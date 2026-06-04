Avustralya Ebola Salgınına Destek Sağlayacak

KANBERRA, 4 Haziran (Xinhua) -- Avustralya hükümeti, Orta Afrika'daki Ebola salgınının yayılmasını önlemek amacıyla küresel mücadele çalışmalarına mali destek sağlayacağını açıkladı.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ile Uluslararası Kalkınma Bakanı Anne Aly tarafından perşembe günü yapılan ortak açıklamada, girişim kapsamında 5 milyon Avustralya doları (yaklaşık 3,6 milyon ABD doları) tutarında destek sağlanacağı belirtildi.

Açıklamada, "Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu ile Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) aracılığıyla yönlendirilecek finansman, hayati tıbbi bakım ve malzeme desteği, su ve sanitasyon hizmetleri, salgının izlenmesi ve hazırlık çalışmaları ile yerel sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi için kullanılacak" ifadelerine yer verildi.

DSÖ verilerine göre, devam eden salgında Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 344 teyitli vaka ve 60 ölüm, Uganda'da ise 15 vaka ve 1 ölüm kaydedildi.