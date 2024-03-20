Atama Bekleyen Öğretmenler Platformu\'ndan \'Mülakatsız 68 Bin Atama\' Talebi

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HABER: ZEYNEP BOZUKLU/ KAMERA: BERKİN GÜLSOY

Atama Bekleyen Öğretmenler Platformu'nun, atama bekleyen öğretmenlerin ve onlara destek verenlerin bir araya geldiği eyleminde, "mülakatsız 68 bin atama yapılması" talebi dile getirildi.

Atama Bekleyen Öğretmenler Platformu'nun Ulus'ta düzenlediği eylemde, "Öğretmenler ulusta atama nerede" sloganları atıldı. Eylemde konuşan Sait Şahin, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, hem 11 Nisan 2023'te Ak Parti seçim beyannamesi ve milletvekili aday tanıtım toplantısında hem de cıkmış olduğu canlı yayında kamuda mülakatı kaldıracağını belirtmiştir. Seçim süreci içerisinde ise kurumsal sosyal medya hesaplarında öğretmenlere mülakatın kaldırılacağını müjdeleyen ve belgeleyen görsel ve videolar kullanılmıştır.

Göreve yeni başlayan Sayın Bakanımız Yusuf Tekin 5 Eylül 2023 tarihinde Ülke TV'de katıldığı programda MEB bünyesinde istihdam edilmek üzere 68 bin öğretmen ihtiyacının olduğunu belirtmesi ve bunun akabinde 31 Aralık 2023'te Kanal 7 Başkent Kulisi programında kamuda en yükrek atama sayısının MEB'e verileceği yönünde Cumhurbaşkanı ve Maliye Bakanından söz aldığını belirtmesi, Milli Eğitim Bakanımızın bu açıklamasının aksine Maliye Bakanımız ise Bakanlık bünyesine yapılacak atamaların emekli sayısına göre belirleneceğini talihsiz bir şekilde ifade etmiştir.

2022 ek atama bütçesinin 2023 KPSS'ye giren ögretmenlerin ataması için kullanılacağına dair söylemi, halihazırda görev yapan ğretmenlerimize verilen yer değiştirme haklarından ötürü deprem bölgesinde oluşan öğretmen ihtiyacı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde yapmış olduğu konuşmada iktidarımız döneminde her yıl ortalama 40 bin öğretmen ataması yaptık söyleminden hareketle Sayın Bakanımız Yusuf Tekin'in müsteşarlık dönemine baktığımızda Cumhuriyet döneminin rekor öğretmen atamalarına imza atıldığını görüyoruz. Yusuf Tekin'in bakanlık döneminde yapacağı ilk öğretmen atamasının olması ve Cumhuriyetimizin 100. Yılı olması hasebiyle 2023 KPSS puanıyla mülakatsız 68 bin rekor öğretmen ataması talebimizi yineliyoruz."

"ÖĞRETMENLER BU ÜLKENİN ÜVEY EVLATLARI GİBİ"

8 aydır atama bekleyen öğretmen adayı, şöyle konuştu:

"İvedilikle kontenjanın açılmasını bekliyoruz. Diğer bütün bakanlıkar kontenjanlarını açıkladılar ama öğretmenler bu ülkenin üvey evlatları gibi.

Seçimden önce mülakatın kaldırılacağı söylenmişti. Bize bu güvence verilmişti. Ama şu an Yusuf Tekin açıklamalarında mülakatın olacağını söylüyor. Bütün bunlar üt üste geldiği için öğretmenler olarak hiç iyi bir psikolojide değiliz. Bir an önce görevlerimize başlamamız lazım. Bunu hak ediyoruz."

Atanmayı bekleyen bir başka vatandaş ise, " Diyarbakır'dan geliyorum. 2019 yılından beri hazırlanıyorum. Beden eğitimi öğretmeniyim. 26 yaşındayımsaçıma aklar düştü. Bu saatten sonra saçımdaki aklar MEB'in kara lekesidir" dedi.

"SEÇİM ÖNCESİ VERİLEN SÖZLERİN HEPSİ RAFA KALDIRILDI"

Atama bekleyen öğretmenlere destek vermek için eyleme katılan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, şunları söyledi:

"En başından beri öğretmenlerimizin yanındayız. Haklı bir çağrı ve feryat içeisindeler. Onların yeri sınıfları, eğitim yuvaları. Ancak maalesef burada protesto eylemi yapmak zorunda kaldılar. Çünkü hakları olanı istiyorlar. Ama siyasi iktidar bir türlü bu feryadı görmek, duymak istemiyor. Seçim öncesi verilen sözlerin hepsi rafa kaldırıldı. Ama 100 binlerce öğretmenimiz ve onların aileleri bu sıkıntıları yaşamaya devam ediyor.

Siyasi iktidarın yanlışlıkları sebebiyle öğretmenlerimizin adalet ve güven duygusu sarsıldı."