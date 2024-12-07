Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

07.12.2024 02:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Bilir görevden alındı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Artvin İI Müdürü Şentürk Ağırbaş görevden alınarak yerine Nevim Öz atandı.

Ardahan İl Müdürlüğüne Mahmut Çetinkaya, Çanakkale İl Müdürlüğüne Ali Ömüt, Karaman İl Müdürlüğüne Seval Yılmaz, Niğde İl Müdürlüğüne Hilal Ünal ve Rize İl Müdürlüğüne Selim Köse'nin atanması gerçekleştirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan Çalışma Genel Müdür Yardımcılığına Emin Türker ve Suat Dede, Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığına Serkan Çömen, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına da Rıdvan Türkseven getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığına Gözde Şahin atandı.

Tekirdağ İI Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu görevden alınırken, İstanbul İI Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Hüseyin Keskin, Bayburt İI Kültür ve Turizm Müdürlüğüne de Niyazi Gül getirildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Kütahya Vakıflar Bölge Müdürü Zekeriya Şentürk ise görevden alındı.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:40 Esad devri bitiyor mu İran’da bir gecede büyük değişiklik Esad devri bitiyor mu? İran'da bir gecede büyük değişiklik
01:20 Yıllar önce öğrenciler ’Ey Esad sıra sana geldi’ diyerek halk hareketini başlatmıştı Muhalifler Dera’yı ele geçirdi Yıllar önce öğrenciler 'Ey Esad sıra sana geldi' diyerek halk hareketini başlatmıştı! Muhalifler Dera'yı ele geçirdi
00:08 Arap aşiretleri harekete geçti PKKYPG’nin işgal ettiği bölgeler için yeni operasyon başlattılar Arap aşiretleri harekete geçti! PKK/YPG'nin işgal ettiği bölgeler için yeni operasyon başlattılar
00:04 Muhalif gruplardan rejim güçlerine çağrı: Ayrılmanız için son fırsat Muhalif gruplardan rejim güçlerine çağrı: Ayrılmanız için son fırsat
21:18 ’Esad kaçtı’ iddialarının ardından Suriye medyasından yeni açıklama geldi: Beşar Esad Tahran’a gitti 'Esad kaçtı' iddialarının ardından Suriye medyasından yeni açıklama geldi: Beşar Esad Tahran'a gitti
10:00 Anderson Talisca’dan Fenerbahçe’ye ilk adım Anderson Talisca'dan Fenerbahçe'ye ilk adım
09:51 Ölen kadının günlüğü koca şiddetini gözler önüne serdi Ölen kadının günlüğü koca şiddetini gözler önüne serdi
09:51 İşte Türkiye’nin en beğenilen 20 şirketi İşte Türkiye'nin en beğenilen 20 şirketi
09:38 Staj için Antalya’ya gönderilen 3 kız öğrenciye otelde taciz Staj için Antalya'ya gönderilen 3 kız öğrenciye otelde taciz
09:36 En çok altın alan ülkeler belli oldu Türkiye’nin listedeki konumu dikkat çekici En çok altın alan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin listedeki konumu dikkat çekici
09:34 Gülşen sahne kıyafeti ile yine dillerde Gülşen sahne kıyafeti ile yine dillerde
09:20 Borsaya büyük değişiklik geliyor Tüm alım satımlarda uygulanabilecek Borsaya büyük değişiklik geliyor! Tüm alım satımlarda uygulanabilecek
09:13 Kahvaltılıklarda yaptıkları hile pes dedirtti Kahvaltılıklarda yaptıkları hile pes dedirtti
09:03 85 yaşındaki milyoner sevgilinin yanı başında vasiyet dansı: Fişini çekeyim mi 85 yaşındaki milyoner sevgilinin yanı başında vasiyet dansı: Fişini çekeyim mi?
09:02 Şimdilerin ünlü oyuncusu Kurtlar Vadisi’nde de rol almış Şimdilerin ünlü oyuncusu Kurtlar Vadisi'nde de rol almış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2024 02:26:55. #1.12#
SON DAKİKA: Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.