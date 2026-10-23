Atatürk Üniversitesi 23 araştırma üniversitesi arasında 13. sıraya yükseldi - Son Dakika
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Atatürk Üniversitesi 23 araştırma üniversitesi arasında 13. sıraya yükseldi

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Atatürk Üniversitesi 23 araştırma üniversitesi arasında 13. sıraya yükseldi
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Erzurum'da Atatürk Üniversitesi 2026-2027 Akademik Yılı Açılış Töreni düzenlendi. Rektör Ahmet Hacımüftüoğlu, üniversitenin 2026 performans değerlendirmesinde 23 araştırma üniversitesi arasında 13. sıraya, Ankara ve İstanbul dışındakiler arasında 1. sıraya yükseldiğini söyledi.

Erzurum'da düzenlenen Atatürk Üniversitesi 2026-2027 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde, kentin medreselerden bugüne uzanan köklü ilim ve eğitim geçmişine vurgu yapıldı.

Üniversite yerleşkesindeki 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, üniversitenin tanıtım filmi izletildi.

Vali Aydın Baruş, törende yaptığı konuşmada, Erzurum'un her zaman ilim tahsil etmek isteyenlere kucak açtığını söyledi.

Şehrin, İslam medeniyetinin üniversiteleri olarak nitelendirilen medreseleriyle İslam dünyasının dört bir tarafından gelen öğrencilere ev sahipliği yaptığını hatırlatan Baruş, "Erzurum, 13. yüzyılda inşa edilen Çifte Minareli Medrese, 14. yüzyılda açılan Yakutiye Medresesi ile sonraki yüzyıllarda inşa edilen Ahmediye Medresesi, Kurşunlu Medresesi ve daha nice medreseleriyle medeniyetimizin ilim merkezi haline gelmiştir. Bu medreselerde binlerce talebe eğitim alarak alim sıfatı kazanmış, İslam dünyasının ilmi birikimine ve eğitim hayatına çok önemli katkı sunmuştur." diye konuştu.

Birçok üniversitenin kuruluşuna kaynaklık etti

Baruş, Atatürk Üniversitesinin, Anadolu'da kurulan ilk üniversitelerden biri olduğuna işaret ederek, yetiştirdiği donanım sahibi akademisyenleriyle pek çok üniversitenin ve bu üniversitelerde kurulan birçok fakültenin kuruluşuna kaynaklık ettiğini dile getirdi.

Atatürk Üniversitesinin bilimsel araştırma projelerine verdiği önem ve akademisyenlerin gayretleriyle çok önemli dereceler elde ettiğini anlatan Baruş, "Bu çatı altında yetişen nice hekim, mühendis, öğretmen, hukukçu ve bilim insanı, bugün ülkemizin dört bir yanında vatanına hizmet etmektedir. Bu üniversitenin mezunu olmak aklın ve bilimin rehberliğinde ülkesine ve insanlığa karşı sorumluluk taşımanın gururunu da yaşamaktır." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise büyük bir medeniyetin mensubu olduklarını anlatarak, "Tarih boyunca milletimizi güçlü kılan, medeniyetimizi asırlar ötesine taşıyan en mühim hasletlerimizden biri de ilme ve ilim insanına verdiğimiz kıymet olmuştur. Bugün dünyanın geldiği bu noktaya baktığımızda ilmin ve bilginin milletlerin geleceğini tayin eden en önemli güçlerden biri olduğunu görüyoruz. Artık ülkeler yalnız sahip oldukları yer altı ve yer üstü zenginliklere değil, sahip oldukları, yetiştirdikleri insan gücüyle ürettikleri teknolojiyle bilimsel araştırmalarıyla ve geliştirdikleri yeniliklerle öne çıkıyor. Dolayısıyla üniversitelerimizin üstlendiği vazifenin her zamankinden daha mühim olduğunu görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"8 asırlık ilim aşkını bugün araştırma merkezleriyle taçlandırmaya çalışıyoruz"

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu da tüm fakülteleriyle 600 bine ulaşan bir aile olduklarını bildirdi.

Bu büyümeyi, yalnızca bir üniversitenin yükselişi olarak değil, bir inancın kök salıp geleceğe uzanması olarak yorumlayan Hacımüftüoğlu, şunları kaydetti:

"Medreselerle başlayan ve 8 asırdan beri süregelen ilim aşkını bugün araştırma merkezleri, laboratuvarlar ve uluslararası işbirlikleri ile taçlandırmaya çalışıyoruz. Erzurum'u sadece geçmişiyle anılan bir şehir olmaktan çıkarıp geleceğe yön veren bilim merkezi haline getirmek istiyoruz. Nitekim YÖK'ün araştırma üniversiteleri performans değerlendirmelerinde 2025 yılı içerisinde 17. sıradan 16. sıraya yükselmiştik. Bu sene ise 2026 performans değerlendirmelerinde üç basamak birden yükselerek 208 üniversite arasındaki 23 araştırma üniversitesi arasında 13. sıraya yerleşmiştik. Ankara ve İstanbul dışındaki üniversiteler arasında Atatürk Üniversitesi 1. sıraya yerleşmiş oldu. Kalite başlığında ise tüm üniversiteler arasında Türkiye üçüncülüğüne yükseldik. Bilimsel üretimde de nitelik odaklı yükselişimizi uluslararası göstergeler ortaya koymaktadır."

Hacımüftüoğlu, dünyanın öncü firmalarıyla işbirliği içinde olduklarını belirterek, "İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na yalnızca 10 dakika mesafede Şekerpınar İlaç Ham Madde Üretim Merkezi artık üniversitemize geçmiştir. İleri teknoloji altyapısı, ulusal ve uluslararası yeterlilik belgeleri ve yetişmiş insan kaynağıyla dikkat çeken bu merkez, bilginin laboratuvardan üretim bandına, oradan da hastanın elindeki ilaca dönüştüğü bir köprü olacaktır. Türkiye'nin ve dünyanın öncü firmalarıyla stratejik işbirliği görüşmelerimiz sürmektedir. Bu gelişmenin ardından ülkemizin öncelikli yüz stratejik ham maddesinin yerli imkanlarla geliştirilmesinde yeni bir dönemin başlayacağına yürekten inanıyorum." ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından üniversitedeki akademisyenlerin Erzurum'un yöresel oyunu olan "bar" gösterisi beğeni topladı.

Açılışa, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Prof. Dr. Ali Muhyiddin el-Karadaği, İslam Alimleri Vakfı Başkanı Nasrullah Hacımüftüoğlu, AK Parti Erzurum milletvekilleri Mehmet Emin Öz ve Abdurrahim Fırat, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Prof. Dr. Mustafa Karataş, çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Kaynak: AA
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