Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı 23 Nisan Mahallesi'nde ilginç bir olay yaşandı. İddiaya göre; Ecrin B. isimli kızın tartıştığı sevgilisi, konuşmak için evinin önüne geldi.
Kendisini affettirmek isteyen kişi, elindeki şişede bulunan sıvıyla sokağa "Ecrin beni affet seni çok seviyorum" yazdı. Durumu gören mahalleli, yazının benzinle yazıldığı ve çakmakla ateşe verileceği düşüncesiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp ihbarda bulundu.
Adrese polis ekipleri sevk edildi. Yazıyı suyla yazdığı belirlenen kişi, bölgeden uzaklaştırıldı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › Sevgilisinden özür dilemek için ilginç bir yola başvurdu, komşular polis çağırdı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?