Asansörde Mahsur Kalan Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Asansörde Mahsur Kalan Çocuk Hayatını Kaybetti

Asansörde Mahsur Kalan Çocuk Hayatını Kaybetti

Ankara'da asansörde mahsur kalan Beren Su Bolat, itfaiye kurtarma sırasında düştü ve öldü. Üç itfaiyeci tutuklandı.

14.10.2024 22:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANKARA'da, asansörde mahsur kalan Beren Su Bolat'ın (13), itfaiye ekibinin kurtarma çalışması sırasında asansör boşluğuna düşüp hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada, bilirkişi raporuna göre olayda kusurlu oldukları tespit edilen itfaiye personelleri E.A., B.Y. ve B.B., 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan tutuklandı.

Olay, 23 Temmuz'da Sincan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 4'üncü Cadde'de meydana geldi. Beren Su Bolat, ziyaretine gittiği arkadaşının oturduğu apartmanda bindiği asansörde arıza nedeniyle 5 ve 6'ncı kat arasında mahsur kaldı. İtfaiyenin çalışması sırasında Beren Su, asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybederken, arkadaşı ise kurtarıldı.

'BAŞSAVCILIKTAN SORUŞTURMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA'

Beren Su'nun ölümüyle ilgili 3 itfaiye görevlisi hakkında, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan soruşturma başlatıldı. Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma ile ilgili bugün yapılan açıklamada, "23 Temmuz 2024 tarihinde Sincan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın asansöründe mahsur kalan T.E.D. ve B.S.B. isimli çocukların itfaiye ekipleri tarafından kurtarma çalışması sırasında B.S.B. isimli çocuğun asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetmesi olayı ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturmada, alınan bilirkişi raporuna göre olayda kusurlu oldukları tespit edilen itfaiye görevlisi şüpheliler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızın 25 Temmuz 2024 tarihli yazısı üzerine Ankara Valiliği'nin soruşturma izni verilmesine dair kararına karşı şüpheliler tarafından yapılan itirazın reddedilmesi sonucu E.A., B.Y. ve B.B. isimli şahıslar Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile 14 Ekim 2024 tarihinde gözaltına alınmıştır. Soruşturma kapsamında aynı gün Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilen şüpheliler E.A., B.Y. ve B.B. ifade işlemleri sonrası sevk edildikleri Ankara Batı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan talep doğrultusunda tutuklanmışlardır" denildi.

Kaynak: DHA

Politika, 3-sayfa, İtfaiye, Ankara, Güncel, Çocuk, Kaza, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Asansörde Mahsur Kalan Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:38 Bizim Çocuklar’dan İzlanda deplasmanında tarihi geri dönüş Bizim Çocuklar'dan İzlanda deplasmanında tarihi geri dönüş
23:17 Bakan Tunç’tan Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili önemli açıklama Bakan Tunç'tan Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili önemli açıklama
22:28 Kabine sonrası dikkat çeken sözler: Ekran ekran dolaşıp sağa sola sataşıyorlar Kabine sonrası dikkat çeken sözler: Ekran ekran dolaşıp sağa sola sataşıyorlar
22:14 Kadın cinayetleriyle ilgili skandal sözler: Öldüren kadar ölenler de suçludur Kadın cinayetleriyle ilgili skandal sözler: Öldüren kadar ölenler de suçludur
17:01 Lüks otomobilde kanlı infaz: Önce sevgilisine sonra kendine sıktı Lüks otomobilde kanlı infaz: Önce sevgilisine sonra kendine sıktı
10:04 Berat Albayrak geri mi dönüyor İşte kulislerde konuşulan iddia Berat Albayrak geri mi dönüyor? İşte kulislerde konuşulan iddia
09:58 Repçi Kanye West’ten eşine ahlaksız teklif: Sen izlerken annen ile beraber olmak istiyorum Repçi Kanye West'ten eşine ahlaksız teklif: Sen izlerken annen ile beraber olmak istiyorum
09:48 Filenin Sultanları’ndan Melissa Vargas’a sürpriz doğum günü partisi Filenin Sultanları'ndan Melissa Vargas'a sürpriz doğum günü partisi
09:46 Afra Saraçoğlu’nun ’hayatımın elbisesi’ notuyla paylaştığı kombin eleştirilerin hedefi oldu Afra Saraçoğlu'nun 'hayatımın elbisesi' notuyla paylaştığı kombin eleştirilerin hedefi oldu
09:39 Yüksel Yıldırım’dan Fenerbahçe’ye gözdağı: Geçmişte dörtlediğimiz maçlar olmuştu Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye gözdağı: Geçmişte dörtlediğimiz maçlar olmuştu
09:35 Bankalar limit düşürme talebinde bulunan müşterilerine mesaj atmaya başladı Bankalar limit düşürme talebinde bulunan müşterilerine mesaj atmaya başladı
09:17 Çin, Tayvan’ı çevreleyen askeri tatbikata başladı Çin, Tayvan'ı çevreleyen askeri tatbikata başladı
09:15 Haberler.com ekibi Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğluna seslendi: Ne biliyorsan anlat Haberler.com ekibi Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğluna seslendi: Ne biliyorsan anlat
09:14 Aldatıcı reklamlara ceza yağdı: 204 milyon TL Aldatıcı reklamlara ceza yağdı: 204 milyon TL
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2024 23:57:36. #1.11#
SON DAKİKA: Asansörde Mahsur Kalan Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.