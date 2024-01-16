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Aydın'da sağanak yağış: Yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı - Son Dakika
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Aydın'da sağanak yağış: Yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı

Aydın'ın Efeler ilçesinde etkisini artıran sağanak yağışla birlikte yağmur hayatı olumsuz etkilerken, yoğun yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağış nedeniyle caddelerde trafik yoğunluğu yaşandı ve su birikintileri oluştu. Belediye ekipleri, vatandaşların mağdur olmaması için çalışma başlattı. Yağışların bir günlük aranın ardından hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

16.01.2024 - 13:27,
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Aydın'da sağanak yağış: Yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde etkisini artıran sağanak yağışla birlikte yağmur hayatı olumsuz etkilerken, yoğun yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Efeler'de dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar da kaldırımlardaki saçak altlarına ve iş yerlerine sığındı. Aralıklarla şiddetini artıran yağış nedeniyle caddelerde zaman zaman trafik yoğunluğu yaşandı. Yağışla birlikte bazı cadde ve sokaklar ile birlikte alt geçitlerde de su birikintileri oluştu. Oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte zaman zaman zorluk çekti. Sağanak yağışın etkili olduğu bölgelerde ise belediye ekipleri vatandaşların mağdur olmaması adına çalışma başlattı. Yağışların bugün kuvvetli sağanak şeklinde olması beklenirken, bir günlük aranın ardından hafta sonuna kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

Aydın\'da sağanak yağış: Yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Aydın'da sağanak yağış: Yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı - Son Dakika
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