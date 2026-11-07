Avrasya ve Yalova OSB’den Ankara’da İki Stratejik Proje İçin Kritik Adım - Son Dakika
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Avrasya ve Yalova OSB’den Ankara’da İki Stratejik Proje İçin Kritik Adım

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Avrasya ve Yalova OSB’den Ankara’da İki Stratejik Proje İçin Kritik Adım
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Dere ıslahı projeleri ve “Aile Dostu Sanayi” vizyonu, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’a sunuldu.

Avrasya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çelik ve Yalova Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir, Yalova’nın sanayi altyapısını güçlendirmek ve çalışanların sosyal yaşamına katkı sağlamak amacıyla ortaklaşa geliştirdikleri stratejik projeler kapsamında Ankara’da önemli temaslarda bulundu.

Gerçekleştirilen Bakanlık ziyaretlerinde, sanayi bölgelerinin altyapı güvenliğini artırmaya yönelik dere ıslahı çalışmaları ile çalışanların ve ailelerinin yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefleyen “Aile Dostu Sanayi” vizyonu ele alındı.

Sanayi Altyapısını Güçlendirecek Ortak Dere Islahı Projeleri

Heyetin ilk durağı Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı oldu. Görüşmede, Avrasya OSB ve Yalova OSB’nin ortaklaşa geliştirdiği dere ıslahı projeleri değerlendirilerek yürütülecek çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu.

Söz konusu projelerle, sanayi bölgelerinde taşkın risklerinin azaltılması, mevcut ve planlanan yatırımların korunması, altyapı güvenliğinin artırılması ve sürdürülebilir sanayi gelişiminin desteklenmesi hedefleniyor.

İki organize sanayi bölgesinin ortak hareket ederek geliştirdiği çalışmaların, yalnızca sanayi alanlarına değil, Yalova’nın genel altyapısına ve bölgesel kalkınmasına da katkı sağlaması amaçlanıyor.

“Aile Dostu Sanayi” Vizyonu Bakanlık Gündeminde

Ankara temaslarının ikinci durağında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile bir araya gelindi.

Görüşmede, Avrasya OSB ve Yalova OSB tarafından “Aile Dostu Sanayi” anlayışıyla geliştirilen projeler Bakan Göktaş’a aktarılarak değerlendirmelerde bulunuldu.

Sanayi bölgelerinin yalnızca üretim ve istihdam merkezleri değil, aynı zamanda çalışanların ve ailelerinin yaşam kalitesini destekleyen sosyal yaşam alanları olarak geliştirilmesini esas alan bu vizyonla, üretim hayatı ile aile yaşamı arasındaki dengenin güçlendirilmesi hedefleniyor.

İki OSB’nin ortak yaklaşımıyla şekillenen çalışmaların, çalışan odaklı, sosyal sorumluluk bilinci yüksek ve sürdürülebilir bir sanayi modelinin gelişmesine katkı sağlaması amaçlanıyor.

Hüseyin Çelik: “Sanayiyi Yalnızca Üretim ve Yatırımla Sınırlı Görmüyoruz”

Ziyaretlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Avrasya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çelik, Yalova’nın sanayi geleceğinin güçlü altyapı, sosyal gelişim ve kurumlar arası iş birliğiyle şekilleneceğini vurgulayarak şunları ifade etti: “Bizler sanayiyi yalnızca üretim ve yatırımla sınırlı görmüyoruz. Güçlü altyapısı, güvenli üretim alanları ve çalışanlarının aile yaşamını destekleyen sosyal projeleriyle Yalova’mıza örnek bir sanayi ekosistemi kazandırmayı hedefliyoruz. Avrasya OSB ve Yalova OSB olarak ortak akıl ve iş birliği içerisinde hareket ediyoruz. Sayın Valimizin, Yalova’mızın kıymetli milletvekillerinin, kamu kurumlarımızın ve şehrimizin tüm paydaşlarının destekleriyle, inşallah Yalova’mıza yakışır bu projeleri kamu-sanayi iş birliğiyle hayata geçireceğiz.”

Avrasya ve Yalova OSB’den Ankara’da İki Stratejik Proje İçin Kritik Adım

Başkan Çelik, nazik kabulleri, yakın ilgileri ve kıymetli değerlendirmeleri dolayısıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’a ve Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı’ya teşekkür etti.

Direnç Özdemir: “Ortak Akılla Yalova’nın Sanayi Geleceğine Yatırım Yapıyoruz”

Yalova OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir, gerçekleştirilen temasların Yalova’nın sanayi geleceği açısından önemine dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu: “Yalova’mızın sanayi altyapısını güçlendirmek ve sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlamak adına Avrasya OSB ile önemli projeler yürütüyoruz. Dere ıslahı çalışmalarından çalışanlarımızın aile yaşamını destekleyecek sosyal projelere kadar uzanan bu iş birliğini, şehrimizin geleceğine yapılan önemli bir yatırım olarak görüyoruz. Ortak akıl ve kurumlar arası iş birliğiyle Yalova’mızın üretim gücünü ve yaşam kalitesini birlikte yükseltmeyi hedefliyoruz.”

Ortak Akıl, Güçlü Altyapı ve İnsan Odaklı Sanayi

Avrasya OSB ve Yalova OSB’nin ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar, Yalova’nın sanayi geleceğine yönelik güçlü bir iş birliği anlayışını ortaya koyuyor. Altyapı güvenliğini artıran yatırımlarla çalışanların ve ailelerinin yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefleyen sosyal projelerin birlikte ele alınması, Yalova’da üretim, istihdam ve insan odaklı gelişimi bütünleştiren sürdürülebilir bir sanayi ekosisteminin oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

İki organize sanayi bölgesi, kamu kurumlarıyla geliştirdiği iş birlikleri ve ortak projelerle Yalova’nın sanayi potansiyelini güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Avrasya OSB Hakkında

Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde faaliyet gösteren Avrasya Organize Sanayi Bölgesi, modern altyapısı, planlı sanayileşme anlayışı ve sürdürülebilir kalkınma vizyonuyla Türkiye’nin önemli üretim ve yatırım merkezlerinden biri olma hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir.

Yaklaşık 4 milyon metrekarelik sanayi alanı ve 200 fabrikaya ulaşma vizyonuyla gelişimini sürdüren Avrasya OSB; yüksek katma değerli üretimi, teknoloji odaklı yatırımları, çevreye duyarlı sanayileşmeyi ve nitelikli istihdamı öncelikleri arasında konumlandırmaktadır.

Sanayileşmeyi yalnızca ekonomik büyüme olarak değil, aynı zamanda sosyal kalkınmanın önemli bir unsuru olarak değerlendiren Avrasya OSB; çalışanların ve ailelerinin yaşam kalitesini artırmayı, mesleki eğitimi desteklemeyi ve kamu-sanayi iş birliğini güçlendirmeyi hedefleyen projeler geliştirmektedir.

Güçlü altyapısı, yatırımcı odaklı yaklaşımı ve insanı merkeze alan sanayi vizyonuyla Avrasya OSB, Yalova’nın üretim gücüne ve Türkiye’nin sürdürülebilir sanayi geleceğine kalıcı değer kazandırmayı amaçlamaktadır.

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