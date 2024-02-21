Arnavutluk\'ta Hükümet binasına saldırı düzenlendi

Arnavutluk'ta eski Başbakan ve ana muhalefetteki Demokratik Parti lideri Sali Berisha'nın ev hapsine alınmasının ardından destekçileri bir kez daha sokaklara döküldü. Binlerce kişi başkent Tiran'da bulunan hükümet binası önünde toplanırken Başbakan Edi Rama'nın ofisi güvenlik çemberine alındı. Hükümet yetililerini organize suç ve yolsuzluğa karışmakla suçlayan muhalifler, hükümet binasına molotof kokteyli ve taşlarla saldırdı.
Protestocular, ülkeyi uzun süre yöneten komünist lider Enver Hoca'nın heykelinin yıkıldığı 20 Şubat'ı anmak amacıyla eylem için aynı günü seçti. Göstericiler hükümet karşıtı sloganlar attı.
Göstericilere video konferans yöntemiyle seslenen ev hapsindeki ana muhalefet lideri Berisha, "Edi Rama, diğer diktatörler gibi tüm gücü elinde tutmak ve muhalefetsiz bir Arnavutluk istiyor" dedi.
Gösteriye katılmak üzere 110 km yol geldiğini söyleyen eylemci Syle Xhebexhia, "Bugün Enver Hoca yönetiminden daha kötü olan Rama yönetimini devirmek için buradayız" ifadelerini kullandı.
Arnavutluk'ta 1992-1997 yılları arasında cumhurbaşkanlığı, 2005-2013 yılları arasında ise başbakanlık yapan Berisha, görevde olduğu döneme ilişkin yürütülen bir yolsuzluk davası kapsamında Aralık ayının sonunda ev hapsine alındı. Yurtdışına çıkması da yasaklanan 79 yaşındaki Berisha, 2005-2013 yılları arasındaki dönemde nüfuzunu kullanarak bir devlet arazisinin özelleştirilmesinde damadını kayırmakla suçlanıyor.
Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Berisha ise, Edi Rama'yı muhalifleri susturmaya yönelik siyasi saldırı gerçekleştirmekle suçluyor.
Öte yandan ana muhalefette olan Demokratik Parti ise, Başbakan Rama'yı adam kayırma ve yolsuzlukla suçlayarak ülkenin gençlerinin büyük bir kısmının daha iyi yaşam şartları için Avrupa ülkelerine göç etmesine neden olduğunu savunuyor.
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