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4 yıldır kayıp olan adamın arkadaşı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı! Bir de emekli maaşını çekmiş - Son Dakika
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4 yıldır kayıp olan adamın arkadaşı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı! Bir de emekli maaşını çekmiş

Aydın'da 4 yıldır haber alınamayan Mehmet Akkan'ın arkadaşı tarafından öldürülüp ormanlık alana gömüldüğü tespit edildi. Olayla ilgili 2 kişi tutuklanırken katil zanlısının Akkan'ın emekli maaşını düzenli olarak bankadan çektiği ortaya çıktı.

05.12.2023 - 12:25,  Güncelleme: 14:31
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Aydın'da yaşayan ailesinin 4 yıldır haber alamadığı Mehmet Akkan'ın Denizli'de arkadaşı tarafından sopayla öldürülüp cesedinin toprağa gömüldüğünü belirleyen polis, katil zanlısının da aralarında olduğu 4 kişiyi yakaladı.

ÖLDÜRDÜĞÜ ARKADAŞININ EMEKLİ MAAŞINI ÇEKMİŞ

Mehmet Akkan (50), ailevi sorunlar nedeniyle 2019'da Aydın'ın Buharkent ilçesindeki evinden ayrılarak Denizli'ye gitti. Kız kardeşi Remziye Yıldız, Denizli'ye gittiğinden bu yana hiçbir şekilde irtibat kuramadıkları Akkan'ın bulunması için 2021 yılında polise başvurdu. Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince özel ekip kuruldu. Polis, Akkan'ın emekli maaşının çekilip çekilmediğine ilişkin bankadan bilgi istedi. Akkan'ın emekli maaşının 2019-2022 yılları arasında Denizli'de düzenli olarak çekildiğini bildirilmesi üzerine polis, otomatik para çekme makinelerindeki (ATM) güvenlik kameraları görüntülerini incelendi. Yapılan araştırmada maaşı çeken kişinin, Mehmet Akkan ile bir süre aynı pansiyonda kalan arkadaşı Osman Ç. olduğunu belirleyen ekipler, Osman Ç'yi Denizli'nin Honaz ilçesinde yakaladı.

4 yıldır kayıp olan adamın arkadaşı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı! Emekli maaşını çekmiş

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Osman Ç, emniyetteki sorgusunda, 2019 yılında, Akkan ve arkadaşları Enver Ç. ile Denizli'nin Honaz ilçesine bağlı Sapaca Mahallesi'ndeki kırsal bölgeye içki içmeye gittiklerini, husumet beslediği için burada Akkan'ı başına sopayla vurarak öldürdüğünü, cesedini Enver Ç. ile bulundukları yere gömdüklerini anlattı.

4 yıldır kayıp olan adamın arkadaşı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı! Emekli maaşını çekmiş

KEMİKLERİNİ BULDULAR

Şüphelinin tarif ettiği alanda yapılan kazı çalışması sonucu insan kemikleri ile Akkan'a ait olduğu değerlendirilen kıyafet parçaları bulundu. Ekipler, Enver Ç. ve olayla ilgili bilgileri olduğu iddia edilen 2 kişiyi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Osman Ç. ile Enver Ç. tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Denizli, Aydın, Cinayet, Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 4 yıldır kayıp olan adamın arkadaşı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı! Bir de emekli maaşını çekmiş - Son Dakika


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