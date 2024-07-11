Avcılar'da Kaçak Baraka ve Ahırlar Yıkıldı - Son Dakika
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Avcılar'da Kaçak Baraka ve Ahırlar Yıkıldı

Avcılar\'da Kaçak Baraka ve Ahırlar Yıkıldı

Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan kaçak baraka ve ahırlar, zabıta gözetiminde iş makinalarıyla yıkıldı. Yıkım sırasında zabıta ekipleriyle baraka sahipleri arasında gerginlik yaşandı. Barakalarla ilgili koku ve sinek şikayetleri ile uyuşturucu satışı ihbarları üzerine zabıta ekipleri çalışma başlattı. Yıkım sırasında hayvan sahipleri hayvanlarını tahliye etmeyince gerginlik yaşandı. Yıkım çalışmaları sonucunda kaçak baraka ve ahırlar yıkıldı.

11.07.2024 12:13
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AVCILAR Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan kaçak baraka ve ahırlar iş makinalarıyla zabıta gözetiminde yıkıldı. Yıkım sırasında zabıta ekipleriyle baraka sahipleri arasında zaman zaman gerginlik yaşandı.

Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan kaçak baraka ve ahırların yıkılması için harekete geçti. Barakalarla ilgili, çok sayıda koku ve sinek şikayeti ile sözkonusu yerlerde uyuşturucu satışı yapıldığına dair ihbar alan zabıta ekipleri çalışma başlattı. Polis ekiplerinin yanı sıra yıkım sırasında Avcılar Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı sağlık ekipleri, Temizlik ve Fen İşleri görevlileri de hazır bulundu. Kanal boyu olarak bilinen alanda sabah saat 10.00'da başlayan yıkım çalışmaları akşam saatlerine kadar sürdü. Çalışmalarda kaçak baraka ve ahırlar iş makinalarıyla yıkıldı.

ZABITA EKİPLERİ VE BARAKA SAHİPLERİ ARASINDA GERGİNLİK

Zabıta ekiplerinin uyarılarına rağmen, bazı hayvan sahipleri hayvanlarını tahliye etmedi. Yıkım sırasında zabıta ekipleriyle barak sahipleri arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Bir süre devam eden gerginlik sonrası, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların yanı sıra kümes hayvanları da ahır ve barakalardan çıkarıldı. Bir kuzu besicilere ait koltuğa konularak yıkım alanından uzaklaştırılırken, kuluçkaya yatan kaz yumurtalarıyla başka bir bir yere alındı. Zabıta ekiplerinin denetimlerinin kaçak baraka ve ahırlarla ilgili çalışmalarının süreceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

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