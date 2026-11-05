Atatürk Üniversitesi roketi 10 metreden kontrollü inişle TEKNOFEST\'te birinci oldu

Atatürk Üniversitesi öğrencilerinin, Türkiye'nin Ay'a yumuşak iniş hedefi doğrultusunda geliştirdiği basınçlı kuru havayla çalışan prototip roket, 10 metreden kontrollü inişle TEKNOFEST 2026 Dikey İnişli Roket Yarışması'nda birincilik kazandı.

Üniversitenin Mühendislik Fakültesinin bilgisayar, endüstri, yazılım, makine ve elektrik-elektronik bölümlerinde eğitim gören 10 öğrenciden oluşan ATAUNI ROCKET TEAM V, model roketçilik, dikey inişli roket teknolojileri gibi alanlarda özgün projeler geliştiriyor.

Türkiye'nin Ay'a yumuşak iniş hedefi doğrultusunda geliştirilecek roketlere yönelik prototip çalışmaları yapan takım, Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nun desteğiyle yazılımından tasarımına kadar yerli imkanlarla geliştirdiği soğuk gaz itki sistemli roketin geliştirilmesini tamamladı.

Roket, 14-18 Eylül'de Ankara'daki TÜBİTAK SAGE Yerleşkesi'nde 14 takımın katıldığı final yarışlarında, yaklaşık 10 metre yükseklikten bırakılarak kontrollü iniş yaptı ve görevini başarıyla tamamladı.

Burada aldığı dereceyle Türkiye şampiyonu seçilen takım, ekim ayında Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST 2026 Dikey İnişli Roket Yarışması'nda birincilik ödülünü aldı.

Amaç, Türkiye'nin 2030'da Ay'a yumuşak iniş misyonuna katkı sağlamak

Elektrik-elektronik mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Melih Şahinoğlu, AA muhabirine, Dikey İnişli Roket Yarışması'nın amacının, Türkiye'nin 2030'da Ay'a yumuşak iniş misyonu için tasarlanacak roketin prototiplerinin üretilmesi olduğunu söyledi.

Bu prototipi tasarlarken kuru hava gibi yenilebilir teknolojiler kullandıklarını anlatan Şahinoğlu, "9 litre 300 barlık tüpümüzle kuru havayı 4 ayrı koldan itkimizi vererek yumuşak şekilde yere indirmeye çalıştık. Roketimiz yazılımcı, elektronikçi ve mekanikçi arkadaşlarımızın tasarladığı şaseleri ve iniş sistemleri, yine pnömatik sistemlerinin, yani bütün hepsinin doğru çalışması sonucu 10 metreden aşağı bırakıldığında gerekli hızlarda aşağıya inmeyi başardı." dedi.

Şahinoğlu, yarışlara katıldıkları bu roketle yerlilik oranlarını artırmaya çalıştıklarını aktardı.

Roketi hazırlamak için yoğun çalıştıklarını belirten Şahinoğlu, "Bize maddi ve manevi anlamda her konuda yardımcı olan Rektörümüz Prof. Dr. Hacımüftüoğlu'na çok teşekkür ederiz. Roketin üzerindeki tüm ürünler Türkiye pazarından alındı ve büyük sanayilerde yerli olarak üretildi. Hedefimiz Türkiye'nin 2030'da Ay'a yumuşak iniş amacı için tasarlanan rokette görev almak." diye konuştu.

"Başarımızı ilerletmeyi düşünüyoruz"

Bilgisayar mühendisliği son sınıf öğrencisi Tuba Batunoğlu da ekibin mühendislik fakültesi öğrencilerinden oluştuğunu kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"1 yıldır yoğun çalışıyoruz ama aslında 2022'de başlayan bir projeydi. Kontrol sistemi ve roket alt sistemlerinin modelleme ve test sürecinde çalıştım. Atışımızı güzel şekilde gerçekleştirdik. Bundan sonra süreçte yeni yarışmalara katılacağız, başarımızı ilerletmeyi düşünüyoruz."

Makine mühendisliği öğrencisi Arda Gür, 2022'de de başka bir roket yarışmasına katıldıklarını ve Türkiye birinciliği kazandıklarını bildirdi.

Geliştirdikleri roketin 32 kilo olduğunu ve kuru havayla çalıştığını ifade eden Gür, "Yarışmaya üniversitemizden 3 takım katıldık, takımımız birinci oldu. Yarışmaya Türkiye'nin her üniversitesinden yaklaşık 300 takım başvurdu. Finalde, ODTÜ ve 9 Eylül Üniversitesi gibi takımlar arasında birinci olduk. Desteklerinden dolayı rektörümüze çok teşekkür ederiz." dedi.