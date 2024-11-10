Atatürk 86. Yılında Anıldı - Son Dakika
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Atatürk 86. Yılında Anıldı

Atatürk 86. Yılında Anıldı

Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılı dolayısıyla dört şehirde anıldı.

10.11.2024 10:46
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da törenle anıldı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hasan Basri Erkuzu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla meydandaki protokol üyeleri ve vatandaşlar, saygı duruşunda bulundu.

Tören, İsmail Baha Sürelsan Konservatuarı Türk Sanat Müziği İcra Heyetince Antalya Kültür Merkezi'nde düzenlenen"Hasret" isimli konser ile sona erdi.

Muğla

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Vali İdris Akbıyık, Garnizon Komutanı Tümgeneral Mehmet Baybars Küçükatay ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla meydandaki protokol üyeleri ve vatandaşlar, saygı duruşunda bulundu, ardından İstiklal Marşı'nı okudu.

Bazı vatandaşlar da evlerinin balkonuna çıkarak saygı duruşuna katıldı.

Anma töreni, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'ndeki etkinliklerle devam etti.

Burdur

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, Garnizon Komutanı İlhan Gökoğlan, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından anma programı, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans ve Sergi Salonu'nda devam etti.

Programda, Atatürk temalı şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Isparta

Isparta'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndeki anma töreninde, Vali Abdullah Erin, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Aşık, Atatürk Anıtı'na çelen bıraktı.

Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla meydandaki protokol üyeleri ve vatandaşlar, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okuldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Atatürk 86. Yılında Anıldı - Son Dakika

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