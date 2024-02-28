ATO Başkanı Gürsel Baran: Savaşın hiçbir haklı gerekçesi olamaz

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kızılay'ın Türkiye'ye getirilen Filistinli hastalarla yakından ilgilendiğini belirterek, "Savaşın hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Temennimiz bu soykırımın bir an önce durdurulması ve bölgede iki devletli bir çözümün sağlanmasıdır." ifadesini kullandı.
ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Baran, İsrail'in saldırıları nedeniyle sağlık hizmetine ulaşamayan ve Mısır üzerinden Ankara'ya getirilerek tedavilerine devam edilen Filistinli hastalar ile hasta yakınları ve çocukları, yerleştirildikleri otelde ziyaret etti.
Filistinlilere acil şifa temennisinde bulunan Baran, hastaların tedavilerine ilişkin bilgi aldı.
Baran, Filistinli çocuklarla tek tek ilgilenerek, onlara oyuncak hediye etti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Baran, Filistinlilerin tedavilerinin Ankara Etlik Şehir, Ankara Eğitim ve Araştırma ile Yenimahalle Eğitim ve Araştırma hastanelerinde devam ettiğini bildirdi. Baran, şunları kaydetti:
"AFAD koordinasyonuyla şehrimizde tedavi imkanı bulan Filistinli kardeşlerimizin güvende, iyi ve sağlıklı olduklarını görmek, savaşın mağdur ettiği çocuklarımızın yüzünü gülerken görmek bizi mutlu etti. AFAD ve Kızılay, insani sorumluluğu milletimiz adına yerine getirerek, Filistinli kardeşlerimizle yakından ilgileniyor. Sağlık başta olmak üzere sistemleri çöken ve belli bir bölgeye sıkıştırılarak yok edilmeye çalışılan bir millete, Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülke olarak elimizden gelen desteği veriyoruz."
Baran, bu süreçte uluslararası kuruluşların işlevsiz hale geldiğine dikkati çekerek, çocukların ve insanların öldüğü hiçbir davanın haklı olmadığını vurguladı.
Bu konunun bütün insanlığın meselesi olduğunu belirten Baran, "Savaşın hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Temennimiz bu soykırımın bir an önce durdurulması ve bölgede iki devletli bir çözümün sağlanmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.
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