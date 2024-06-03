Ataşehir'de Kaza: 1 Yaralı, 5 Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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Ataşehir'de Kaza: 1 Yaralı, 5 Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi

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Ataşehir'de bir tamirhaneden test için çıkarılan bir otomobil, başka bir otomobile çarptıktan sonra park halindeki 4 otomobile daha çarparak kullanılamaz hale getirdi. Kazada 1 kişi yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kaza anında bir kişi son anda kurtuldu. Bölgedeki esnaf, daha önce de yaşanan kazalar nedeniyle önlem alınmasını istedi.

03.06.2024 15:53
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Ataşehir'de tamirden test için çıkarılan otomobil, cadde üzerinde bir otomobile çarpıştıktan sonra savrularak park halindeki 4 otomobile daha çarptı. Kazada otomobiller kullanılmaz hale gelirken 1 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, İnönü Mahallesi Kartal Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede bulunan bir tamirhaneden test için çıkartılan 34 GIZ 077 plakalı otomobil, Kartal Caddesi'nde 34 HPY 473 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan 34 GIZ 077 plakalı otomobil park halindeki 4 otomobile çarparak durabildi. Kazada 34 HPY 473 plakalı otomobilin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kullanılmaz hale gelen otomobiller çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

ÖNLEM ALINMASINI İSTEDİLER

Kazayla ilgili konuşan Ali Ramazan Bozkurt, "Yukarıdan gelen araç çok süratliydi. Araca arkadan vuruyor. Sonrasında 6 araç hurdaya döndü. Buraya trafik ışığı ya da set yapmaları lazım. Burada sürekli kaza oluyor. Daha önce polisler de kaza yaptı burada. Buradan Çocuklar da gelip geçiyor. Burada aşırı sürat yapıyorlar" dedi.

"BELEDİYEYE BAŞVURDUK GELMEDİLER

Bölgede esnaf olan Mesut Mızrak da "Kartal Caddesi istikametinden süratli gelen otomobil, diğer araca çarptı. Çok süratliydi. Esnafım, buraya set istiyoruz. Burada büyük kazalar oluyor. 6 araba birbirine girdi. Her gün kaza oluyor. Ağır yaralı var. İlla birinin ölmesi mi gerekiyor. Biz arabanın havaya kalktığını gördük. Belediyeye başvuruda bulunduk ama gelmiyorlar" diye konuştu.

KAZAYI GÖRDÜ SON ANDA KURTULDU

Öte yandan kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde kazaya sebep olan otomobilin hızla geldiği ve otomobillere çarptığı görülüyor. Ayrıca cadde üzerinde yürüyen bir kişi, otomobilin hızla geldiğini görünce son anda kaçarak otomobillerin altında kalmaktan kurtuluyor.

Ataşehir\'de Kaza: 1 Yaralı, 5 Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ataşehir'de Kaza: 1 Yaralı, 5 Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika

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