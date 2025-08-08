Sevgilisinden özür dilemek için ilginç bir yola başvurdu, komşular polis çağırdı

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı 23 Nisan Mahallesi'nde ilginç bir olay yaşandı. İddiaya göre; Ecrin B. isimli kızın tartıştığı sevgilisi, konuşmak için evinin önüne geldi.

SEVGİLİSİNİN EVİNİN ÖNÜNE ÖZÜR MESAJI YAZDI

Kendisini affettirmek isteyen kişi, elindeki şişede bulunan sıvıyla sokağa "Ecrin beni affet seni çok seviyorum" yazdı. Durumu gören mahalleli, yazının benzinle yazıldığı ve çakmakla ateşe verileceği düşüncesiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp ihbarda bulundu.

GERÇEK POLİS GELİNCE ORTAYA ÇIKTI

Adrese polis ekipleri sevk edildi. Yazıyı suyla yazdığı belirlenen kişi, bölgeden uzaklaştırıldı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.