin rolüne işaret ederek, "Eğer Türkiye olmasaydı ve siz olmasaydınız kim bilir kaç kişi hayatını kaybetmiş olurdu." diye konuştu.
Türkiye Maarif Vakfı'nın Arnavutluk'ta yaptığı çalışmaları görmekten mutluluk duyduğunu söyleyen Rama, şunları kaydetti:
"İstanbul Teknik Üniversitesinin Tiran'a getireceği projenin bir an önce hayata geçirilmesini temenni ediyoruz. Bu Türkiye'nin mükemmeliyetini getirecek bize, çok önemli bir üniversite, dünyaca tanınıyor. Bu sayede hem Arnavutluk'taki öğrencilere hem de Balkanlar'daki diğer öğrencilere, dünyaca ünlü bir üniversiteye giriş fırsatını sağlayacaktır."
Savunma ve güvenlik alanında işbirliği geliştirilecek
İki ülke arasında savunma ve güvenlik alanında da birçok gelişmenin yaşandığını kaydeden Rama, bu alanda işbirliğini daha da geliştireceklerini dile getirdi.
Rama, 2023'te Arnavutluk'un yaklaşık 10 milyon turist tarafından ziyaret edildiğini anlatarak, Türkiye'den gelen turist sayısının yüzde 30'la artış gösterdiğini ifade etti.
Turizm açısından da büyük bir potansiyel söz konusu olduğuna işaret eden Rama, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un turizm alanındaki yatırımları da teşvik edeceğinden emin olduğunu söyledi.
Rama, Türkiye'nin turizm alanında da mükemmel bir seviyeye ulaştığına dikkati çekerek, Türk yatırımlarının her zaman Arnavutluk'ta beklendiğini belirtti.
Ticarette 1 milyarı aşma hedefi
Türkiye'nin Arnavutluk'ta yaklaşık 3,7 milyar avroluk bir yatırımı olduğunu kaydeden Rama, "Bizim potansiyelimiz çok daha yüksektir. Ayrıca ticaret hacmi konusunda, onu da 1 milyarın üzerine çıkartmamız gerekecektir." ifadesini kullandı.
Rama, Arnavutlara ait sürücü belgelerinin Türkiye tarafından kabul edilmesi nedeniyle teşekkür ederek, Arnavutların artık Türkiye'nin içinde kolay bir şekilde hareket edebileceğini söyledi.
Bölgesel ve küresel sorunlar konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fikirlerini dinlediklerini anlatan Rama, Erdoğan'ın her zaman ilgili davrandığını belirtti.
Rama, Erdoğan'ın özellikle bölgenin ve diyaloğun gelişiminde ilgili olduğunu kaydederek, Kosova ve Sırbistan diyaloğu konusunda da ilgili davrandığını anımsattı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneydoğu Avrupa ülkeleri zirvesine katılacak
Erdoğan'ın her zaman bölgedeki gelişimin, istikrarın ve barışın daha çok güçlendirilmesi için istekli olduğunu vurgulayan Rama, özellikle Rusya- Ukrayna Savaşı konusunda Erdoğan'la fikir alışverişinde bulunduğunu söyledi.
Rama, yakında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Güneydoğu Avrupa ülkeleri zirvesi düzenleyeceklerini aktararak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da bu konuda bilgi verdiğini anlattı.
Bu zirveye Türkiye'nin de davetli olduğu belirten Rama, çok yoğun bir gündemi olsa da zirveye katılmayı kabul eden Erdoğan'a teşekkür etti.
Rama, Erdoğan'a ve Türk hükümetine teşekkür ederek, yapısal ve verimli bir işbirliği sayesinde geleceğe iyimser baktıklarını söyledi.
(Bitti)
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