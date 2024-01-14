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Avrupa Parlamentosu Üyesi İsrail'i Soykırım Yapmakla Suçladı - Son Dakika
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Avrupa Parlamentosu Üyesi İsrail'i Soykırım Yapmakla Suçladı

Avrupa Parlamentosu üyesi Matjaz Nemec, Slovenya'da Nazilerin binlerce kişiyi öldürdüğü katliamın yıl dönümünde yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını belirtti. Nemec, Avrupa Birliği'nin İsrail'in politikalarını haklı çıkarmaya devam etmesini eleştirerek, Slovenya'nın Filistin'in tanınması yönündeki mücadelede daha kararlı olması gerektiğini vurguladı.

Avrupa Parlamentosu Üyesi İsrail\'i Soykırım Yapmakla Suçladı
14.01.2024 - 19:19,
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Avrupa Parlamentosunun (AP) Slovenyalı üyesi Matjaz Nemec, İsrail'in, Gazze'de soykırım yaptığını belirtti.

Nemec, İkinci Dünya Savaşı'nda Slovenya'da yaşanan ve Nazilerin binlerce kişiyi öldürdüğü katliamın 82'nci yıl dönümünde, olayların yaşandığı Drazgose köyündeki törene katılarak, burada bir konuşma yaptı.

İtalya'da daha önce düzenlenen bir anma etkinliğinde faşist dönemdeki gibi selam verilmesi ile Almanya'da milyonlarca yabancının sınır dışı edilmesine dair yapılan planları kınayan Nemec, "Tüm demokratik dünya, özellikle de Avrupa'da alarmların çalma vakti geldi. Bu utanç verici eylemlere birlik içerisinde cevap verme ve durdurma zamanı şimdi." dedi.

AP üyesi Nemec, Birleşmiş Milletlerin artık güç dengesini sağlayamadığını savunarak "Bugün Gazze'de şahit olduğumuz, saldırganın bir milleti yok etme girişiminden başka bir şey değil. Kadın ve çocukların çoğunluğunu oluşturduğu 24 binden fazla masum insan öldürüldü. Avrupa Birliği kararsız kalmayı sürdürürken, ABD, İsrail'in politikalarını haklı çıkarmaya daha ne kadar devam edecek?" değerlendirmesinde bulundu.

Slovenya'nın, Filistin'in tanınması yönündeki mücadelede daha kararlı olması gerektiğine işaret eden Nemec, "Nasıl ki Ukrayna'nın Rusya'ya açtığı davada onların yanında yer aldık, şimdi de Güney Afrika'ya destek vermeli ve İsrail'e karşı açtıkları davada yanlarında yer almalıyız. Çünkü İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırım." dedi.

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon da daha önce yaptığı açıklamada, Gazze'de kalıcı ateşkes çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA
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