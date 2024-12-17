Ateşkes Görüşmeleri Son Aşamada

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(ANKARA) - İngiliz medyasına konuşan ve müzakerelere katılan üst düzey bir Filistinli yetkili, ateşkes görüşmelerinin "belirleyici ve son aşamada" olduğunu bildirdi. İsrail medyası da Tel Aviv'in anlaşmayı bu ay içinde sonuçlandırmaya çalıştığını ve anlaşmanın ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın göreve başlayacağı 20 Ocak'tan önce yürürlüğe girebileceğini belirtti.

Filistinli yetkili, Gazze'de tutulan rehinelerin ilk 45 gün içinde serbest bırakılmasını, İsrail güçlerinin şehir merkezlerinden, sahil yolundan ve Mısır sınırı boyunca uzanan stratejik şeritten çekilmesini öngören üç aşamalı bir planın ana hatlarını çizdi. Yetkili, ilk aşamada, yerinden edilmiş Gazzelilerin bölgenin kuzeyine dönebilmeleri için bir mekanizma kurulacağını söylerken, ikinci aşamada kalan rehinelerin serbest bırakılacağını ve askerlerin geri çekileceğini, üçüncü aşamada ise savaşın sona ereceğini belirtti.

Bu üç aşamalı ateşkesin planı, 20 Ocak'ta görevi sona erecek ABD Başkanı Joe Biden'ın 31 Mayıs'ta ana hatlarını çizdiği anlaşmaya dayandığı belirtilirken, tüm taraflardan gelen raporlar üzerinde çalışılması gereken önemli ayrıntılar olduğu vurgulandı.

Öte yandan, ekim ayı ortasında yapılan görüşmelerden bir anlaşma çıkmamış, Hamas kısa süreli ateşkes önerisini reddetmişti.

Katz: "Rehineler konusunda bir anlaşmaya bu kadar yaklaşmamıştık"

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz da bir anlaşmanın her zamankinden daha yakın olduğunu belirtti. Katz, dün İsrail parlamentosunun dış ilişkiler komitesi üyelerine, "Bir önceki anlaşmadan bu yana rehineler konusunda bir anlaşmaya bu kadar yaklaşmamıştık" diyerek, Kasım 2023'te İsrail'deki rehinelerin ve Filistinli tutukluların takasına atıfta bulundu. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapan Katz, şu ifadeleri kullandı:

"Gazze konusundaki tutumum net. Hamas'ın Gazze'deki askeri ve hükümet gücünü yendikten sonra, İsrail Gazze üzerinde tam hareket özgürlüğü ile güvenlik kontrolüne sahip olacak. Gazze'den İsrail toplumuna ve İsrail vatandaşlarına yönelik herhangi bir terörist faaliyete izin vermeyeceğiz. Gazze'de 7 Ekim öncesi gerçekliğe dönülmesine izin vermeyeceğiz."

İsrailli bir heyet, Gazze ateşekes görüşmeleri için Katar'da

Son haftalarda ABD, Katar ve Mısır arabuluculuk çabalarına yeniden başladı. İsrailli bir heyet, şu anda bölgedeki diplomatik geliş gidiş telaşının ortasında Katar'ın başkenti Doha'da bulunuyor. İsrail kamu yayın kuruluşu KAN'ın haberine göre, İsrailli bir heyet Hamas'la esir takasını da içeren Gazze ateşkes anlaşmasını görüşmek üzere Katar'da bulunuyor. KAN, yaptığı açıklamada, Tel Aviv'in anlaşmayı bu ay içinde sonuçlandırmaya çalıştığını ve anlaşmanın ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın göreve başlayacağı 20 Ocak'tan önce yürürlüğe girebileceğini söyledi.

İsral'e göre, Gazze'de tutulan 96 rehineden, 62'si hayatta. İngiliz medyasının Filistinli kaynaklardan 7 Aralık'ta edindiği bilgilere göre İsrail, arabulucuların talebi üzerine bölge üzerindeki uçak hareketlerini ve insansız hava aracı gözlemlerini altı saatliğine durdurarak Hamas'ın rehineler hakkında bilgi toplamasına izin verdi.

Katar hükümetine yakın al-Araby al-Jadeed gazetesi, daha sonra Hamas'ın Mısırlı istihbarat yetkililerine hasta ve yaşlı İsrailli rehinelerin yanı sıra ABD vatandaşı olanların listesini verdiğini bildirdi. Gazete, listede örgütün anlaşmanın bir parçası olarak talep ettiği Filistinli mahkümların isimlerinin de yer aldığını belirtti.