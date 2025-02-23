Atay Uslu: Gazze'deki Soykırım Utanç Verici

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Akdeniz Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, " Gazze'de 16 aydır süren soykırım sonucunda 2 milyon insan yerinden edilmiş, açlığa ve yokluğa mahkum edilmiştir. Bu, hepimiz için bu çağda büyük bir utançtır." dedi.

Uslu, 32 ülkenin üye olduğu Akdeniz Parlamenter Asamblesinin, İtalya'nın başkenti Roma'daki 19. Genel Kurulu'nda konuştu.

Dünyanın sınamalardan geçtiğine işaret eden Uslu, bu kapsamda daha büyük dayanışmaya ve işbirliğine ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

Çatışmaların, zulmün, açlığın ve yoksulluğun sona erdiği bir dünya için herkesin mücadele etmesi gerektiğini ifade eden Uslu, şöyle konuştu:

"Akdeniz Parlamenter Asamblesi bölgesinde güvenlik ve barışa yönelik tehditlerin başında İsrail'in hukuk ve insanlık tanımaz politikalarının olduğunu vurgulamak isterim. İsrail, bugün 60 bin Filistinlinin hayatına kastetmiştir, çocuklar, bebekler, kadınlar hayatlarını kaybetmiştir. Gazze'de 16 aydır süren soykırım sonucunda 2 milyon insan yerinden edilmiş, açlığa ve yokluğa mahkum edilmiştir. Bu, hepimiz için bu çağda büyük bir utançtır. Bölgede karşılıklı esir takası yoluyla kırılgan atmosferde sağlanan ateşkesin sürmesi elzemdir. Bu süreçte gündeme getirilen Gazzelileri topraklarından kopararak başka ülkelere sürmeyi öngören planları Türkiye olarak asla kabul etmiyoruz, reddediyoruz."

Suriye'de yeniden inşa için her türlü yardımın sağlanması gerektiğini ifade eden Uslu, ülkedeki yaptırımların kaldırılmasının, yeniden imar sürecinin güçlendirilmesinin, Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerini destekleyeceğini belirtti.

"İsrail heyeti rahatsız oldu"

Türkiye'nin, Kıbrıs konusunda da uluslararası platformlarda her türlü çözümün parçası olmaya çalıştığını aktaran Uslu, "Biz adada iki halk, iki devlet olduğu gerçeğinin kabul edilmesini istiyoruz. Bu çerçevede de her türlü çözüm için masada olduğumuzu ifade etmek istiyorum." dedi.

Uslu, Akdeniz Parlamenter Asamblesinin Genel Kuruluna ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, konuşmasının salonda bulunan İsrail heyetinde büyük rahatsızlık oluşturduğunu belirtti.

İsraillilerin konuşma karşısında tepki göstermeye çalıştığını ifade eden Uslu, "Gözlerinin içine bakarak 'soykırım yapıyorsunuz' denince İsrail heyeti rahatsız oldu. Asamble Başkanlığını, 'Asambleden ayrılmayı düşüneceklerini' söyleyerek tehdit etmeye çalıştı. Biz her platformda İsrail'in zulmünü anlatmaya, suskun dünyanın daha doğrusu susturulan dünyanın sesi olmaya devam edeceğiz." dedi.

Uslu, konuşma sonrasında üye birçok ülke heyetinin de Türkiye'nin duruşu nedeniyle teşekkür ettiğini ifade etti.