1930 tarihli kayıtta yeni bölüm: Atatürk, Amerikan halkına seslenmeden önce Büyükelçi Grew'e Fransızca hitap etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

1930 tarihli kayıtta yeni bölüm: Atatürk, Amerikan halkına seslenmeden önce Büyükelçi Grew'e Fransızca hitap etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
1930 tarihli kayıtta yeni bölüm: Atatürk, Amerikan halkına seslenmeden önce Büyükelçi Grew\'e Fransızca hitap etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
2 yorum
Haberin Videosunu İzleyin
1930 tarihli kayıtta yeni bölüm: Atatürk, Amerikan halkına seslenmeden önce Büyükelçi Grew\'e Fransızca hitap etti
Haber Videosu

Gazi Orman Çiftliği'nde 11 Kasım 1930'da kaydedilen ve Atatürk'ün Amerikan halkına seslendiği görüntüler, arşivlerden derlenip renklendirilerek bütün halde yayımlandı. Araştırmacı Ali Taner Tümer'in çalışmasında, Atatürk'ün konuşmaya başlamadan önce Büyükelçi Joseph Grew'e Fransızca 'Müsaadenizle birkaç şey söyleyebilir miyim?' diye sorduğu an ilk kez paylaşıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 11 Kasım 1930'da Amerikan halkına seslendiği tarihi görüntüler, 96 yıl sonra farklı arşiv kayıtları ve dönem fotoğraflarının birleştirilmesiyle yeniden yayımlandı. Atatürk'ün ABD Büyükelçisi Joseph Grew'den Fransızca söz istediği kısa diyalog ise ilk kez gün yüzüne çıktı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünden 8 yıl önce, 11 Kasım 1930 tarihinde Ankara'daki Gazi Orman Çiftliği'nde kaydedilen görüntüler, tarih araştırmacısı Ali Taner Tümer'in çalışmalarıyla 'Kronik Doküman' adlı YouTube kanalında izleyiciyle buluştu. Atatürk'ün ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Joseph Grew ile çiftlikte bir araya geldiği ve Amerikan halkına hitap ettiği tarihi kayıtların farklı bölümleri daha önce çeşitli arşivlerde yayımlanmıştı. Yeni çalışmada film görüntüleri, dönemin gazeteleri ve ulaşılabilen fotoğraflar bir araya getirilerek bütünleştirilmiş bir versiyon hazırlandı.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 7'nci yılında gerçekleştirilen görüşme, Türkiye ile ABD arasındaki diplomatik ilişkiler açısından da tarihi önem taşıyor. Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 88'inci yıl dönümü öncesinde yeniden gündeme gelen görüntülerde, Büyükelçi Grew ile çiftlikte gerçekleştirdiği görüşme ve Amerikan halkına seslendiği anlar yer alıyor.

FRANSIZCA SÖZ İSTEDİ

Görüntülerin en dikkat çekici bölümlerinden biri, Atatürk'ün Amerikan halkına hitabından hemen önceki kısa diyalog oldu. ABD Büyükelçisi Joseph Grew'in konuşmasını tamamlamasının ardından Atatürk, Fransızca olarak 'Müsaadenizle birkaç şey söyleyebilir miyim?' anlamına gelen bir ifadeyle söz istedi. Grew ise yine Fransızca, 'Lütfen ekselansları' karşılığını verdi. Atatürk, bu kısa diyaloğun ardından Amerikan halkına yönelik konuşmasına Türkçe başladı.

Atatürk'ün Büyükelçi Grew ile Gazi Orman Çiftliği'ni gezerken Fransızca konuştuğu başka görüntülerin daha önce çeşitli arşivlerde yayımlandığını belirten Ali Taner Tümer, hitaptan hemen önceki diyaloğun ise ilk kez paylaşıldığını söyledi. Tümer, "Atatürk'ün çok kısa da olsa Fransızca konuştuğu bu nadir anı yakalamış olduk. Daha önce yayımlanan görüntülerde Büyükelçi ile çiftliği gezerken Fransızca konuştuğu bölümler bulunuyordu. Ancak Amerikan halkına hitabından önceki bu Fransızca kesit ilk kez yayımlandı. Atatürk'ün Fransızcaya hakimiyetini gösteren, filme alınmış çok önemli ve kıymetli bir kayıt" dedi.

AMERİKAN HALKINA DEMOKRASİ VE BARIŞ MESAJI

Atatürk, Amerikan halkına yönelik konuşmasında Türk milletinin demokratik karakterine vurgu yaptı. "Türk milleti tab'en demokrattır" sözleriyle Türk toplumunun demokrasi anlayışına dikkati çeken Atatürk, Amerikan demokrasisinin ulusal birliğin kurulmasındaki rolüne de değindi. İki ülkenin farklı tarihsel geçmişlerine rağmen demokrasi ve millet egemenliği temelinde ortak değerler taşıdığını ortaya koydu.

Atatürk, konuşmasında Türk ve Amerikan halkları arasındaki karşılıklı sevgi ve dostluğun önemini de vurguladı. İki millet arasındaki yakınlığın geçmişten gelen yanlış düşünceleri ve önyargıları ortadan kaldırabileceğini belirten Atatürk, insanlığın mazi hurafelerini silerek ilerlemesi gerektiğine işaret etti. Atatürk, Türk-Amerikan dostluğunu yalnızca iki ülke arasındaki ilişkiler açısından değil, milletler arasında karşılıklı anlayışın geliştirilmesi bakımından da değerlendirdi.

Atatürk'ün 96 yıl önceki hitabında öne çıkan bir diğer konu ise dünya barışı oldu. İnsanlığın sulh ve huzur sahasına ulaşması gerektiğini ifade eden Atatürk, Türkiye'nin hedeflerinin medeniyet, insanlık ve barış idealleriyle bağlantılı olduğunu anlattı. Konuşmasında geçmişin olumsuzluklarının geride bırakılması, milletler arasında dostluğun güçlendirilmesi ve insanlığın ortak bir barış anlayışı etrafında buluşması mesajını verdi.

ARŞİVLERDEKİ KAYITLAR BİRLEŞTİRİLDİ

Tarihi görüntülerin bir araya getirilmesi için farklı arşivlerden yararlandıklarını belirten Ali Taner Tümer, Sinema Genel Müdürlüğü'nün Film Mirasım arşivi başta olmak üzere çeşitli kaynaklarda kayıtların farklı bölümlerinin bulunduğunu söyledi. Güney Karolina Üniversitesi arşivinden de görüntüler temin edildiğini aktaran Tümer, "Bu görüntüler aslında çeşitli arşivlerde yayımlandı. Ancak bu versiyonuyla, ulaşılabilen fotoğrafların da birleştirilmesiyle tam haliyle yayımlanmamıştı. Biz bu kayıtları ve fotoğrafları bir araya getirerek bütünleştirilmiş bir video hazırladık" diye konuştu.

Araştırma sırasında dönemin gazetelerini ve günümüze ulaşan fotoğrafları da incelediklerini belirten Tümer, Atatürk'ün Büyükelçi Grew ile buluşmasına ilişkin 6-7 fotoğrafa erişebildiklerini söyledi. Konuşmanın yapıldığı ana ait bir fotoğrafa ise rastlamadığını belirten Tümer, o dönemde başka fotoğrafların da çekilmiş olabileceğini düşündüğünü ifade etti. Tümer, bu fotoğrafların henüz ortaya çıkarılmamış olabileceğini veya farklı arşivlerde bulunabileceğini belirterek, tarihi belgelerin araştırılmasının önemine dikkat çekti.

Görüntülere ulaşılması ve renklendirilmesi sürecinin yalnızca kendisinin çalışması olmadığını vurgulayan Tümer, arşiv kaynakları ve ilgili kurumların katkılarıyla kayıtların bir araya getirildiğini anlattı. Çalışmada görüntülerin elde edilmesi, incelenmesi, düzenlenmesi ve renklendirilmesi aşamalarında ortak emek bulunduğunu belirten Ali Taner Tümer, "Bu görüntülere ulaştık, bir araya getirdik ve renklendirdik. Bu çalışmanın tamamı benim emeğim değil. Farklı kaynaklardan ve arşivlerden yararlanarak bu tarihi kaydı bütünleştirdik" dedi.

YAPAY ZEKA KULLANILMADI, SADECE RENKLENDİRİLDİ

Tarihi görüntülere uygulanan işlemler hakkında da bilgi veren Ali Taner Tümer, kayıtlarda herhangi bir yapay zeka canlandırması veya görüntü netleştirme çalışması yapılmadığını vurguladı. Orijinal görüntülerin dokusunun korunmasına dikkat ettiklerini belirten Tümer, "Görüntülerde herhangi bir netleştirme, yakınlaştırma veya restorasyon uygulanmadı. Elimize ulaşan görüntüler yalnızca renklendirildi. Yapay zekayla yeni bir görüntü oluşturulmadı, görüntülerin dokusuna müdahale edilmedi. Atatürk'ün gerçek görüntülerinin özgünlüğünü korumak bizim için çok önemli" dedi.

Kaynak: DHA
Amerika Birleşik DevletleriMustafa Kemal AtatürkKültür SanatYapay ZekaAnkaraGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (2)

  • doğrucu davut doğrucu davut:
    uğur böceği smokin, fötr şapka hangi türk boyuna aitti? ya da latin alfabesi türklerin milli alfabesi mi? türkler horon, halay vs mi oynar yoksa vals mı yapar? hani milliyetçiydik çok türkçüydük, ne mutlu türk olanaydı ya.... merak ettim, neden türklerle, türklükle ilgiisi olmayan şeyleri bizimmiş gibi dayatıldı? ayrıca fötr şapka, smokin, vals yaparak da uzaya gidemedik. demokrasi dedik, cumhuriyet dedik seçim de yapmadık. acaba bir yerlerde bi yanlışlık olabilir mi arkadaşlar 0 0
  • JY JY:
    SEN RAHAT UYU ATAM. SENİN KURDUĞUN LAİK TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NE SONUNA KADAR SAHİP ÇIKACAĞIZ. TÜRKİYE LAİKDİR LAİK KALACAK. 0 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İnanılmaz olay Ses 103 koyunu telef etti İnanılmaz olay! Ses 103 koyunu telef etti
Ne şakaları var ne de acımaları Geriden gelip kazandılar Ne şakaları var ne de acımaları! Geriden gelip kazandılar
Fatma Betül Sayan Kaya “Ev hanımıyım“ deyip aylık gelirini açıkladı Fatma Betül Sayan Kaya "Ev hanımıyım" deyip aylık gelirini açıkladı
Amedsporlu kadından olay sözler Galatasaraylı Kürtlere seslendi Amedsporlu kadından olay sözler! Galatasaraylı Kürtlere seslendi
Beşiktaş’tan Talisca bombası Fenerbahçe taraftarı isyan etti Beşiktaş'tan Talisca bombası! Fenerbahçe taraftarı isyan etti
Emekliye ek zamda yeni formül En düşük maaş hesaplandı Emekliye ek zamda yeni formül! En düşük maaş hesaplandı
Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı İşte istenen rakam Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı! İşte istenen rakam
13 yaşındaki Melek’in acı sonu Suçunu itiraf eden yenge hapsi boyladı 13 yaşındaki Melek'in acı sonu! Suçunu itiraf eden yenge hapsi boyladı
Şirket aracı kullananlar dikkat Bunu yapanlar ifadeye çağrılacak Şirket aracı kullananlar dikkat! Bunu yapanlar ifadeye çağrılacak
Petrolde sert düşüş Piyasalarda tüm dengeler değişti Petrolde sert düşüş! Piyasalarda tüm dengeler değişti
Lunaparkta eğlence faciaya dönüştü Lunaparkta eğlence faciaya dönüştü
Sarıgül’ün koruması ikinci kez ifade verdi, anlattıkları mide bulandırdı Sarıgül'ün koruması ikinci kez ifade verdi, anlattıkları mide bulandırdı
e-Devlet’te işlem yapmayan öğrenciler dikkat Son 2 gün e-Devlet'te işlem yapmayan öğrenciler dikkat! Son 2 gün
Polonya’yı kana bulayan saldırgan öldü Polonya'yı kana bulayan saldırgan öldü
Fatma Betül Sayan Kaya çocuğunu anlatıp serbest bırakılmayı talep etti: Açık kalp ameliyatı geçirdi Fatma Betül Sayan Kaya çocuğunu anlatıp serbest bırakılmayı talep etti: Açık kalp ameliyatı geçirdi
35 yıllık evlilikte şaşırtan gerçek 17 yıldır ayrı yaşıyorlar 35 yıllık evlilikte şaşırtan gerçek! 17 yıldır ayrı yaşıyorlar
Derbide ortalık karıştı Belediye başkanı sahaya atladı Derbide ortalık karıştı! Belediye başkanı sahaya atladı
11:37
Buse Terim’e babası üzerinden yüklendiler Cevabı çok sert oldu
Buse Terim'e babası üzerinden yüklendiler! Cevabı çok sert oldu
11:21
Aziz Yıldırım’ın son görüntüsü Fenerbahçe taraftarını üzdü
Aziz Yıldırım'ın son görüntüsü Fenerbahçe taraftarını üzdü
11:06
Trump’a sunulan savaş planı sızdı ABD, İran’ı Irak’tan işgal edebilir
Trump'a sunulan savaş planı sızdı! ABD, İran'ı Irak'tan işgal edebilir
11:04
Derbide ortalık karıştı Belediye başkanı sahaya atladı
Derbide ortalık karıştı! Belediye başkanı sahaya atladı
10:46
Galatasaray’ın zemini tartışılırken Çorum’dan gelen görüntü taraftarı isyan ettirdi
Galatasaray'ın zemini tartışılırken Çorum'dan gelen görüntü taraftarı isyan ettirdi
10:31
Sarıgül’ün koruması ikinci kez ifade verdi, anlattıkları mide bulandırdı
Sarıgül'ün koruması ikinci kez ifade verdi, anlattıkları mide bulandırdı
10:08
Brondby taraftarlarından Kopenhag deplasmanında nefes kesen şov
Brondby taraftarlarından Kopenhag deplasmanında nefes kesen şov
09:55
Fon soruşturmasında Muhammet Erişen ve Murat Yönaç tutuklandı
Fon soruşturmasında Muhammet Erişen ve Murat Yönaç tutuklandı
09:51
Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu farkı Herkes bu hareketini konuşuyor
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu farkı! Herkes bu hareketini konuşuyor
09:51
Petrolde sert düşüş Piyasalarda tüm dengeler değişti
Petrolde sert düşüş! Piyasalarda tüm dengeler değişti
09:41
Şirket aracı kullananlar dikkat Bunu yapanlar ifadeye çağrılacak
Şirket aracı kullananlar dikkat! Bunu yapanlar ifadeye çağrılacak
09:38
Galatasaray’da eş krizi: Bütün kulübü ayağa kaldırırdım
Galatasaray'da eş krizi: Bütün kulübü ayağa kaldırırdım
09:37
13 yaşındaki Melek’in acı sonu Suçunu itiraf eden yenge hapsi boyladı
13 yaşındaki Melek'in acı sonu! Suçunu itiraf eden yenge hapsi boyladı
09:27
8 gollü çılgın maçın önüne geçen kare
8 gollü çılgın maçın önüne geçen kare
09:13
Emekliye ek zamda yeni formül En düşük maaş hesaplandı
Emekliye ek zamda yeni formül! En düşük maaş hesaplandı
09:06
Emre Belözoğlu’nun teknik ekibini görenler aynı yorumu yaptı
Emre Belözoğlu'nun teknik ekibini görenler aynı yorumu yaptı
08:49
Fatma Betül Sayan Kaya “Ev hanımıyım“ deyip aylık gelirini açıkladı
Fatma Betül Sayan Kaya "Ev hanımıyım" deyip aylık gelirini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2026 11:41:22. #7.13#
SON DAKİKA: 1930 tarihli kayıtta yeni bölüm: Atatürk, Amerikan halkına seslenmeden önce Büyükelçi Grew'e Fransızca hitap etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android