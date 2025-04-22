ATO, TESK veTÜRMOB başkanlarından "23 Nisan" mesajı - Son Dakika
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ATO, TESK veTÜRMOB başkanlarından "23 Nisan" mesajı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ve Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, Türkiye Büyük Millet...

22.04.2025 12:10
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Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ve Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 105. yılı ve "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı"nı yayımladıkları mesajlarla kutladı.

Baran, mesajında, "23 Nisan, milletimizin bağımsızlığı ve geleceğini tayin etme kararlılığının en güçlü ifadesi, çocuklarımıza ve gelecek nesillerimize duyduğumuz güven ve inancın sembolüdür." ifadesini kullandı.

TBMM'nin açılışının, Türk milletinin bağımsızlık ve egemenliğinin dünyaya ilanının en güçlü ifadesi olduğunu bildiren Baran, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu anlamlı günü çocuklara armağan etmesinin gelecek nesillere olan güveninin ve inancının göstergesi olduğunu vurguladı.

Baran, mesajında şunları kaydetti:

"TBMM'nin açılışının yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. TBMM'nin açılışı, Türk milletinin, millet egemenliğine dayanan gelecek inşa etme kararlılığının temelini oluşturmuş ve ülkemizin bilimde, teknolojide, üretimde, ticarette, ekonomide elde ettiği başarılar, o günden bu yana bu sağlam temeller üzerinde yükselmiştir. İşte bu temeller üzerinde yetişen, iyi eğitimle donatılmış çocuklarımızın, meslekli, çalışmayı, üretmeyi seven, bilim ve teknolojiye hakim, girişimci, inovasyonu benimseyen bireyler olarak eğitimden sağlığa, ticaretten sanayiye kadar her alanda yeni başarı hikayeleri yazmaya devam edeceklerine yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, Milli Mücadele'nin başkomutanı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk başkanı, Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, vatan için toprağa düşen tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum."

"Çocuklarımız, Cumhuriyet'imizin teminatıdır"

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın dünya çocuklarına armağan edilmiş tek bayram olduğunun altını çizdi.

TBMM'nin açıldığı 23 Nisan 1920 tarihinin Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi ve milli iradenin hakimiyeti açısından dönüm noktası olduğunu belirten Palandöken, şu ifadeleri kullandı:

"Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu anlamlı günü sadece milletimize değil, tüm dünya çocuklarına bayram olarak armağan etmiştir. 23 Nisan, çocuklarımıza duyulan sevgi ve güvenin en güçlü ifadesidir. Çocuklarımız, Cumhuriyet'imizin teminatı, yarının güçlü Türkiye'sinin inşa edicileridir. Onları en iyi şekilde yetiştirerek, daha aydınlık bir gelecek için hep birlikte çalışmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle, sevgili çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı ve TBMM'nin açılışının 105. yıl dönümünü kutluyorum."

"Çocuklarımız için daha çok çalışacağız"

TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu da Türk halkının, 23 Nisan 1920'de TBMM'nin açılışıyla yüzünü batıya çevirdiğini, geleceğe doğru emin adımlarla yürümeye başladığını bildirdi.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, ilerlemenin temel taşı olarak gördüğü çocuklara bu özel günü armağan ederek, geleceğin onların omuzlarında yükseleceğine işaret ettiğini vurgulayan Kartaloğlu, şunları kaydetti:

"Bizler de Atatürk'ün izinden yürüyerek geleceğimiz ve umudumuz olan çocuklarımıza, demokratik, çağdaş ve barış içinde yaşayabilecekleri bir dünya bırakmak için daha çok çalışacağımızı bir kez daha kararlılıkla ifade ediyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kahraman şehitlerimizi sonsuz saygı ve minnetle anıyorum."

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Kaynak: AA

Esnaf Ve Sanatkarları Konfederasyonu, Ankara Ticaret Odası, Bendevi Palandöken, Gürsel Baran, 23 Nisan, Türkiye, Kültür, Güncel, Tesk, Tesk, Son Dakika

Son Dakika Güncel ATO, TESK veTÜRMOB başkanlarından '23 Nisan' mesajı - Son Dakika

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