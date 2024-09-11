Sound of Europe Festivali İstanbul'da - Son Dakika
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Sound of Europe Festivali İstanbul'da

Avrupa müziğinin yeni ve başarılı seslerinin Türkiye'den müzisyenlerle bir araya geldiği 'Sound of Europe Festivali' üçüncü kez düzenleniyor. Festival, Avrupa Birliği Yaratıcı Avrupa Programı tarafından destekleniyor ve İstanbul, Ankara ve İzmir'de gerçekleştirilecek. Etkinlikte, 25'in üzerinde konser düzenlenecek ve Avrupa'dan ve Türkiye'den 50'yi aşkın sanatçı sahne alacak.

11.09.2024 17:16
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Avrupa müziğinin yeni ve başarılı seslerinin Türkiye'den müzisyenlerle bir araya geldiği "Sound of Europe Festivali"nin üçüncüsü müzikseverlerle buluşacak.

Avrupa Birliği Yaratıcı Avrupa Programı tarafından desteklenen festival, 14-15 Eylül'de İstanbul Kalamış Atatürk Parkı, Ankara Çankaya Ahlatlıbel Atatürk Parkı ve İzmir Bostanlı Seyir Terası'nda gerçekleştirilecek.

Avrupa ile Türkiye arasında sanatsal ve müzikal bir buluşma noktası olmayı hedefleyen festival, yeni seslere ve projelere ev sahipliği yapacak.

Konserler ücretsiz olacak

Katılımın ücretsiz olduğu etkinlikte, 25'in üzerinde konser düzenlenecek, Avrupa'dan ve Türkiye'den 50'yi aşkın yabancı ve yerli sanatçı sahnede olacak.

Fransız şarkıcı, söz yazarı ve yorumcu Yse, acapella grubu Mezzotono, şarkıcı, söz yazarı ve multi-enstrümantalist Zuzanna, kadınlardan oluşan beş kişilik İspanyol grup Maruja Limon, 2012'de şarkıcı Tobias Bamborschke ve gitarist Max Bauer tarafından kurulan Isolation Berlin, Sudan asıllı Hollandalı şarkıcı ve söz yazarı Gaidaa festivalde sahne alacak isimler arasında yer alıyor.

Festival, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Goethe Institut Ankara, Goethe Institut İzmir, Institut Français İstanbul, Institut Français Ankara, Institut Français İzmir, Avusturya Kültür Ofisi İstanbul, Avusturya Büyükelçiliği Ankara, İtalyan Kültür Merkezi İstanbul, İtalya Büyükelçiliği Ankara, İtalya Konsolosluğu İzmir, Lüksemburg Büyükelçiliği Ankara, Hollanda Büyükelçiliği Ankara, Hollanda Konsolosluğu İzmir, Camoes Enstitüsü İstanbul, Portekiz Büyükelçiliği Ankara, Romanya Kültür Enstitüsü, İspanya Büyükelçiliği Ankara, İspanya Başkonsolosluğu İstanbul, Polonya Cumhuriyeti Büyükelçiliği Ankara, Polonya Cumhuriyeti Başkonsolosluğu İstanbul, Danimarka Kültür Enstitüsü ve Danimarka Büyükelçiliği Ankara ve Malta Büyükelçiliği Ankara'nın ortak girişimi ile hayata geçiriliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sound of Europe Festivali İstanbul'da - Son Dakika

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