Avustralya'dan Trump'a Eleştiri - Son Dakika
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Avustralya'dan Trump'a Eleştiri

Maliye Bakanı Gallagher, Trump'ın Filistinlere yönelik planının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti.

09.02.2025 12:16
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Avustralya Maliye Bakanı Katy Gallagher, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinleri "zorla yerinden etme" planının uluslararası hukuka uygun olmadığını söyledi.

ABC News'e konuşan Gallagher, Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planı hakkında konuştu.

Bu planın uluslararası hukuka uygun olmadığını vurgulayan Gallagher, Avustralya'nın "iki devletli çözüme" desteğini yineledi.

Trump'ın, Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planı

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını ve oradaki patlamamış bombalar ile diğer silahların sökülmesinden ve yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağını söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen yerle bir olmuş devasa bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump, "ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak ve orada bir iş yapacağız. Oraya sahip olacağız ve sahadaki tüm tehlikeli patlamamış bombaların ve diğer silahların sökülmesinden, yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağız." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Avustralya'dan Trump'a Eleştiri - Son Dakika

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