Arnavutluk'ta Hükümet binasına saldırı düzenlendi - Son Dakika
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Arnavutluk'ta Hükümet binasına saldırı düzenlendi

Arnavutluk'ta eski Başbakan ve ana muhalefetteki Demokratik Parti lideri Sali Berisha'nın ev hapsine karşı protesto gösterileri düzenlendi. Muhalefet destekçileri, başkent Tiran'da bulunan hükümet binasına molotof kokteyli ve taşlarla saldırdı. Göstericiler, hükümet yetkililerini organize suç ve yolsuzlukla suçladı. Berisha, video konferans yöntemiyle göstericilere seslenerek hükümetin diktatörlük istediğini belirtti. Berisha, yolsuzluk suçlamalarını reddederken, Demokratik Parti ise Başbakan Rama'yı adam kayırma ve yolsuzlukla suçlayarak gençlerin göç etmesine neden olduğunu savundu.

21.02.2024 11:40  Güncelleme: 12:05
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Arnavutluk'ta eski Başbakan ve ana muhalefetteki Demokratik Parti lideri Sali Berisha'nın ev hapsine alınmasının ardından destekçileri bir kez daha sokaklara döküldü. Binlerce kişi başkent Tiran'da bulunan hükümet binası önünde toplanırken Başbakan Edi Rama'nın ofisi güvenlik çemberine alındı. Hükümet yetililerini organize suç ve yolsuzluğa karışmakla suçlayan muhalifler, hükümet binasına molotof kokteyli ve taşlarla saldırdı.

Arnavutluk'ta muhalifler, hükümet binasına molotof kokteylli saldırı düzenledi

EV HAPSİNDEKİ LİDER GÖSTERİCİLERE SESLENDİ

Protestocular, ülkeyi uzun süre yöneten komünist lider Enver Hoca'nın heykelinin yıkıldığı 20 Şubat'ı anmak amacıyla eylem için aynı günü seçti. Göstericiler hükümet karşıtı sloganlar attı.

Göstericilere video konferans yöntemiyle seslenen ev hapsindeki ana muhalefet lideri Berisha, "Edi Rama, diğer diktatörler gibi tüm gücü elinde tutmak ve muhalefetsiz bir Arnavutluk istiyor" dedi.

Gösteriye katılmak üzere 110 km yol geldiğini söyleyen eylemci Syle Xhebexhia, "Bugün Enver Hoca yönetiminden daha kötü olan Rama yönetimini devirmek için buradayız" ifadelerini kullandı.

Arnavutluk'ta muhalifler, hükümet binasına molotof kokteylli saldırı düzenledi

ANA MUHALEFET LİDERİ YOLSUZLUKLA SUÇLANIYOR

Arnavutluk'ta 1992-1997 yılları arasında cumhurbaşkanlığı, 2005-2013 yılları arasında ise başbakanlık yapan Berisha, görevde olduğu döneme ilişkin yürütülen bir yolsuzluk davası kapsamında Aralık ayının sonunda ev hapsine alındı. Yurtdışına çıkması da yasaklanan 79 yaşındaki Berisha, 2005-2013 yılları arasındaki dönemde nüfuzunu kullanarak bir devlet arazisinin özelleştirilmesinde damadını kayırmakla suçlanıyor.

Arnavutluk'ta muhalifler, hükümet binasına molotof kokteylli saldırı düzenledi

SİYASİLER BİRBİRİNİ SUÇLUYOR

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Berisha ise, Edi Rama'yı muhalifleri susturmaya yönelik siyasi saldırı gerçekleştirmekle suçluyor.

Arnavutluk'ta muhalifler, hükümet binasına molotof kokteylli saldırı düzenledi

Öte yandan ana muhalefette olan Demokratik Parti ise, Başbakan Rama'yı adam kayırma ve yolsuzlukla suçlayarak ülkenin gençlerinin büyük bir kısmının daha iyi yaşam şartları için Avrupa ülkelerine göç etmesine neden olduğunu savunuyor.

Arnavutluk\'ta Hükümet binasına saldırı düzenlendi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Arnavutluk'ta Hükümet binasına saldırı düzenlendi - Son Dakika

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