Aydın Çine'deki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Aydın'ın Çine ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye 6 uçak, 5 helikopter, 18 arazöz, 10 su tankeri ve 2 dozer sevk edilirken, alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
AYDIN'ın Çine ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Çine ilçesi Bahçearası Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzere bölgeye 6 uçak,5 helikopter, 18 arazöz, 10 su tankeri, 2 dozer sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale edilirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Aydın Çine'deki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?