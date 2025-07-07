Aslan Saldırısında Yaralanan Kişinin Durumu İyi

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün aslanın saldırısı sonucu yaralanan hastanın sağlık durumuna ilişkin, "İki kulağında ciddi yaraları vardı onardık. Birkaç yerinde, karnında ve bacaklarında yaraları vardı. Boynunda tam olmayan bir kırığı mevcut, ameliyatlık değil ancak bir süre takibi yapılacak." dedi.

Manavgat ilçesinde dün tarlasında aslanın saldırısı sonucu yaralanan Süleyman Kır'ın Akdeniz Üniversitesi Hastanesindeki tedavisi sürüyor.

Rektör Özkan ve Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, Kır'ı ziyaret ederek, kendisiyle bir süre sohbet etti.

Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, aslan ısırığı vakasını duyunca acil serviste hazırlık yaparak, hastayı karşıladıklarını söyledi.

Kır'ın Akdeniz Üniversitesi Hastanesine gelen ikinci aslan ısırığı vakası olduğunu dile getiren Özkan, "Çok hoş bir durum değil ancak aslan ısırığı merkezi gibi olduk. Çok şanslıymış ki aslanla mücadeleyi Süleyman Bey kazanmış. Bize geldiğinde ciddi sıyrıkları ve yaraları vardı. Aslan çok şükür ki hayati organlarını yaralayamamış." dedi.

Aslan ısırığı vakalarının tedavisi literatüre kazandırılacak

Özkan, hastanın aslanla ciddi mücadele verdiğini anlattığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Hasta, aslanın boğazına yapıştığını ondan sonra aslanın kaçtığını anlattı. İki kulağında ciddi yaraları vardı, onları onardık. Birkaç yerinde, karnında ve bacaklarında yaraları vardı. Boynunda tam olmayan bir kırığı mevcut, ameliyatlık değil ancak bir süre takibi yapılacak. Kırık bir miktar daha inse felç kalabilirdi. Yüzündeki yaralar hemen gözünün üstünde bitmiş. O pençeler eğer gözüne gelse gözünü kaybedebilirdi. Bu anlamda şanslıymış. Gereken tedaviler yapıldı. Şu anda enfeksiyon tedavisi devam ediyor. Bir süre daha takip edilecek. Ama muhtemelen birkaç gün içinde göndereceğimizi ümit ediyoruz."

Aslanın pençeleriyle Kır'ın iki kulağını koparmaya çalıştığını dile getiren Özkan, "Aslan saldırısı Türkiye'de beklenen bir şey değil. Hocalarımızla bu vakalarla ilgili literatüre katkımız olsun diye konuştuk. Hiç olan bir durum değil. Hastanemizde aslan ısırığında ikinci vakamız oldu." diye konuştu.

Aslanla mücadele eden Süleyman Kır'a "Kara Murat" dediklerini ifade eden Özkan, kendisinin doğayı ve hayvanları bildiği, çok cesur davrandığı için mücadeleyi kazandığını belirtti.

Bu arada, 8 Mayıs 2023'te aynı hayvan parkında 4 yaşındaki A.A. sadece görevlilerin girebildiği bölüme alındığında aslanın saldırısı sonucu yaralanmış, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tedavi edilmişti.

Olay

Manavgat'ın Ilıca Mahallesi'nde D-400 kara yolu yakınlarındaki hayvan parkından dün saat 03.21'de kaçan "Zeus" isimli aslan, tarlasında çalışan Süleyman Kır'ı, saldırarak yaralamıştı. Ormanlık alana yönelen aslan, hayvanat bahçesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, jandarma ve polis ekiplerince koordineli şekilde çevrilmiş ve vurularak etkisiz hale getirilmişti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlatmıştı.

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada ise aslanı canlı yakalamanın mümkün olmadığı bildirilmiş, hayvanın kaçtığı işletme hakkında adli işlem ve soruşturma başlatıldığı kaydedilmişti.

Manavgat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dün hayvan parkını mühürlemişti.