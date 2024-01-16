Atatürk Fotoğrafları Koleksiyoncusu Hanri Benazus Toprağa Verildi

ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk'e ömrünü adayan, oluşturduğu 20 binden fazla parçadan oluşan Atatürk fotoğrafları koleksiyonuyla tüm dünyayı dolaşarak sergiler açan ve tedavi gördüğü hastanede yaşlılık sebebiyle hayatını kaybeden İzmirli Hanri Benazus (94), toprağa verildi.

Türkiye'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk hakkında yazdığı kitaplar ve binlerce fotoğraftan oluşan fotoğraf koleksiyonuyla tanınan İzmirli yazar, iş insanı, koleksiyoncu Hanri Benazus, yaşlılığa bağlı hastalıkları nedeniyle 1 aydır tedavi gördüğü İzmir Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Yaşamı boyunca Cumhuriyet'i anlatmak için 20 binden fazla parçadan oluşan Atatürk fotoğraflarıyla birlikte tüm dünyayı dolaşan Benazus'un cenazesi, Altındağ Musevi Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa verildi. Cenaze törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Başkanı Jak Eskinazi, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı ve İzmir Milletvekili Ümit Özlale, Benazus'un kızları Fortuna Hayim ve Keti Sigura, yakınları ve sevenleri katıldı.

'BİR ATATÜRK HAYRANIYDI'

Musevi geleneğine ait ritüellere göre din adamları eşliğinde dualar okunarak defin işleminin yapıldığı cenaze töreninde Benazus'un kızı Fortuna Hayim, "Kendisi her şeyden önce bir Atatürk hayranıydı. Atatürk ile olan tanışıklığı ve sonrasının etkileriyle tüm hayatı boyunca devamlı Atatürk ile ilgili işler yapmaya çalıştı. Atatürk ile ilgili pek çok kitabı var. Şu anda yaklaşık 100 kitabının 90'a yakını Atatürk ile ilgilidir. Bizim babamız Türkiye aşığıydı. Türk nesli için bir şeyler yapmaya çalışıyordu. Bizler bu bakımdan çok gururluyuz. Onun misyonunu değerlendirmeye çalışacağız. Anıları tüm Türkiye'nin bildiği meşhur leblebi hikayesi ile başlıyor. Onunla ilgili her şeyle ilgilenirdi" ifadelerini kullandı.

Benazus'un diğer kızı Keti Sigura ise "Onunla gurur duyuyoruz. O bir İzmir sevdalısıydı" dedi.

HANRİ BENAZUS KİMDİR?

Hanri Benazus, İstanbul'da doğdu. Kökleri çok eskiye dayanan İzmirli bir aileden gelen Hanri Benazus, ilk ve ortaöğrenimini İzmir'de yaptı. 1937 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ü, Nazilli Basma Fabrikası'nın açılışını yaptıktan sonra ziyaret ettiği Aydın'ın Ortaklar köyünde şahsen görme ve konuşma fırsatı buldu. Atatürk'ün kompartmanına götürüp masada karşısına oturttuğu Hanri Benazus, bu sırada Atatürk'ün tabağındaki leblebileri kendisinin bitirdiğini anlatır ve bu yüzden kamuoyunda, "'Atatürk'ün leblebilerini aşıran çocuk' olarak tanınır. 17 yaşındayken Atatürk fotoğrafları koleksiyonu yapmaya başladı. İzmir Atatürk Lisesi'nden mezun olduktan sonra maddi olanaksızlıklar nedeniyle yükseköğrenimini tamamlayamadı. İş yaşamına atıldı. 1960'lı yıllarda 'Yupi Piliç' adlı firmayı kurarak tavukçuluk sektöründe faaliyet gösterdi. 1988 yılında emekli oldu ve aktif iş yaşamını sona erdirdi. İş yaşamını sürdürürken, taraftarı olduğu Altay Spor Kulübü'ne başkan seçildi. 11 Aralık 1985- 30 Aralık 1987 tarihleri arasında Altay Spor başkanı olarak görev yaptı. Fanatizm derecesinde bir Atatürk hayranı olan Benazus, yıllarını Atatürk'ün hiç bilinmeyen ve farklı yönlerini gösteren fotoğraflar toplamaya adamıştır. Yakın tarih, Atatürkçülük konularında çok sayıda kitabı vardır. Benazus, Atatürk fotoğrafları koleksiyonundan 3 bin 105 adetlik fotoğrafı, Ankara'da Çankaya Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde kurulmakta olan Atatürk Müzesi'ne hediye etmiştir. Ayrıca Hanri Benazus, binlerce fotoğraftan oluşan Gazi Mustafa Kemal Atatürk koleksiyonunu 2021 yılında, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağışladı. Karşıyaka'nın Mavişehir Mahallesi'nde yaşadığı caddeye 2022 yılında Benazus'un adı verilmiştir.