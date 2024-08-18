ASKİ, Ankara\'da Su Kaynaklarını Koruma Projesinde Öncü Oldu

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(ANKARA)- Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) havza koruma planları ve özel hüküm belirleme projelerinde tüm büyükşehir belediyelerine öncü oldu. Kaynakların korunarak, Başkent'in dört bir yanına temiz, sağlıklı ve kaliteli içme suyu ulaştırılması için yürütülen 'Uludere, Peçenek ve Türkşerefli Barajları Havza Koruma Planı ve Özel Hüküm Belirleme' projesinin kapanış toplantısı gerçekleştirildi. Tüm paydaşların görüşleriyle son halini alacak plan, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın onayından sonra yürürlüğe girecek.

ASKİ, Kalecik, Şereflikoçhisar ile Temelli'ye içme suyu sağlayan Uludere, Peçenek ve Türkşerefli Barajları için özel hükümler belirleyen bir koruma planı hazırlamak için 22 Temmuz 2022'de düğmeye bastı. Su kalitesinin iyileştirilerek baraj havzalarının korunmasını hedefleyen 'Uludere, Peçenek ve Türkşerefli Barajları Havza Koruma Planı ve Özel Hüküm Belirleme' projesinin son toplantısı yapıldı. Şereflikoçhisar ilçesinde düzenlenen toplantıya, ASKİ Genel Müdür Yardımcıları Mehmet Mert ve Muhammed Ercan, muhtarlar, bürokratlar, iş insanları ve bölge halkı katıldı.

"Tedbir almaya bugünden başlamak gerekiyor"

ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Ercan, konuşmasında iklim değişikliğinin artık yadsınamaz bir gerçek olduğuna işaret ederek, "Global ölçekteki etkilerinin neler olacağına ilişkin senaryolar ve modelleme çalışmaları var. Bununla birlikte yine bu etkilerin azaltılması için de ulusal ölçekte alınması gereken önlemler var. İklim değişikliği ortalama sıcaklıkların artmasına, su döngüsünün doğal halinin bozulmasına, su kaynaklarının miktar ve kalite açısından bozulmasına yol açıyor. Yağış rejimi de olumsuz manada değişiyor. Bu kapsamda ivedilikle tedbir almaya bugünden başlamak gerekiyor" dedi.

"Ankara nüfusu 2054'te 9 milyon 500 bine ulaşacak"

Nüfus artışının su talebini artırdığına dikkati çeken Ercan, "Bugün Ankara'nın nüfusu 5 milyon 800 bin. 2054 projeksiyonunda nüfusumuz 9 milyon 500 bin oluyor. 2089'da ise Ankara 11 milyon 500 bin nüfusa ulaşacak. Mevcut su kaynaklarının potansiyeli, öngörülen bu nüfusa yeterli olmayacak. Bu kapsamda öncelikle mevcut potansiyelin maksimum verimde kullanılmasını sağlamaktan başka çare yok. Ayrıca gelecekte sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temini için de alternatif su kaynaklarını bugünden korumalıyız" diye konuştu.

"Su kaynaklarımızı mecburen hem miktar hem de kalite açısından korumak zorundayız"

Gerede İçme Suyu Temin Sistemi dahil kente su temin eden tüm barajların potansiyelinin yaklaşık 660 milyon metreküp olduğunu kaydeden Ercan, "2029'da toplam metropol kent tüketimi bu seviyelere ulaşıyor. O zaman ilave kaynaktan su getirmeniz gerekiyor. Bu kapsamda önümüzdeki 30 yıllık projeksiyonda planlama çalışmalarını yaptık, tamamlamak üzereyiz. Dolayısıyla su kaynaklarımızı mecburen hem miktar hem de kalite açısından korumak zorundayız. Havza koruma planları ve özel hüküm belirleme projelerinde ASKİ olarak hakikaten gurur verici noktadayız. 11 barajımızı 5 grup altında kategorize ettik. Gelinen noktada ilk olarak 3 gruptaki projeleri tamamladık. Gerçekten önemli bir başarı" ifadelerini kullandı.

İO Çevre Çözümleri Firma Temsilcisi Erdem Görgün de ASKİ'ye teşekkür ettiği konuşmasında, "Suyu, kalite ve miktar olarak çok iyi korumak önemli bir görev. ASKİ, havza koruma planları ve özel hüküm belirleme projelerinde büyükşehir belediyeleri içinde öncü oldu. İlgili yönetmelik çıkar çıkmaz hemen harekete geçtiler" diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın onayıyla yürürlüğe girecek

Tamamlanan "Kalecik (Uludere), Peçenek ve Türkşerefli Barajları Havza Koruma Planı ve Özel Hüküm Belirleme" projesi kapanış toplantısının ardından askıya çıkacak. Tüm paydaşlardan alınan görüşler çerçevesinde revizyon yapılacak koruma planı, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın onayından sonra yürürlüğe girecek. Proje kapsamında öncelikle 3 baraj havzasının genel özellikleri belirlendi. Su kalitesini etkileyen kirletici kaynaklar tespit edilerek model çalışmaları yapıldı. Ardından su kaynaklarının korunması için alınması gereken tedbirler belirlendi.