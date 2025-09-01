AVM Müdürü Bıçakla Öldürüldü - Son Dakika
AVM Müdürü Bıçakla Öldürüldü

Haberin Videosunu İzleyin
AVM Müdürü Bıçakla Öldürüldü
01.09.2025 11:12  Güncelleme: 12:53
AVM Müdürü Bıçakla Öldürüldü
Yozgat'taki alışveriş merkezinde tartışma sonucu Hakan Karakoç bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Yozgat'taki bir alışveriş merkezinin (AVM) genel müdürü Hakan Karakoç, 3 ay önce binadan dükkan kiralayan Bülent Kızılırmak ile aralarında çıkan tartışmada göğsünden bıçaklanarak öldürüldü.

GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

Cuma akşamı Medrese Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinin önünde meydana gelen olayda bir AVM'nin genel müdürü Hakan Karakoç ile 3 ay önce binadan dükkan tutan Bülent Kızılırmak arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kızılırmak, Karakoç'u göğsünden bıçakladı.

OLAY ANI ANBEAN KAMERADA

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Karakoç, kaldırıldığı Yozgat Şehir Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli Bülent Kızılırmak, polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Olay anı ise cep telefonu görüntülerine yansıdı.

3 ÇOCUĞU BABASIZ KALDI

Evli ve 3 çocuk babası Hakan Karakoç'un cenazesi, dün öğlende Sarıtopraklık Mezarlığı'nda toprağa verildi. Bülent Kızılırmak ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: DHA

AVM Müdürü Bıçakla Öldürüldü

