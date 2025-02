Ataşehir Belediyesi'nden Olası Depremde Hayat Kurtaracak Köy: 3 Bin Kişiye Yemek Dağıtılabilecek, Barınma ve Tıbbi Destek Sağlanabilecek

Güncel

Haber: Beril KALELİ-Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL)- Ataşehir Belediyesi, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşları anmak ve depreme karşı hazırlık çalışmalarını paylaşmak amacıyla özel bir etkinlik düzenledi. Programda, içerisinde 3 bin kişiye sıcak yemek çıkaracak aşevinden tıbbi müdahale çadırına, yönetim merkezinden barınma alanlarına kadar çok sayıda kritik birimin yer aldığı Arama Kurtarma Afet Köyü'nün de tanıtımı gerçekleştirildi. Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, "Depreme karşı duramayız ama depreme hazırlıklı olabiliriz" dedi.

Ataşehir Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin ikinci yılı dolayısıyla Anma ve Depreme Hazırlık Etkinliği düzenledi. Ataşehir Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde dün yapılan etkinlikte depremlerde yaşamını yitirenler anılırken, olası büyük İstanbul depremine yönelik hazırlıklar paylaşıldı. Etkinliğe Ataşehir Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (ATAK) de arama-kurtarma köpeğiyle birlikte katıldı.

6 Şubat'ta hayatını kaybedenler anıldı

Program, 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitirenler için bir dakikalık saygı duruşuyla başladı. Ardından, 6 Şubat'taki yıkımı gösteren ve arama kurtarma çalışmalarından kesitlerin yer aldığı bir kısa film gösterimi yapıldı. Programda, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in yanı sıra ATAK Arama-Kurtarma Ekip Lideri Cemre Kaya ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Himmet Karaman konuşmacı olarak yer aldı.

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Eğer 99 depremini unutmasaydık, emin olun 6 Şubat depremlerinde bu kadar büyük bir yıkımla karşılaşmazdık"

"Bugün sadece kayıplarımızı anmak için değil, aynı zamanda büyük bir sorumluluğun altını çizmek için buradayız. Deprem, doğanın bir gerçeği olabilir; ama onun yaratacağı yıkımı azaltmak, hayatları kurtarmak bizim elimizde. Ne yazık ki ülke olarak hafızamız kısa. Oysa unutmak, en büyük tehlike. Depremi unutmak, onu yok saymak en büyük hatadır. Acılarımızdan ders çıkarmazsak, kayıplarımızı boşuna vermiş oluruz. Eğer biz 99 depremini unutmasaydık, emin olun 6 Şubat depremlerinde bu kadar büyük bir yıkımla karşılaşmazdık. Riskleri belirleyip, azaltmış olsaydık, arama kurtarma faaliyeti gösteren arkadaşlarımıza da çok az görev düşerdi. Çok daha az insanımızı kaybetmiş olurduk.

"İlçemizin çeşitli noktalarına deprem konteynerleri yerleştirerek, acil durumlarda ihtiyaç duyulacak temel ekipman ve malzemeleri hazır hale getirmeye başladık"

Göreve gelir gelmez, ilçemizin çeşitli noktalarına deprem konteynerleri yerleştirerek, acil durumlarda ihtiyaç duyulacak temel ekipman ve malzemeleri hazır hale getirmeye başladık ve şu ana kadar 3 deprem konteynerimizi yerleştirdik, bugün birazdan alanda göreceğiniz 4. deprem konteynerimizi ise Necmettin Erbakan Parkı'mıza yerleştiriyoruz. Bu konteynerlerde, arama kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere ilk yardım setleri, jeneratörler, çadırlar ve diğer acil müdahale ekipmanları bulunuyor. Aynı zamanda olası büyük bir deprem sonrasında, komşularımızın güvenliğini sağlamak amacıyla ilçemizde 150 toplanma alanı belirledik."

3 bin 600 metrekarelik Ataşehir Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi

Şuan bulunduğumuz 3 bin 600 metrekarelik Ataşehir Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezimiz, birçok ilçede bulunmayan donanım ve kapasiteye sahip. Merkezimizde, heliport alanından deprem simülasyon TIR'ına, arama kurtarma tatbikat alanından köpek eğitim alanına kadar birçok kritik birim yer alıyor. Burada bulunan Afet ve Acil Durum Kriz Merkezimiz sayesinde olası bir afet anında hızlı ve koordineli bir şekilde müdahale planlaması yaparak sahadaki çalışmaları en iyi şekilde yönetiyoruz. Aynı zamanda, afet anında hızlı ve etkili müdahale için Arama Kurtarma Ekimiz 7/24 nöbet sistemiyle çalışıyor. Enkaz görüntüleme ve hassas dinleme cihazlarımız, arama kurtarma araçlarımız ve özel eğitimli köpeklerimiz ile tüm afet senaryolarına karşı hazır bir şekilde bekliyoruz.

'Arama Kurtarma Afet Köyü projemizi hayata geçirdik'

Bu alanda ilk defa bir belediyenin envanterine giren yeni nesil çadırlar satın aldık ve Arama Kurtarma Afet Köyü projemizi hayata geçirerek, yemekhane çadırı, barınma çadırı, sağlık çadırı ve yönetim çadırı gibi alanları hazır hale getirdik. Proje kapsamında günlük 3 bin kişiye sıcak yemek sunacak aşevinin yanı sıra dinlenme ve uyku alanı, ilk yardım ve acil müdahale alanları da yer alıyor. Bu sayede, afetin ilk anından itibaren koordineli bir şekilde hareket edebilecek ve temel ihtiyaçların karşılanmasını sağlayacağız. Deprem gerçeğini değiştiremeyiz ama ona karşı hazırlıklı olabiliriz.

Kaya: O gün orada yaşadıklarımız, sadece bir anı değil, bizim için bir sorumluluk, bir yemin oldu

6 Şubat depremlerinde arama kurtarma faaliyetlerinde görev almış olan ATAK Arama-Kurtarma Ekip Lideri Cemre Kaya, depremin yaşandığı geceyi şu sözlerle dile getirdi:

"O gün orada yaşadıklarımız, sadece bir anı değil, bizim için bir sorumluluk, bir yemin oldu. Biz, bu çatı altında toplandık çünkü biliyoruz ki felaket anlarında insan hayatı bize emanet. Her an hazır olmak zorundayız. Bizler tek tek birer noktayız ama yan yana geldiğimizde bir çizgi olur, bir ekip oluruz. ve o ekip, yine bir can için, bir umut için hiç düşünmeden yola çıkar."

Karaman: Ataşehir'de risk analizleri çalışmalarına başladık

Prof. Dr. Himmet Karaman ise şöyle konuştu:

"6 Şubat depremleri, Türkiye'de yaşadığımız en büyük kayıpların acı bir tarihiydi. 1929 yılından beri bu ülke birçok depremi yaşamış ve acı sonuçlarla karşılaşmıştır. İstanbul ve Marmara içerisinde de büyük bir deprem olacağını düşünüyoruz. Geçmişteki depremlerden dersler çıkarmalıyız. Afet yönetiminde geçmişi inceleyip, risk azaltma stratejileri geliştirmeliyiz. Önemli olan, kaynakları doğru yönetmek, riskleri azaltmak ve ekipleri hazır tutmaktır. Depremle mücadelede en önemli faktör, riskin minimize edilmesidir. Şu anda Ataşehir'de de risk analizleri ve iyileştirme çalışmalarına başladık. Umarım bu çalışmalar tamamlanmadan büyük bir depremle karşılaşmayız. Çalışmalarımıza aralıksız devam ederek, deprem hazırlıklarımızı tamamlayacağız"

Konuşmaların ardından 38 kişilik ATAK Arama-Kurtarma Ekibi'ne teşekkür belgeleri takdim edildi. Daha sonra ise Ataşehir Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nin tanıtımı gerçekleştirildi.

Afet ve Acil Durum Kriz Merkezi yenilendi

3 bin 600 metrekare alana kurulu Ataşehir Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde olası bir afet anında hızla müdahale edilmesine olanak sağlayan ekip, ekipman ve araçların yanı sıra simülasyon TIR'ından heliport alanına kadar çok sayıda kritik alan ve malzemeyi yer alıyor. Merkezin içinde yer alan Afet ve Acil Durum Kriz Merkezi'nin de modernize edilerek afet yönetimi için hazır hale getirildiği belirtildi. Merkezin tanıtımı sırasında Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ve Prof. Dr. Himmet Karaman gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Türkiye'de kentsel dönüşümün hızlanması gerekiyor"

Adıgüzel, "Ataşehir'i depreme hazırlıyoruz. Risk haritalarımızı oluşturduk, Afet Merkezimiz, arama kurtarma ekiplerimiz. Biz her fırsatta şunu söylüyoruz, depreme karşı duramayız ama depreme hazırlıklı olabiliriz. Bu çerçevede de hocalarımız çok önemli analizler yapıyorlar. Ama, bir gerçeklik var, Türkiye'de kentsel dönüşümün hızlanması gerekiyor. Bunun için de siyaseti bırakıp, herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Depremde hayat kurtaracak köy

Ataşehir Belediyesi'nin afet sonrası hazırlıklar kapsamında envanterine eklediği yeni nesil çadırların da bulunduğu Arama Kurtarma Afet Köyü'nün de tanıtımını gerçekleştirdi. Olası bir afet anında kurulacak olan çadırlardan oluşan Afet Köyü'nde barınma alanlarından aşevine, tıbbi müdahale alanlarından yönetim merkezi ve lojistik alanlarına kadar farklı kritik birimlerin yer alıyor. Afet Köyü'nde günlük 3 bin kişiye yemek dağıtımı da yapılabileceği belirtildi. Tanıtım sırasında çadırları gezen Adıgüzel ATAK ekibinden bilgi aldı.

Ataşehir Belediyesi Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi tarafından afetin yaşandığı bölgelerde hızla kurulması planlanan mini köyde, kesintisiz kararlar alınması için yer alacak yönetim merkezi alanında bulunan mobil komuta sistemi sayesinde müdahale planları koordine edilebileceği ve yardım malzemelerinin dağıtımı, lojistik destek ve operasyon takipleri de bu alandan yönetilebileceği belirtildi. Merkezde bulunan çeşitli haberleşme sistemleriyle kesintisiz iletişim de sağlanabilmesi hedefleniyor. Arama Kurtarma Afet Köyü'nde afet sonrası hijyen koşullarını sağlamak amacıyla hijyen çadırı da bulunuyor. Kişisel temizlik ve dezenfeksiyon ihtiyaçlarını karşılayacak altyapının bulunduğu çadırda, tuvaletler ve duş alanlarının yanı sıra atık yönetimi için oluşturulan sistemler de yer alıyor. 6 Şubat Depremleri'nde arama kurtarma çalışmalarında yer almış olan ATAK üyeleri özellikle sağlık ve lojistik çadırlarının büyük öneme sahip olduğunu belirtti.

17 mahalleye deprem konteynerleri yerleştiriliyor

28 eyleme ilişkin afet risk haritalarını tamamlayarak ikinci kademe risk tarama sürecine geçen Ataşehir Belediyesi, söz konusu taramaların yapılmasının ardından ilçedeki kentsel dönüşümü de hızlandırmayı planlıyor. Bu kapsamda imar planlarıyla ilgili ise İBB ile de iş birliğine imza atılırken, KİPTAŞ ile de bir protokol yapıldı. Diğer taraftan ilçe genelindeki 17 mahalleye de deprem konteynerleri yerleştirmeye başlanırken, içerisinde olası bir afet sonrasında ihtiyaç duyulabilecek olan ekipman ve malzemelerin bulunduğu konteynerler ile afet anında ilk müdahalenin gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Ayrıca, ilçe genelinde afetler sonrasına ilişkin 150 toplama alanı yer alıyor.