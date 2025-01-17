Atatürk Üniversitesi\'nde Öğrenciler Tasarım Sergisi Düzenledi

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ERZURUM Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğrencileri, 2024-2025 akademik yılının ilk yarısını modüler bank tasarımı ve doğadaki canlıları anlattıkları soyut çalışmalardan oluşan sergiyle tamamladı.

Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü araştırma görevlileri doktor Başak Aytatlı tarafından yürütülen 'Temel Tasarım' ile doktor Ali Can Kuzulugil tarafından yürütülen 'Peyzaj Konstrüksiyonu-1' derslerini alan öğrenciler, akademik yılın yarısını, hazırladıkları sergiyle tamamladı. Fakülte stüdyosundaki sergide, öğrencilerin derslerde öğrendikleri bilgilerle tasarladıkları ürünler yer aldı. Sergide, doğaya atıf yapılarak hayvan soyutlaması ile kentler için modüler bank sistemleri anlatıldı. Öğrenciler, modüler bank tasarımlarında Erzurum'un eski evlerindeki kırlangıç tavan sistemine yer verirken, Oltu taşı tespihten yapılan bank tasarımı da katılımcıların ilgisini çekti. Sergideki tasarımları inceleyen Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Yılmaz, fakültenin kente ve bölgeye dokunuşlar yapmaya başladığını ve daha yaşanabilir kentler oluşturmak için çalışmaların süreceğini söyledi.

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nin plancı ve tasarımcı ihtiyacını karşıladığını ifade eden Dekan Prof. Dr. Mehmet Akif Irmak, "Peyzaj mimarı, mimar, şehir plancısı, iç mimar yetiştiriyoruz. Yaklaşık bin civarında peyzaj mimarını ülkenin değişik yerlerine kazandırdık. 500 civarında mimarımız mezun olmuş durumda. Sergide öğrencilerinin temel tasarım dersinde öğrendikleri bilgilerle yaptıkları tasarımlar yer alıyor. Aldıkları eğitimle ileride büyük tasarımcılar büyük plancılar olacaklar" diye konuştu.

OLTU TAŞLI TASARIM

Oltu taşı tespihi kullanarak tasarladığı bank hakkında bilgi veren 4'üncü sınıf öğrencisi Serhat Çakır, "Erzurum için Oltu taşı çok önemli. Biz de Oltu taşı temalı bir bank yaptık. Tespih tanelerini kıvrımlı dizerek bazılarını oturma birimi, bazılarını ise saksı olarak kullandık. Püskül ve imame kısmında ise Erzurum'da yetişen bitkilere yer verdik. Kırsal ve kentsel mekanlarda kullanılabilecek bir bank tasarladığımızı düşünüyorum" dedi.

Parklar için tasarladığı bankta kırlangıç tavan kullandığını anlatan Rümeysa Tekbey de "Erzurum'un eski evlerindeki kırlangıç tavan ve şadırvana modüler bank tasarımında yer verdik. Modüler bank sisteminde Erzurum'un mimari yapısına uygun olarak evsel bir ortam oluşturmaya çalıştık" diye konuştu.

Sergiye robot çalışmasıyla katılan 1'inci sınıf öğrencisi Hatice Deliduman ise "Biz diğer arkadaşlarımız gibi hayvan soyutlaması değil de robot soyutlaması yapmak istedik. Günümüz teknolojisi bayağı değişti. Her şey makineleşti, robotlaştı. Biz de buna dikkat çekmek için robot soyutlaması yaptık" dedi.

Peyzaj Mimarlığı Bölümü'nden araştırma görevlisi doktor Alican Kuzulugil, öğrencilerin sergisinin ekolojik, estetik fonksiyonel tasarım anlayışıyla modüler bank sistemi yorumunu anlattığını belirtti. Öğrencilerin yeteneklerini uygulamaya dönüştürdüklerini ifade eden Kuzulugil, serginin hem akademik hem de toplumsal anlamda sürdürülebilir ve tasarı süreçlerine ilham vereceğini bildirdi.

Doktor Başak Aytatlı da sergiye ilişkin şunları söyledi:

"Yürütücülüğünü yaptığım Temel Tasarım dersinde, öğrencilerimiz yıl boyunca eğitimini aldıkları ders kapsamında yaptıkları ürünleri sergiledi. Dönem boyunca gördükleri tasarım ilke ve unsurlarını birleştirerek doğal mekanları oluşturdular. Doğal alanları inşa ederken hayvanları, canlıları unuttuğumuzu, gözardı ettiğimizi düşünerek farkındalık oluşturacak bir çalışma yapmak istedik. Doğada tek başına kalan hayvanları soyutlayarak bir tasarım ürünü ortaya koyduk. Doğanın soyutlamasını heykellere yansıtmaya çalıştık."