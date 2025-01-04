Aşık Veysel Heykeline Zarar Verildi, Onarım Başlatıldı

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Halk ozanı Aşık Veysel'in (Veysel Şatıroğlu) Avcılar'daki bir parkta bulunan heykeline zarar verildi. Heykelin sazının sap kısmı kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından kırıldı. Avcılar Belediyesi sazın tamir edilmesi için harekete geçti. Kırılan sazın sap kısmı yeniden yaptırılarak yerine takıldı.

Avcılar' Merkez Mahallesi'nde Türk sanat ve edebiyatına damgasını vuran 10 isim adına yaklaşık 10 yıl önce yaptırılan Erol Mumcu Kültür Sanat Parkı'nda Aşık Veysel'e de yer verilmişti. Sivas'ın Şarkışla İlçesi'nde 1894-1973 yılları arasında yaşayan Türk Halk ozanı ve şair Aşık Veysel'in elindeki sazı ile canlandırılan heykelin sap kısmı geçen hafta kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kırıldı. Aşık Veysel heykelindeki sazın kırıldığını fark edenler duruma tepki gösterdi.

TEPKİ TOPLADI

Heykele zarar verilmesine sinirlenen Doğan Enis, "İnsanlık dışı. İnsan olsa bunu yapmaz zaten" derken, Burçak Salgun, "Bunu saygısızlık olarak görüyorum. Aynı zamanda bir an önce yapılması gerektiğini düşünüyorum. Kırarak ne elde edeceksiniz" şeklinde konuştu. Heykele zarar verilmesine üzüldüğünü söyleyen Hasan Şeker ise, "Bu bir saldırıdır. Sanata saldırıdır. Doğru bulmuyorum. Ülkemizde maalesef sanata da sanatçıya da normal şartlarda saygı duyulmuyor ama öldükten sonra özellikle dünyaya mal olmuş sanatçılarımıza bence hak ettiği değerin verilmesi gerekiyor" diye konuştu.

HAREKETE GEÇİLDİ

Heykelin onarılması için Avcılar Belediyesi harekete geçti. Avcılar'da bir süre önce aynı parkta kırılan Adile Naşit heykelinin çalınan çanını yaptırarak yerine takan, alanında tanınmış Yusuf Biçer ile yeniden bağlantı kuruldu. Park ve Bahçeler Müdürü Emre Remzi Gürşen, heykele zarar verildiğini farkedince harekete geçtiklerini ifade ederek "Belediye başkanımız Utku Celal Çaykara'nın sanat ve sanatçımıza vermiş olduğu değere istinaden heykel üzerindeki bakım onarım çalışmalarını tamamlıyoruz. Sanatçılarımızın anılarını yaşattığımız eserlerimiz Avcılarımızda değer görmeye devam edecek" dedi.,

HEYKELİ ONARDI

Bir süre önce aynı parkta Adile Naşit heykelinden çalınan çanı Amasya'da yaptırarak yenisini monte eden Yusuf Biçer, Aşık Veysel'in 'Uzun İnce Bir Yoldayım' türküsünü mırıldanarak sazının sapını onardı. Biçer, "Ne amaçla bunu yaptıklarını bilmiyoruz. Bu heykel fiber glass'tan yapılmış üründür. Bizim de 40 yıldır işimiz bu fiber glass heykeller yapmak, kırıldığı zaman da gelip tamirini yapıyoruz. Aşık Veysel'i Türkiye'de herkes seviyor. Büyük bir halk ozanı, herkes biliyor zaten. Bunu yapanlarla ilgili yorum yapamıyorum" ifadelerini kullandı.