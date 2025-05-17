Atatürk'ün Eserlerine 15 Milyon Ziyaretçi - Son Dakika
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Atatürk'ün Eserlerine 15 Milyon Ziyaretçi

Atatürk\'ün Eserlerine 15 Milyon Ziyaretçi

Bandırma Gemi Müzesi, 2006'dan beri 15 milyon ziyaretçi ağırladı, Atatürk'ün anılarını sunuyor.

17.05.2025 11:26
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ait eserlere ev sahipliği yapan Bandırma Gemi Müzesi, 2006 yılından bu yana yerli ve yabancı yaklaşık 15 milyon ziyaretçi ağırladı.

Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Milli Mücadele'yi başlatmak üzere ilk adımı attığı Samsun'da yer alan ve Atatürk ile silah arkadaşlarını kente getiren Bandırma Vapuru'nun replikasının bulunduğu Bandırma Gemi Müzesi ile Milli Mücadele Açık Hava Müzesi, Samsun'un Canik ilçesinde yer alıyor.

Gemi müzenin kamarasında, Atatürk ve silah arkadaşlarının balmumu heykelleri de ilgi görüyor. Heykellerin bulunduğu kamarada yer alan tarihi saat, Atatürk'ün Samsun'a çıktığı an olan saat 08.00'i gösteriyor.

Atatürk'e ait 60 fotoğraf, 1870'li yıllarda yapılmış duvar saati ile telefon, cetvel, pergel, masa ve sandalyelerin teşhir edildiği gemi müzede, Atatürk'ün kendi el yazısının yer aldığı metinler de bulunuyor.

Gemi müzede Atatürk'ün kullandığı beylik tabancası, kıyafetleri, Nutuk kitabının orijinal nüshası ile Lozan Barış Antlaşması'nın 1923 yılı Osmanlıca orijinal baskısı sergileniyor.

Atatürk'ün doğum gününü 19 Mayıs olarak kabul ettiğine dair belgenin sureti, görev talimatnamesi, İngiliz vizesi, karargah heyetini içeren belgeler, Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a vardığını bildiren telgrafı ve Havza, Amasya, Erzurum yolculuklarına dair önemli vesikaların bulunduğu Bandırma Gemi Müzesi ile Milli Mücadele Açık Hava Müzesi, ziyaretçilerini adeta tarihi yolculuğa çıkarıyor.

Bandırma Vapuru'nun replikasının bulunduğu müzenin çevresinde Türk Yıldızlarına ait uçak ile Atatürk ve silah arkadaşlarının heykelleri, tarihi top ve mühimmatlar da yer alıyor.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası dolayısıyla da yoğun ziyaretçi alan Bandırma Gemi Müzesi ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi'ni 2006 yılından bu yana yerli ve yabancı yaklaşık 15 milyon ziyaretçi gezdi.

"Ziyaretçi sayısı her yıl artıyor"

Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Necmi Çamaş, AA muhabirine, Bandırma Vapuru'nun birebir replikasının 2001 yılında Samsun'da yapıldığını söyledi.

Bandırma Vapuru'nun 2006 yılında Bandırma Gemi Müzesi ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi'ne dönüştürülerek hizmete açıldığını belirten Çamaş, "Bandırma Gemi Müzesi'nin bu zamana kadar yaklaşık 15 milyon ziyaretçisi oldu. Buraya gelen çocuğumuzu, kızımızı, delikanlımızı ve yaş almış insanımızı, buradan çıktığında bu mücadelenin çok da kolay olmadığını ve buna nasıl sahip çıkılması gerektiğini milli duygularla donanmış ve onu içselleştirmiş halde göndermeyi amaçladık." dedi.

Çamaş, Bandırma Gemi Müzesi ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi'ni her yıl 19 Mayıs'ta 100 bini aşkın ziyaretçinin gezdiğini kaydetti.

Ziyaretçi sayısının her yıl arttığına dikkati çeken Çamaş, şöyle konuştu:

"Hava yağmurlu da olsa karlı da olsa sabah 08.00'den akşam 19.00'a kadar açık olan müzemiz, haftanın 7 günü hizmet veriyor. Müzemize gelen bir insanın geri çevrilmesini istemiyoruz. Gece temizliğimizi yapıyoruz, gündüz tekrar ziyarete açıyoruz. Yani Kars'tan, Ardahan'dan, Antalya'dan, İstanbul'dan, İzmir'den otobüsüyle, aracıyla buraya gelen bir vatandaşımıza, 'Müzemiz kapalı, sizi alamıyoruz.' denilmesine müsaade etmiyoruz. Her yıl ziyaretçi sayımızın arttığını, her yıl insanların Milli Mücadele'nin ne anlama geldiğini, daha çok içselleştirdiğini buradaki ziyaretçi profilinden ve onlarla yaptığımız anket çalışmalarından anlıyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Atatürk'ün Eserlerine 15 Milyon Ziyaretçi - Son Dakika

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