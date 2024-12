Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı Öncesi Vatandaşlardan Çağrı: Geçim İçin En Az Yüzde 100 Zam Gerekli

Güncel

Haber: TENZİLE AŞÇI Kamera: ÖZGÜR ŞENGÜL

(İZMİR) - Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları öncesinde vatandaşlar, geçim ve insani bir yaşam için asgari ücret ile emekli maaşlarına en az yüzde 100 yapılması gerektiğini belirtti. Bir asgari ücretli, "Yüzde 100 zam gelmesi gerekiyor. Çünkü bu toplumda her gün etiketler değişiyor ve her gün zam geliyor her şeye. İnsanlar çöplerden ekmek alıyor. Böyle bir ülkede yaşıyoruz. Nereye gidiyoruz bilmiyorum ama hükümet galiba bunun farkında değil. Bir çıksın gezsin onlar da bizim asgari ücreti alsınlar, yaşasınlar görelim" dedi.

Aralık ayının gelmesiyle birlikte milyonlarca asgari ücretlinin gözü açıklanacak zam oranına çevrildi. Önümüzdeki günlerde toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarında, yeni asgari ücretin belirlenmesi bekleniyor. Enflasyon farkı göz önüne alınırsa asgari ücrete yapılacak zammın yüzde 40 seviyelerinde olacağı konuşuluyor.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan asgari ücretliler ve emekliler, geçinebilmek için en az yüzde 100 zam yapılması gerektiğini dile getirdi.

Mineş: "Bence en az 60 bin olması lazım diye düşünüyorum"

Bir restoranda çalışan ve geçiminin zor olduğunu belirten İbrahim Mineş, geçim için asgari ücretin en az dört katı olması gerektiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Geçiniyorum ama zor, bayağı zor. Asgari ücrete zam… Benim tahminim yüzde 40 anca diyorum. Ama yine de geçim imkansız. Şu anda bir kiranın 15 bin lira olduğunu varsayarsak yani gelirin de bunun en az 4 katı olması lazım. Bence en az 60 bin olması lazım diye düşünüyorum. İnsanca yaşayabilmemiz için böyle olması lazım."

Şekerci: "Önemli olan alım gücünü yükseltmek"

Asgari ücrete yapılacak artış kadar tüketim ürünlerine zam yapılmaması ve paranın alım gücünün önemine dikkat çeken Ali Şekerci, şöyle konuştu:

"Ben çalışanım ona rağmen geçinemiyorum piyasaya göre iyi para alıyorum ama ben geçinemiyorum, asgari ücretliye Allah sabır versin. Ben asgari ücreti yaklaşık 23 bin lira civarı bekliyorum. Ama ne kadar olursa olsun hiçbir önemi olmayacak. Mesela asgari ücret 30 bin lira olursa ürünlere ona göre zam gelecek, her şey ona göre zamlanacağı için önemli olan alım gücü. Önemli olan alım gücünü yükseltmek. Fiyatların sabit olduğunu düşünelim asgari ücretin en aşağı 30 bin lira olması gerekiyor. Eğer 30 bin lira olursa anca insanlar öyle rahatlıkla geçinebilir."

Bakır: "Yüzde 100 zam gelmesi gerekiyor"

Geçim için asgari ücrete yüzde 100 zam gelmesi gerektiğini ifade eden Yıldız Bakır, şunları kaydetti:

"Yüzde 100 zam gelmesi gerekiyor. Çünkü bu toplumda her gün etiketler değişiyor ve her gün zam geliyor her şeye. İnsanlar çöplerden ekmek alıyor. Böyle bir ülkede yaşıyoruz. Nereye gidiyoruz bilmiyorum ama hükümet galiba bunun farkında değil. Bir çıksın gezsin onlar da bizim asgari ücreti alsınlar, yaşasınlar görelim. Biz şu an geçinemiyoruz. Eşim asgari ücret ile çalışıyor ama yetmiyor. Asgari ücrete gelse gelse yüzde 25 zam gelir. Yüzde 30 bile gelmez. Yüzde 100 zam gelse geçim olur. En azından insanlar kendini idare eder."

Aydan: "Emekli maaşlarına gelecek zammın yüzde 40'in aşağısı olmaması gerekir"

Emekli olmasına rağmen çalışmak zorunda olduğunu belirten Selvinaz Aydan, şöyle konuştu:

"Geçinemiyorum. Ben emekliyim, 14 bin lira maaş alıyorum 62 yaşındayım ve fotoğrafçılığa devam ediyorum. Başka türlü geçinmek mümkün değil. Çocuğum yok, evliyiz iki maaş görüyoruz ikimiz de ayrıca çalışıyoruz ama geçinmek mümkün değil. Emekli maaşlarına gelecek zammın yüzde 40'in aşağısı olmaması gerekir."

"Standardın tutturulması lazım"

Emekli maaşlarında zam için öncelikle insani yaşam standartlarının belirlenmesi gerektiğini belirten ismini vermek istemeyen emekli bir vatandaş, şu ifadeleri kullandı:

"Ne beklenebilir ki! Yüzde 30 bekleyelim. Biz şimdi geçinmeyi şöyle alıyoruz… Belli şeyleri yiyebilelim hayatımızı idame edelim o türden yani. Eğlenceye veyahut farklı bir şeyi hiç düşünmüyoruz bile. Önceden seyyanen zam vardı bir oradan kırptılar bir artıştan kırptılar, sonuçta elde hiçbir şey bırakmadılar. Standardın tutturulması lazım. Standart olursa ona göre bir maaş istenir. Bu standart olmazsa gelişi güzel bir şey olur."

Osman: "Bir gevrek bile alamıyoruz"

Emeklilerin geçinebilmesi için yüzde 100 zamma ihtiyaç olduğunu belirten Ali Osman, şu an emeklilerin gevrek bile alamayacak düzeyde olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Kafelere gidemiyoruz parklarda oturuyoruz ne diyebilirim başka sözün bittiği yer. En az yüzde 50 zam bekliyorum. Ben şuan da 14 bin lira alıyorum. En az ne bilim 30 bin olması lazım ki geçinebilelim. Yüzde 100 zam olursa… En azından kirada değilim ev benim. Geçinebilirim. Ama kirada olsam zaten 20 lira 30 lira kira. Ama şu an ancak belediyenin kahvelerine gidiyoruz, orada oturuyoruz. Belediyenin yemek verdiği yer var 40 lira 50 lira. Oradan yiyoruz. Bir gevrek bile alamıyoruz yani."

Efecik: "Emeklinin geçinebilmesi için 35 bin lira olması lazım"

Emekli olmasına rağmen çalışan 67 yaşındaki Mehmet Efecik, zam oranlarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Konuşulan rakamlara bakılırsa zam falan yok. Yani 12 bin 500 iken 15-20 bin lira anca verecekler. Ama o da eskisinden daha kötü olacak. Ben geçinemiyorum. 2025'te bir emeklinin geçinebilmesi için 35 bin lira olması lazım. Yani en düşük 35 bin lira olması lazım. Söylemlerin çok faydalı olabileceğini sanmıyorum. Pazara çıkıyoruz da 10 gün 13 gün anca yeter o para. Yani ayda 10 gün anca yeter o para, tam 10 günlük maaş veriyorlar. Çalışıyoruz. Mecburuz çalışmaya yani ben 67 yaşındayım çalışıyorum."